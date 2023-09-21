Что известно о жертвах, в которых случайно признался вероятный барнаульский маньяк

По данным СМИ, Виталий Манишин запутался и рассказал следователям не о тех жертвах, о которых его спрашивали

21 сентября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: администрация Калманского района

Дело экс-замглавы Калманского района Виталия Манишина, которого подозревают в убийстве абитуриенток АлтГТУ, обросло новыми подробностями. Как пишет Telegram-канал Shot, мужчина случайно признался правоохранителям в новых убийствах. Таким образом, число девушек, погибших от рук маньяка, якобы увеличилось сразу на четыре. Подробнее – в материале amic.ru.

Нашли в одном овраге

По данным Telegram-канала, в ходе одного из допросов Манишин запутался и рассказал следователям не о тех жертвах, о которых его спрашивали. В деле стали фигурировать четыре новых потерпевших. Причем среди них были не только абитуриентки АлтГТУ.

Первая потерпевшая – 17-летняя Елена Анисимова. В июле 2000 года она вышла из своего дома в Барнауле и пропала без вести. Ее тело нашли спустя полгода в овраге на трассе Барнаул – Рубцовск в Калманском районе.

Еще одна погибшая – 21-летняя Чодураа Ооржак. В июне 1999 года она вышла из общежития и отправилась подавать документы в АлтГТУ. Больше ее никто не видел. Тело погибшей около года пролежало в том же овраге, где нашли другую жертву – Анисимову.

В том же лесу нашли труп 26-летней Натальи Бердышевой, которая в августе 1999 года поехала из Заринска в Барнаул, чтобы устроиться на работу в кооперативный техникум, а также тело 54-летней Валентины Михайлюковой. В августе 2000-го она приехала в Барнаул по делам. Тело женщины обнаружили спустя несколько месяцев.

Итого, во скольких жертвах признался экс-чиновник​?

Ранее СМИ и источники amic.ru сообщили, что Манишин якобы признался еще и в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году.

Одна из них – 17-летняя Ксения, которая приехала к главному корпусу АлтГТУ, после чего ее больше никто не видел. Ее вещи нашли у объездной дороги Змеиногорского тракта. Однако не было нижнего белья, украшений и заколки для волос. Позже в лесу обнаружили голое тело девушки, укрытое ветками.

Втирался в доверие

Как пишет издание, Манишин втирался в доверие к девушке, якобы обещая помощь с поступлением. Что касается других жертв, то с ними он знакомился под иными предлогами. В то время подозреваемый работал ветеринаром и руководил крестьянско-фермерским хозяйством в Калманском районе.

В чем обвиняют Виталия Манишина?

По версии следствия, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина. Он признался в преступлении.

Позже в СМИ появилась информация, что Манишин признался в убийствах барнаульских абитуриенток, совершенных в начале нулевых. Подробную историю об этом можете почитать по ссылке.