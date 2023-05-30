В Госдуме назвали атаку беспилотников на Москву актом устрашения

Генерал-полковник Андрей Картаполов призвал провести тщательный анализ произошедшего

30 мая 2023, 16:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье рассчитана на то, чтобы поднять волну паники среди населения. Как сообщает РБК, такую оценку произошедшему дал глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдётся лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны", – отметил он.

Картаполов призвал провести тщательный анализ произошедшего и сделать выводы о том, что это были за беспилотники, как они летели и откуда. Это необходимо, чтобы в будущем не допускать подобных инцидентов.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Военкор Александр Коц заявлял, что в атаке на Москву использовали многоцелевой дрон самолётного типа Uj-22 Airborne. Кроме того, использовались барражирующие боеприпасы, изготовленные по компоновочной схеме "утка" с горизонтальным передним оперением.