В Госдуме высказались о новой мобилизации на фоне событий в Курской области

По словам депутата Заварзина, у российских войск достаточно сил

09 августа 2024, 19:45, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин исключил возможность новой волны мобилизации в РФ на фоне вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом сообщает "Говорит Москва".

"У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация", — заявил он.

Он добавил, что в ближайшее время российские войска должны достичь всех целей, поставленных Генштабом.