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Что известно о страшном ДТП, в котором погибла эксперт передачи с Андреем Малаховым?

Левина принимала участие в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир"

28 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"

Светлана Левина, эксперт телепередачи с Андреем Малаховым, погибла в жёстком ДТП под Орлом.

Что известно о трагической аварии и кто остался жив – в материале amic.ru.

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Что известно о ДТП, в котором погибла Левина?

Светлана Левина погибла в аварии 24 марта, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что 40-летний водитель Mercedes ехал по трассе М-2 "Крым" со стороны Орла в направлении Москвы. Мужчина выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi Pajero.

В результате Mitsubishi превратился в груду металла, указывает издание со ссылкой на местные СМИ.

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Правда ли, что в ДТП погибла не только Светлана Левина?

Да, правда. Кроме Левиной, в трагическом ДТП погибли ещё два человека.

Выжил только 12-летний пассажир Mitsubishi, отмечает Starhit. Его госпитализировали.

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Что о Левиной говорят коллеги?

Светлана Левина была экспертом от детективного агентства в телепрограмме "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Детектив Максим Заболотный выразил соболезнования в связи с её смертью.

"Вечная память. Левина Светлана, лучший следователь ГСУ СК 2011, 2012 года. Мой друг и коллега по работе. Мне будет тебя не хватать. Покойся с миром", – сказал он.

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