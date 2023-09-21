К абитуриенткам втирался в доверие, обещая помощь с поступлением, а с другими жертвами знакомился под иными предлогами

21 сентября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульский маньяк случайно признался в новых убийствах – он запутался в эпизодах и рассказал следователям не о тех жертвах, о которых его спрашивали, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что к пяти доказанным эпизодам добавились еще четыре жертвы, – от несовершеннолетней до пенсионерки. В итоге число убитых выросло до девяти.

Напомним, в убийствах подозревают жителя Алтайского края Виталия Манишина, который сейчас находится в СИЗО.

Новые жертвы:

17-летняя Елена Анисимова в июле 2000 года вышла из дома в Барнауле и пропала без вести. Ее тело нашли спустя полгода в овраге на 27-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в Калманском районе;

21-летняя Чодураа Ооржак пропала в июне 1999 года, когда вышла из общежития и отправилась подавать документы в АлтГТУ. Ее тело нашли через год – там же, где потом найдут Анисимову;

26-летняя Наталья Бердышева в августе 1999 года поехала из Заринска в Барнаул, чтобы устроиться на работу в кооперативный техникум. Ее тело нашли спустя месяц в том же лесу;

54-летняя Валентина Михайлюкова приехала в Барнаул по делам из Романовского района в августе 2000 года и пропала. Ее тело нашли в октябре того же года в том же месте, где и предыдущих жертв.

Из пяти жертв, в убийстве которых Манишин признался, известно лишь о 17-летней Ксении: она поехала к главному корпусу АлтГТУ, позже ее обнаженное и укрытое ветками тело обнаружили в лесу.

"К абитуриенткам он втирался в доверие, обещая помощь с поступлением. С другими жертвами знакомился под иными предлогами", – отмечает канал.

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