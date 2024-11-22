СМИ: запуск "Орешника" был сигналом Западу, а не Украине

По мнению эксперта, Путин задал вопрос: готовы ли западные страны вступить в соревнование по баллистическим ракетам

22 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Сигнал, который подала Россия, запустив новую ракету "Орешник", должен быть воспринят Западом, а не Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Директор военных наук Королевского объединенного института исследований Мэтью Сэввил заявил, что речь президента России Владимира Путина означает следующее:

"Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?"

Ранее Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России. В своем заявлении он рассказал, что РФ испытала новейшие ракеты средней дальности "Орешник". Они представляют собой снаряды с гиперзвуковыми боевыми блоками, которые гарантированно преодолевают любую систему ПВО и ПРО. Скорость – 2-3 километра в секунду.