Что известно о массированной атаке дронов ВСУ на регионы России ночью 11 декабря?
11 аэропортов страны приостановили работу из-за воздушной опасности
11 декабря 2025, 10:05, ИА Амител
В ночь на 11 декабря дроны ВСУ атаковали пять российских регионов. Telegram-каналы, ссылаясь на очевидцев, сообщают о взрывах, вспышках и пожарах. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Местные власти просят жителей укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие.
Все, что известно об атаке беспилотников на регионы России к этому часу, – в материале amic.ru.
Что известно о налете дронов ВСУ на российские регионы 11 декабря?
«Все оперативные службы находятся в повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле», – уточнил он.
Также БПЛА атаковали Воронежскую область. Налеты на регион продолжаются с вечера 10 декабря. Как сообщал в своих соцсетях губернатор Александр Гусев, в Воронеже дроны повредили остекление и фасады многоквартирных домов, в одном из них обрушилась лестничная клетка. Кроме того, загорелось административное здание. Обломки беспилотников повредили сети электро- и теплоснабжения. Режим беспилотной опасности по-прежнему действует на всей территории региона.
Есть ли погибшие и пострадавшие в ходе атаки?
Что известно о последствиях атаки БПЛА на регионы России 11 декабря?
- Москва (Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский);
- Иваново;
- Тамбов;
- Ярославль;
- Владикавказ;
- Грозный;
- Магас;
- Махачкала.
13:15:22 11-12-2025
Интересно, мы так же отвечаем украинцам?
08:53:34 12-12-2025
Мне вот интересно. Не первый раз отменяют рейс М-Б-М от Аэрофлота. Когда-то деньги обещают вернуть. Но людям ведь реально нужно переместиться, и желательно в этот день. Может и стыковочный рейс быть. А тут в лучшем случае через сутки вылетишь.