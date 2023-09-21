Запутался в убийствах. Что известно о новых жертвах "политеховского" маньяка
К абитуриенткам втирался в доверие, обещая помощь с поступлением, а с другими жертвами знакомился под иными предлогами
21 сентября 2023, 15:03, ИА Амител
Барнаульский маньяк случайно признался в новых убийствах – он запутался в эпизодах и рассказал следователям не о тех жертвах, о которых его спрашивали, сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что к пяти доказанным эпизодам добавились еще четыре жертвы, – от несовершеннолетней до пенсионерки. В итоге число убитых выросло до девяти.
Напомним, в убийствах подозревают жителя Алтайского края Виталия Манишина, который сейчас находится в СИЗО.
Новые жертвы:
- 17-летняя Елена Анисимова в июле 2000 года вышла из дома в Барнауле и пропала без вести. Ее тело нашли спустя полгода в овраге на 27-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в Калманском районе;
- 21-летняя Чодураа Ооржак пропала в июне 1999 года, когда вышла из общежития и отправилась подавать документы в АлтГТУ. Ее тело нашли через год – там же, где потом найдут Анисимову;
- 26-летняя Наталья Бердышева в августе 1999 года поехала из Заринска в Барнаул, чтобы устроиться на работу в кооперативный техникум. Ее тело нашли спустя месяц в том же лесу;
- 54-летняя Валентина Михайлюкова приехала в Барнаул по делам из Романовского района в августе 2000 года и пропала. Ее тело нашли в октябре того же года в том же месте, где и предыдущих жертв.
Из пяти жертв, в убийстве которых Манишин признался, известно лишь о 17-летней Ксении: она поехала к главному корпусу АлтГТУ, позже ее обнаженное и укрытое ветками тело обнаружили в лесу.
"К абитуриенткам он втирался в доверие, обещая помощь с поступлением. С другими жертвами знакомился под иными предлогами", – отмечает канал.
Ранее amic.ru подробно рассказал о деле "политеховского" маньяка: что известно об убийстве студенток в Барнауле и почему маньяка поймали спустя 20 лет?
15:38:10 21-09-2023
А как так получилось что другой маньяк, который признался в этих убийствах сиганул с этажа и самоубился? Его что так допросили у нас, что он во всем сознался? А тот кто допрашивал теперь отношения к этому делу не имеет?
15:54:35 21-09-2023
А тот кто допрашивал теперь отношения к этому делу не имеет? ---------- Почему? Сейчас, наверное таким же способом "допрашивает" Виталия Манишина.
16:24:16 21-09-2023
54-летняя Валентина Михайлюкова приехала в Барнаул по делам из Романовского района в августе 2000 года и пропала. Не совсем так. Валентина Петровна приехала с дочерью в Сельхозинститут. Дочь в 2000 году окончила школу и поступала как раз в этом году в институт. Валентина Петровна была моей первой учительницей. В 1980-1983 преподавала в Романовской средней школе. Была замечательный, добрый и отзывчивый человек. Думаю, что этот маньяк не один свои делишки совершал. Нужно выявлять его друзей с ветфака сельхоза с кем он учился. В том числе и из Романово Романовского района.