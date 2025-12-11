11 аэропортов страны приостановили работу из-за воздушной опасности

11 декабря 2025, 10:05, ИА Амител

Взрыв / Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 11 декабря дроны ВСУ атаковали пять российских регионов. Telegram-каналы, ссылаясь на очевидцев, сообщают о взрывах, вспышках и пожарах. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Местные власти просят жителей укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Все, что известно об атаке беспилотников на регионы России к этому часу, – в материале amic.ru.

1 Что известно о налете дронов ВСУ на российские регионы 11 декабря? В ночь на 11 декабря беспилотники ВСУ атаковали пять регионов России. Так, над Московской областью уничтожили 31 беспилотник. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Кроме того, взрывы прогремели в Тульской области: над столицей региона и городом Алексин. Как пишет Shot , местные жители услышали около пяти-семи взрывов, а также звук мотора и вспышки в небе. Также серия мощных хлопков прогремела над Ярославлем. Очевидцы рассказали Shot , что слышали около десяти глухих взрывов и "жужжание" в небе. Губернатор региона Михаил Евраев в 00:23 по местному времени объявил о беспилотной опасности и попросил жителей укрыться в безопасном месте. В 03:30 по местному времени о взрывах и пожаре сообщили жители Великого Новгорода. Губернатор Новгородской области в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе работает система ПВО. «Все оперативные службы находятся в повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле», – уточнил он. Также БПЛА атаковали Воронежскую область. Налеты на регион продолжаются с вечера 10 декабря. Как сообщал в своих соцсетях губернатор Александр Гусев, в Воронеже дроны повредили остекление и фасады многоквартирных домов, в одном из них обрушилась лестничная клетка. Кроме того, загорелось административное здание. Обломки беспилотников повредили сети электро- и теплоснабжения. Режим беспилотной опасности по-прежнему действует на всей территории региона.

2 Есть ли погибшие и пострадавшие в ходе атаки? Пока информации о пострадавших и погибших в ходе налета нет. Возможно, официальная информация появится позже.