СМИ: запуск "Орешника" был сигналом Западу, а не Украине
По мнению эксперта, Путин задал вопрос: готовы ли западные страны вступить в соревнование по баллистическим ракетам
22 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Сигнал, который подала Россия, запустив новую ракету "Орешник", должен быть воспринят Западом, а не Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.
Директор военных наук Королевского объединенного института исследований Мэтью Сэввил заявил, что речь президента России Владимира Путина означает следующее:
"Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?"
Ранее Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. В своем заявлении он рассказал, что РФ испытала новейшие ракеты средней дальности "Орешник". Они представляют собой снаряды с гиперзвуковыми боевыми блоками, которые гарантированно преодолевают любую систему ПВО и ПРО. Скорость – 2-3 километра в секунду.
07:34:45 22-11-2024
Посмотрим как будет дальше. Хорошо, что есть чем «западных партнеров» удивить.
08:33:30 22-11-2024
Гость (07:34:45 22-11-2024) Посмотрим как будет дальше. Хорошо, что есть чем «западных п...
Можно было бы удивить их защитой своего воздушного пространства, но...
08:36:05 22-11-2024
Удивлять надо хлопцев во Львове - там рассадник бандеровщины!!!
08:46:12 22-11-2024
И какие стратегические цели поразил "орешник" чтобы весь запад призадумался?
09:54:51 22-11-2024
Гость (08:46:12 22-11-2024) И какие стратегические цели поразил "орешник" чтобы весь зап... южмаш, подземный стратегический завод. мало чтол ли? ракеты там делали. не удивлюсь, что там собирались собирать или уже собирали западные ракеты дальнобойные. Теперь накрыто...
09:47:23 22-11-2024
Сигнал хороший, но на "Южмаш" одной ракеты маловато, надо бы еще пустить туда несколько.
09:51:07 22-11-2024
Мне кажется самым страшным сигналом было бы , если бы Газпром перестал платит кровавому режиму, Лукоил поставлять ГСМ ну т.д.
11:13:35 22-11-2024
Пригрозили западу, ударив по Украине?))) А по западу, видимо, кишка тонка.