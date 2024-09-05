Что известно о возможной новой волне мобилизации в России?
Будет ли еще один внеочередной призыв на службу, рассказали в Кремле
05 сентября 2024, 13:40, ИА Амител
Строевая подготовка / Фото: amic.ru
В России продолжают обсуждать возможность проведения второй волны мобилизации. 5 сентября 2024 года на эту тему высказался и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
О том, планируют ли в России вновь проводить призыв по мобилизации, – в материале amic.ru.
1
Будет ли осенью 2024 года новая волна мобилизации в России?
Судя по всему, нет. В частности, об этом 5 сентября и заявил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. По его словам, возможность введения в России новой волны мобилизации сейчас даже не обсуждается.
2
Как власти объясняют, что мобилизация в России не нужна?
По словам Пескова, сейчас в России достаточно желающих заключить контракт с Минобороны, чтобы добровольно участвовать в специальной военной операции.
Пресс-секретарь президента отметил, что на увеличение потока желающих, в том числе, повлияло и решение Владимира Путина увеличить выплаты для участников СВО.
3
Даже ситуация в Курской области не повлияла на планы по мобилизации?
Нет. Слухи о возможном объявлении в России мобилизации муссировались в Сети в течение всего августа. Но военные эксперты и депутаты Госдумы неоднократно заявляли, что у страны сейчас достаточно контрактников, и дополнительный призыв не требуется.
4
Что изменилось в выплатах для участников СВО?
Размер выплат кратно увеличили. С 1 августа вступил в силу указ Владимира Путина, по которому размер единовременной выплаты для участников СВО вырос с 195 до 400 тысяч рублей. При этом глава государства рекомендовал субъектам РФ увеличить до этого размера и региональные выплаты. Таким образом, граждане, заключившие контракты с Минобороны для участия в СВО, единоразово получают не менее 800 тысяч рублей.
13:52:13 05-09-2024
Известно только то, что общественное мнение для неё готовят!...
14:54:30 05-09-2024
Полистайте по этой теме за прошлый год... Тоже в сентябре пошли вбросы... Особенно ржал с того, типа тайная мобилизация... Сейчас у каждого есть смарты, компы и прочие девайсы... В момент всё в сеть уйдёт... Даже типа студентов мобилизуют... Ясен перец, что вся ботва разгоняется для жути и взбаламутить родителей студентов...
15:05:57 05-09-2024
Гость (14:54:30 05-09-2024) Полистайте по этой теме за прошлый год... Тоже в сентябре по... а зачем их баламутить? и какой прок от этой "жути"?
16:00:00 05-09-2024
Гость (14:54:30 05-09-2024) Сейчас у каждого есть смарты, компы и прочие девайсы... В момент всё в сеть уйдёт.... Ну уйдет, и что дальше?
08:38:05 06-09-2024
Нехорошая новость
05:37:56 07-09-2024
Думаю будет...