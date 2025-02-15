На Алтае отпустили детей с уроков после землетрясения
Это сделали на случай повторных толчков
15 февраля 2025, 10:20, ИА Амител
В селе Кош-Агач Республики Алтай отпустили детей домой с уроков после землетрясения, сообщила читательница amic.ru.
Сейсмособытие зафиксировали 15 февраля в 08:48. Эпицентр находился примерно в 28 км к юго-западу от Кош-Агача, интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла. Ощутили землетрясение в Барнауле, Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Монголии и Китае.
После этого власти Кош-Агача приняли решение отпустить детей с уроков на случай повторных толчков.
"В Кош-Агаче, после того как тряхнуло, всех детей из школы отпустили. Родители приехали, детей забирают. Это вот 14-я школа. Такая же ситуация в Тюковской школе", – рассказал очевидец на видео, которое скинули в домовой чат нашей читательницы.
"Говорят, что МЧС предупредил жителей Кош-Агача о повторных толчках. Сказали брать теплую одежду, еду", – отметила подписчица amic.ru.
10:35:10 15-02-2025
МЧС смской че та не педупредил...
12:34:40 15-02-2025
лишь бы не учиться, ну ничего страшного подумаешь тряхнуло чуть чуть че сразу то домой бежать типа безопасно?
да личинкам только дай повод чтобы в школу не идти.
ковид = карантин (лишние каникулы)
землетрясение = отмена занятий (лишние выходные)
вот как мы раньше то учились и ничего выросли не все же по наклонной пошли.
а современные детки из своих телефонов не вылезают, учится не хотят а потом удивляются.
14:25:13 15-02-2025
Миша (12:34:40 15-02-2025) лишь бы не учиться, ну ничего страшного подумаешь тряхнуло ч... Ой, прямо мы так хотели учиться, так хотели! Не ври лучше! Тоже радовались, если в школе отменялись уроки.
16:17:49 15-02-2025
Гость (14:25:13 15-02-2025) Ой, прямо мы так хотели учиться, так хотели! Не ври лучше! Т... Ну ты сравнил попу с пальцем, где мы а где нынешнее поколение.
в наше время не было мобильников, компьютеров и интернета, и радовались как каникулам так и лишним выходным иначе, чаще гуляли на улице играя в войнушку на заброшках и прочее.
А нынешние детки все поголовно втыкают в свои телефоны, играют в игрульки учится не хотят еще и права качают а их яжемамки с яжебатьками чуть ли не глотки готовы перегрызть если тугосере сделать замечание.