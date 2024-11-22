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СМИ: запуск "Орешника" был сигналом Западу, а не Украине

По мнению эксперта, Путин задал вопрос: готовы ли западные страны вступить в соревнование по баллистическим ракетам

22 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh
Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Сигнал, который подала Россия, запустив новую ракету "Орешник", должен быть воспринят Западом, а не Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Директор военных наук Королевского объединенного института исследований Мэтью Сэввил заявил, что речь президента России Владимира Путина означает следующее:

"Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?"

Ранее Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. В своем заявлении он рассказал, что РФ испытала новейшие ракеты средней дальности "Орешник". Они представляют собой снаряды с гиперзвуковыми боевыми блоками, которые гарантированно преодолевают любую систему ПВО и ПРО. Скорость – 2-3 километра в секунду.

Владимир Путин / Кадр из обращения

Путин обратился к россиянам с заявлением об ударе западным оружием по РФ

Он подчеркнул, что Россия считает вправе применить оружие против военных объектов стран, разрешивших использовать свои ракеты против РФ
НОВОСТИПолитика

Политика

Комментарии 8

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Гость

07:34:45 22-11-2024

Посмотрим как будет дальше. Хорошо, что есть чем «западных партнеров» удивить.

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Гость из будущего

08:33:30 22-11-2024

Гость (07:34:45 22-11-2024) Посмотрим как будет дальше. Хорошо, что есть чем «западных п...
Можно было бы удивить их защитой своего воздушного пространства, но...

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Медведь-Шатун

08:36:05 22-11-2024

Удивлять надо хлопцев во Львове - там рассадник бандеровщины!!!

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Гость

08:46:12 22-11-2024

И какие стратегические цели поразил "орешник" чтобы весь запад призадумался?

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Гость

09:54:51 22-11-2024

Гость (08:46:12 22-11-2024) И какие стратегические цели поразил "орешник" чтобы весь зап... южмаш, подземный стратегический завод. мало чтол ли? ракеты там делали. не удивлюсь, что там собирались собирать или уже собирали западные ракеты дальнобойные. Теперь накрыто...

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ППШариков

09:47:23 22-11-2024

Сигнал хороший, но на "Южмаш" одной ракеты маловато, надо бы еще пустить туда несколько.

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Гость

09:51:07 22-11-2024

Мне кажется самым страшным сигналом было бы , если бы Газпром перестал платит кровавому режиму, Лукоил поставлять ГСМ ну т.д.

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Гость

11:13:35 22-11-2024

Пригрозили западу, ударив по Украине?))) А по западу, видимо, кишка тонка.

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