В Госдуме назвали атаку беспилотников на Москву актом устрашения
Генерал-полковник Андрей Картаполов призвал провести тщательный анализ произошедшего
30 мая 2023, 16:11, ИА Амител
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье рассчитана на то, чтобы поднять волну паники среди населения. Как сообщает РБК, такую оценку произошедшему дал глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдётся лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны", – отметил он.
Картаполов призвал провести тщательный анализ произошедшего и сделать выводы о том, что это были за беспилотники, как они летели и откуда. Это необходимо, чтобы в будущем не допускать подобных инцидентов.
Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
Военкор Александр Коц заявлял, что в атаке на Москву использовали многоцелевой дрон самолётного типа Uj-22 Airborne. Кроме того, использовались барражирующие боеприпасы, изготовленные по компоновочной схеме "утка" с горизонтальным передним оперением.
16:23:11 30-05-2023
logo НОВОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ В Госдуме назвали атаку беспилотников на Москву актом устрашения Генерал-полковник Андрей Картаполов призвал провести тщательный анализ произошедшего 30 мая 2023, 16:11, ИА Амител Комментировать Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com Атака беспилотников на Москву и Подмосковье рассчитана на то, чтобы поднять волну паники среди населения. Как сообщает РБК, такую оценку произошедшему дал глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. "Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдётся лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны"... Как же в СССР справляюсь с большими территориями ???
19:07:38 30-05-2023
Гость (16:23:11 30-05-2023) logo НОВОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ В Госдуме назвали атаку беспилотни... Ты просто Руста слыхал? Умник мамкин.