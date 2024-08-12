Депутат Госдумы рассказал о мобилизации из-за ситуации в Курской области

Бои с подразделениями украинской армии на территории региона идут с 6 августа

12 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг слухи о мобилизации в России в связи со вторжением вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщает Telegram-канал Shot.

"Никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет, бойцов на фронте хватает", - подчеркнул Картополов.

Напомним, с 6 августа на территории Курской области идут бои с подразделениями украинской армии. По данным зарубежных СМИ, операция ВСУ разрабатывалась совместно с НАТО.

Ранее в соцсетях заявили о приближении второй волны частичной мобилизации, которая якобы может начаться осенью 2024 года. Причиной назвали нехватку контрактников. Эту информацию также оперативно опровергли.