Военкор Коц Сообщил, что Поддубный жив

По его словам, коллега шутит после ранения

08 августа 2024, 07:36, ИА Амител

Кардиограмма / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071283

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в социальных сетях рассказал о том, что посетил своего раненного коллегу Евгения Поддубного. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!" - написал Коц.

Ранее сообщалось, что Евгений Поддубный погиб, однако позднее депутат Михаил Делягин исправил свою публикацию и добавил, что нужно дождаться официального подтверждения.