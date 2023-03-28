Светлана Левина погибла в аварии 24 марта, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что 40-летний водитель Mercedes ехал по трассе М-2 "Крым" со стороны Орла в направлении Москвы. Мужчина выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi Pajero.

В результате Mitsubishi превратился в груду металла, указывает издание со ссылкой на местные СМИ.