На Алтае отпустили детей с уроков после землетрясения

Это сделали на случай повторных толчков

15 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Детей отпускают домой с уроков в Кош-Агаче / Кадр из видео

В селе Кош-Агач Республики Алтай отпустили детей домой с уроков после землетрясения, сообщила читательница amic.ru.

Сейсмособытие зафиксировали 15 февраля в 08:48. Эпицентр находился примерно в 28 км к юго-западу от Кош-Агача, интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла. Ощутили землетрясение в Барнауле, Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Монголии и Китае.

После этого власти Кош-Агача приняли решение отпустить детей с уроков на случай повторных толчков.

"В Кош-Агаче, после того как тряхнуло, всех детей из школы отпустили. Родители приехали, детей забирают. Это вот 14-я школа. Такая же ситуация в Тюковской школе", – рассказал очевидец на видео, которое скинули в домовой чат нашей читательницы.