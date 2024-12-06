"Мы ни с кем не хотим войны". Что сказал глава МИД РФ Лавров в интервью Карлсону?

Главными темами для обсуждения стали отношения и ядерная война России с США, СВО на Украине и ситуация в Сирии

06 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону / Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Лавров стал вторым российским политиком после президента Владимира Путина, который поговорил с интервьюером. Карлсон спросил министра о конфликте на Украине и его завершении, об отношениях с США и о ситуации в Сирии. Подробнее – в материале amic.ru.

Отношения США и России

Началось интервью с вопросов об отношениях России и США. Лавров сказал, что РФ хотела бы иметь "нормальные отношения со всеми нашими соседями, особенно с такой великой страной, как США". Лавров подчеркнул, что президент РФ Путин множество раз выражал уважение американскому народу. И российские власти не видит причин, "по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной".

По словам Лаврова, сейчас диалог между Россией и США ведется по нескольким "каналам", но они в основном касаются обмена заключенными в США или в России.

"Есть также "каналы", которые не предаются огласке, но в основном американцы передают по ним то же, о чем говорят публично: "мы должны остановиться", "должны принять потребности Украины и ее позиции". Они поддерживают эту абсолютно бессмысленную "формулу мира Зеленского", которая недавно была дополнена "планом победы", – отметил Лавров.

Лавров на интервью Карлсону / Фото: скриншот с видео

Также существуют каналы, которые включаются автоматически, когда происходит запуск баллистической ракеты, сказал Лавров. Так, до запуска "Орешника" в США отправили сообщение об ударе.

По поводу недавно избранного президента США Дональда Трампа Лавров сказал, что он – "сильный человек, желающий достигать результатов, не любящий откладывать дела на потом", а также Трамп "весьма дружелюбен в разговоре". Но, добавил Лавров, это не значит, что Трамп настроен пророссийски.

"Мы уважаем любой выбор, сделанный людьми во время голосования. С уважением относимся к выбору американского народа. Как сказал президент Путин, мы открыты (всегда были открыты) для контактов с нынешней администрацией. Все увидим, когда Трамп вступит в должность. Как сказал Путин, "мяч на их стороне". Мы никогда не прерывали наши контакты, связи в сфере экономики, торговли, безопасности и так далее", – рассказал он.

Война России и США

По словам Лаврова, Россия и США сейчас официально не воюют, хотя происходящее на Украине является гибридной войной между Россией и странами Запада, считает Лавров.

"Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений. Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", – отметил Лавров.

Интервью Лаврова Такеру Карлсону / Скриншот из видео

Глава МИД отметил, что обеспокоенность России вызывает то, что представители армии США допускают возможность обмена ограниченными ядерными ударами. При этом Лавров процитировал Путина, сказав, что "мы готовы к любому развитию событий".

Отдельно Карлсон остановился на использовании ракеты "Орешник". Лавров ответил, что так Россия сообщила Западу, что "мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы". По словам министра, это был тестовый запуск ракеты.

При этом Лавров сказал, что "мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер". Он напомнил, что военная доктрина России гласит, что самое главное – избежать ядерной войны.

"Что касается США, то мы ни с кем не хотим войны. Как я уже сказал, в январе 2022 года пять ядерных государств заявили на высшем уровне, что мы не хотим конфронтации друг с другом и будем уважать интересы и озабоченности друг друга в области безопасности. Там также говорилось о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", – отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами – это "приглашение к катастрофе, которой мы не хотим".

Конфликт на Украине

Лавров сказал, что Россия предпочитает мирное урегулирование конфликта на Украине "путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом".

Лавров напомнил, что это не Россия начала конфликт. И спецоперация стартовала, чтобы "положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе".

"С 2017 года принималось законодательство, запрещающее российское образование на русском языке, работу российских СМИ на Украине, а потом украинских СМИ на русском. Также были предприняты шаги по отмене любых культурных мероприятий на русском языке. Русские книги выбрасываются из библиотек и уничтожаются. Последним шагом стало принятие закона, запрещающего каноническую Украинскую православную церковь", – отметил он.

По словам Лаврова, на Западе говорят о разрешении конфликта на основе Устава ООН и уважения территориальной целостности Украины, однако этот подход министр назвал неправильным. Он напомнил, что в уставе ООН есть и пункт о том, что "все страны должны уважать равенство государств и право наций на самоопределение".

Также существует Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. И в ней говорится, что "все должны уважать территориальную целостность государств, чьи правительства уважают право наций на самоопределение и поэтому представляют все население, проживающее на данной территории", пояснил политик.

Интервью Лаврова с Карлсоном / Фото: скриншот из интервью

Лавров подчеркнул, что пришедшее в феврале 2014 года украинское правительство уже не представляло крымчан или жителей восточной и южной Украины, поэтому крымчане и Донбасс переворот отвергли. Началась война, которая была остановлена минскими соглашениями в феврале 2015 года. По ним "часть Донбасса должна была иметь право говорить и учиться на русском языке, преподавать его, иметь местные правоохранительные органы (как в штатах Америки), с ними должны были консультироваться при назначении судей и прокуроров, а также они должны были иметь некоторые облегченные экономические связи с соседними регионами России", напомнил Лавров. Но минские соглашения украинская сторона выполнять не стала.

"Мы были искренне заинтересованы в том, чтобы прекратить это, но для этого было необходимо, чтобы минские договоренности были полностью выполнены. Но они были саботированы созданным после государственного переворота на Украине правительством. Было условлено, что это правительство должно вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими госпереворот, и способствовать развитию экономических отношений с этой частью Украины. Ничего из этого не было сделано. Киевский режим заявил, что он никогда не будет говорить с ними напрямую. Это несмотря на то, что требование говорить с ними напрямую было одобрено Советом Безопасности ООН. Киевский режим назвал их террористами, поэтому они, мол, будут сражаться с ними, потому что сильнее, а те будут умирать в подвалах", – отметил Лавров.

По его словам, если бы не госпереворот, то Украина до сих пор была бы единой с Крымом в составе, и Янукович бы затем проиграл выборы. Лавров также подчеркнул, что у России нет намерения уничтожать украинский народ, потому что они "братья и сестры российскому народу". Он отметил, что за год израильской операции в Палестине погибло почти в два раза больше гражданских, чем с обеих сторон украинского конфликта за десять лет.

Сергей Лавров на интервью с Такером Карлсоном/ Фото: скриншот из интервью

Мирные переговоры РФ и Украины

По словам Лаврова, сейчас муссируется информация о том, что Россия сможет остановиться на линии соприкосновения и Украина будет принята в НАТО, а "остальное будет предметом переговоров". Но конечным результатом таких переговоров, по мнению Запада, должен быть "фактически полный "уход" России с российской же территории, в результате чего русские будут брошены на произвол нацистского режима, который уничтожил все права русских и русскоязычных граждан", сказал Лавров.

Министр также добавил, что если Зеленский хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, то украинского политика нельзя назвать адекватным.

Лавров ответил Карлсону, что основой для переговоров могли бы стать стамбульские соглашения, которые подразумевали невступление Украины в НАТО с предоставлением гарантий безопасности при участии России и ряда других стран. При этом данные гарантии не должны распространяться на Крым и восток Украины. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остановил процесс принятия стамбульских соглашений, напомнил Лавров.

Такер Карлсон/ Фото: скриншот из видео

По словам главы МИД РФ, президент Путин говорил об условиях мира 14 июня 2024 года. Тогда президент подтвердил, что Россия готова вести переговоры на основе принципов, согласованных в Стамбуле. Ключевым принципом станет внеблоковый статус Украины и "никакого НАТО, военных баз и учений на украинской земле с участием иностранных войск", подчеркнул Лавров.

"Путин сказал, что это было по состоянию на апрель 2022 года, с тех пор прошло время. Придется принимать во внимание реалии "на земле". А они – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России, согласно нашей Конституции. Это реальность. Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь. Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. С этим нужно что-то делать", – отметил Лавров.

Также он подчеркнул, что многие хотели бы выдвинуть условием мира и снятие санкций с России, однако, по мнению Лаврова, "чем больше мы живем в условиях этих санкций, тем больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с "нормальными" странами, дружественными по отношению к нам, и которые не смешивают экономические интересы и отношения, особенно политику".

Сигналом со стороны Украины для начала переговоров может быть отмена указа Зеленского о запрете переговоров с правительством Путина, отметил министр.

Обложка интервью Такера Карлсона с Лавровым/ Фото: tuckercarlson.com

Ситуация в Сирии

Лавров прокомментировал и ситуацию в Сирии, где террористы вошли в крупнейший город страны Алеппо. По словам Лаврова, уже организован "Астанинский формат" с участием России, Турции и Ирана, и до конца 2024 года в его рамках планируется еще одна встреча.

"Надеюсь, удастся встретиться в Дохе "на полях" международной конференции. Мы хотели бы обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо. Договоренности, достигнутые в 2019 и 2020 годах, позволили нашим турецким друзьям контролировать ситуацию в идлибской зоне деэскалации и отделить "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшую "Джебхат ан-Нусра") от оппозиции, которая не является террористической и сотрудничает с Турцией. По-видимому, этого еще не произошло", – отметил Лавров.

Лавров убежден, что сейчас необходимо "помочь сирийцам прийти к согласию друг с другом и предотвратить усиление сепаратистских угроз". Американцы же на востоке Сирии "подкармливают" некоторых курдских сепаратистов, используя прибыль от продажи нефти и зерна.

У кого еще брал интервью Карлсон?

Напомним, что в 2024 году Такер Карлсон брал интервью сразу у нескольких россиян. До Сергея Лаврова Карлсон поговорил с президентом России Владимиром Путиным, философом Александром Дугиным, с основателем соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с блогером Хасбиком (настоящее имя Хасбулла Магомедов).