Депутат из Татарстана Хамаев раскритиковал награждение сына Кадырова за избиение задержанного, а после принес извинения за свои высказывания

20 октября 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: Государственный Совет Республики Татарстан

В СМИ активно обсуждают историю с депутатом Госсовета Татарстана Азатом Хамаевым, который сначала возмутился присвоением звания Героя Чеченской Республики 15-летнему сыну Рамзана Кадырова, Адаму, а позже публично принес извинения за высказывания. Что известно об этой громкой истории и ее главных героях, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Почему депутат возмутился награждением сына Кадырова?

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев во время обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании молодежи возмутился, что 15-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Он отметил, что высшая региональная награда была вручена парню после избиения арестованного. Конкретных имен в его выступлении не прозвучало, однако из контекста и так было понятно о ком идет речь.

"Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?" – высказался депутат.

Видео с его выступлением появилось на платформе Rutube, однако вскоре ее удалили.

На ситуацию отреагировал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что Хамаев высказал личное мнение, которое не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики, сообщает РБК.

А вскоре и сам Азат Хамаев принес извинения за свои эмоциональные слова, которые могут "навредить взаимоотношениям между братскими народами".

Что известно о депутате Хамаеве?

Азат Хамаев начал свою карьеру мастером на автосборочном заводе КамАЗ, пишет "Лента". В период с 1980 по 1995 год он занимал должность главного механика и директора Набережночелнинского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода. С 2004 по 2008 год был генеральным директором ОАО "Татхимфармпрепараты". СМИ отмечают, что Хамаев активно участвует в управлении предприятиями, подчиненными ему, и внимательно изучает их бизнес-процессы.

По данным "БИЗНЕС Online", он племянник первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. До вступления в должность парламентария руководил министерством земельных и имущественных отношений республики. В период с 1995 по 1999 год Хамаев был депутатом Госдумы РФ.

За что Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики?

Официального заявления о том, за какие именно заслуги Адам Кадыров удостоился звания Героя Чеченской Республики, не было. О награждении 7 октября в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. Парламентарий написал, что у его племянника множество побед в престижных соревнованиях по смешанным боям и стрельбе. А также он стал хафизом, после того как выучил священную книгу мусульман – Коран.

В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по обвинению в поджоге Корана недалеко от Соборной мечети в Волгограде. Глава региона отметил, что гордится поступком своего сына. А также подчеркнул, что в России действует уникальный закон, защищающий священные писания.

Отметим, что звание Героя Чечни присуждается за выдающиеся заслуги перед регионом и народом республики. Награжденные получают медаль, соответствующее удостоверение, а также пользуются региональными льготами.