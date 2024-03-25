Еще троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокус сити холл" арестовали до 22 мая

По информации издания, Диловар Исломов владел автомобилем "Рено", который продал другим обвиняемым в теракте

25 марта 2024, 23:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокус сити холл" арестовали до 22 мая. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По версии следователей, Диловара и Аминчона Исломовых в террористическую группу вовлек один из стрелков — Шамсидин Фаридуни. Братья Исломовы проходят по делу о теракте обвиняемыми. Их отец, Исроил, также проходит по делу в качестве подозреваемого.

По информации издания, Диловар Исломов владел автомобилем "Рено", который продал другим обвиняемым в теракте.