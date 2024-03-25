Еще троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокус сити холл" арестовали до 22 мая
По информации издания, Диловар Исломов владел автомобилем "Рено", который продал другим обвиняемым в теракте
25 марта 2024, 23:35, ИА Амител
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокус сити холл" арестовали до 22 мая. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По версии следователей, Диловара и Аминчона Исломовых в террористическую группу вовлек один из стрелков — Шамсидин Фаридуни. Братья Исломовы проходят по делу о теракте обвиняемыми. Их отец, Исроил, также проходит по делу в качестве подозреваемого.
По информации издания, Диловар Исломов владел автомобилем "Рено", который продал другим обвиняемым в теракте.
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00:52:41 26-03-2024
Целые таджитские династии приезжают убивать россиян. Не сильно дотолерастились ?
08:38:49 26-03-2024
Гость (00:52:41 26-03-2024) Целые таджитские династии приезжают убивать россиян. Не силь... объясните мне, почему наши бабки и дети идут поджигать военкоматы и избирательные участки, а навальная школота поджигает релейные шкафы за три тыщи, то почему приезжие ишаки (не таджики!) не могут за сумму с пятью нолями стрелять по людям? ещё раз повторю, что терроризм не имеет национальности, только уши торчат одинаковые.