Дебаты между Трампом и Харрис были первыми и, скорее всего, последними

11 сентября 2024, 14:10, ИА Амител

Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис / Скриншот из видеозаписи дебатов

В ночь с 10 на 11 сентября 2024 года прошли первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом (от Республиканской партии) и Камалой Харрис (от Демократической партии), которая заменила в гонке за пост главы Белого дома действующего американского лидера Джо Байдена. Выборы состоятся уже скоро, 5 ноября 2024 года, так что эти дебаты между кандидатами вполне могли стать последними. Amic.ru рассказывает, о чем говорили Трамп и Харрис.

Когда и где прошли дебаты?

Дебаты между Трампом и Харрис длились около двух часов. Мероприятие началось в 4 утра по московскому времени 11 сентября (или в 21 час 10 сентября в США). Организатором выступила телекомпания ABC, дискуссия состоялась в Филадельфии, штат Пенсильвания. Перед дебатами Харрис и Трамп пожали друг другу руки. При этом во время прошлых дебатов Трамп и Байден этого не сделали.

О чем говорил Трамп?

Дональд Трамп назвал Камалу Харрис "марксисткой" и отметил, что покушение на него произошло из-за риторики демократов в его адрес. Трамп обвинил Харрис в том, что у нее не своя экономическая программа, а программа Байдена. Также, по словам Трампа, во время правления Байдена в США значительно вырос уровень нелегальной миграции, а вместе с этим и преступности, инфляция достигла рекордных значений, а американская нация стала "слабой". Также политик назвал "позорным" вывод американских войск из Афганистана, случившийся при Байдене.

Трамп при этом сказал, что сам собирается "значительно снизить налоги и создать великую экономику". Политик заявил о планах ввести заградительные пошлины на импортные товары и напомнил, что при его правлении не было высокой инфляции. Относительно обвинений в запрете абортов, Трамп сказал, что не собирается их запрещать, и этим вопросом занимается каждый штат по отдельности.

Трамп вспомнил и о прошлых выборах 2020 года, подчеркнув, что он не признает поражения на них.

Много экс-президент говорил и о урегулировании украинского кризиса. Трамп сказал, что за четыре года его правления Владимир Путин не был угрозой, и конфликта ни на Украине, ни в секторе Газа не было. Кандидат отметил, что в интересах США завершить конфликт на Украине, и подчеркнул, что хочет спасти жизни и прекратить боевые действия.

Трамп пообещал провести между Путиным и Зеленским переговоры, потому что оба президента "уважают его". Байден и Харрис же доводят ситуацию до угрозы ядерного конфликта, считает Трамп. По его словам, то, что Байден не контактирует с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, – ошибка.

Упомянул он и войну между Израилем и ХАМАС. По словам Трампа, Харрис "ненавидит Израиль" и в случае ее президентства это государство перестанет существовать через два года.

Дональд Трамп на дебатах с Камалой Харрис / Скриншот из видео дебатов

О чем говорила Харрис?

В свою очередь, Харрис также раскритиковала состояние экономики, здравоохранения и ситуацию с безработицей при Трампе, отметив, что у конкурента нет экономического плана, в случае прихода к власти он "уменьшит налоги для богатых", запретит аборты и станет диктатором.

Харрис обвинила Трампа в том, что в период своего правления он спровоцировал "торговые войны", усугубил миграционный кризис на южной границе США и "продал американские чипы Китаю", которые позволили им улучшить вооруженные силы. При этом США важно победить в технологической гонке с Китаем и наращивать производство чипов, подчеркнула Харрис.

Кандидат от Демократической партии пообещала в случае избрания поддерживать молодые семьи, продлив для них налоговую льготу, предоставить налоговый вычет в размере 50 тысяч долларов для открытия малого бизнеса, снизить зависимость страны от импорта нефти и так далее.

По поводу украинского кризиса Харрис отметила, что уже поделилась с Зеленским данными разведки США. По ее словам, если бы Трамп остался президентом в 2020 году, то Владимир Путин "уже был бы в Киеве", "съел Трампа на обед", а Россия якобы "не сводила глаз с остальной Европы, начиная с Польши". Также она поведала общественности, что мировые лидеры "смеются над Дональдом Трампом".

По поводу ситуации в Израиле Харрис считает, что у государства есть право на самооборону, но важно, "как оно это делает".

Камала Харрис на дебатах / Скриншот из видео дебатов

Кто победил на дебатах?

Большинство (или 63% избирателей США) в экспресс-опросе CNN и SSR проголосовали за победу на дебатах Камалы Харрис. За Трампа голос отдали 35%. Перед дебатами же мнения избирателей разделились поровну: 50 на 50%. При этом сам Трамп в своей соцсети TRUTH Social написал, что дебаты с Камалой Харрис были лучшими в его политической карьере. Это утверждение он объяснил тем, что против него дебатировали три человека, имея в виду двух ведущих.

Где посмотреть полную версию дебатов?

Полное видео дебатов Трампа и Харрис можно найти на каналах российских и зарубежных СМИ на видеохостингах. Например, на канале "Sputnik Беларусь" на Rutube или на канале РИА Новости в VK Видео.