Будет ли еще один внеочередной призыв на службу, рассказали в Кремле

05 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Строевая подготовка / Фото: amic.ru

В России продолжают обсуждать возможность проведения второй волны мобилизации. 5 сентября 2024 года на эту тему высказался и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

О том, планируют ли в России вновь проводить призыв по мобилизации, – в материале amic.ru.

1 Будет ли осенью 2024 года новая волна мобилизации в России? Судя по всему, нет. В частности, об этом 5 сентября и заявил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС . По его словам, возможность введения в России новой волны мобилизации сейчас даже не обсуждается.

2 Как власти объясняют, что мобилизация в России не нужна? По словам Пескова, сейчас в России достаточно желающих заключить контракт с Минобороны, чтобы добровольно участвовать в специальной военной операции. Пресс-секретарь президента отметил, что на увеличение потока желающих, в том числе, повлияло и решение Владимира Путина увеличить выплаты для участников СВО.

3 Даже ситуация в Курской области не повлияла на планы по мобилизации? Нет. Слухи о возможном объявлении в России мобилизации муссировались в Сети в течение всего августа. Но военные эксперты и депутаты Госдумы неоднократно заявляли, что у страны сейчас достаточно контрактников, и дополнительный призыв не требуется