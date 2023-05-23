"Следователи растерялись". Журналист рассказал, как ловили "политеховского" маньяка

Сергей Тепляков вспомнил, как проходило расследование одного из самых жутких дел в истории города

23 мая 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Следователи Алтайского края раскрыли убийство 34-летней давности: обвинение предъявлено бывшему замглавы Калманского района Виталию Манишину, уже признавшему свою вину. По информации СМИ, также Манишин может быть связан с одним из самых известных и страшных уголовных дел в истории Алтайского края – делом так называемого "политеховского маньяка". Тогда – летом 2000-го – в Барнауле во время приёмной кампании пропадали молодые абитуриентки. За короткий срок стало известно об убийстве девяти девушек и двух женщин, ожидавших своих дочерей в университетских стенах. Расследование осложнилось самоубийством главного подозреваемого во время следственного эксперимента. В итоге, кто убивал студенток, так и остаётся загадкой. Журналисты ИА "Атмосфера" поговорили с известным барнаульским журналистом Сергеем Тепляковым, который в 2000-х освещал его в газете "Свободный курс". Вот то, как он вспоминает эту жуткую историю.

"Милиция говорила, что эти случаи не связаны"

– Что творилось в СМИ, когда подтвердились самые худшие опасения?

– Тогда это дело гремело на всю страну, писали газеты не только в Барнауле, но и в Москве. Заместитель генерального прокурора Колесников (Владимир Ильич Колесников, – прим. ред.) к нам приезжал, обещал: вот-вот раскроем! И то, что они потеряли подозреваемого, было большим ударом.

– Как начиналось следствие?

– Первое время никто ничего не знал. Но тогда СМИ имели доступ к сводке краевого УВД. И после того как журналисты "Молодёжи Алтая" и "Свободного курса" прочитали в сводке, что пропала одна девушка-абитуриентка АлтГТУ, потом вторая, они начали задавать вопросы милиции. Милиция говорила, что эти случаи не связаны. Но потом пропала третья абитуриентка. Тут газеты написали, что в городе маньяк. Милиция говорила, что маньяка нет, но тем не менее начали пытаться понять, что к чему.

– Какие предпринимались меры? Была ли в городе паника?

– Девчонки-курсантки БЮИ переоделись в гражданское и в больших количествах сидели и ходили на "сковородке" – на площади перед АлтГТУ. Однако ловушка не сработала – уже после этого пропала Ксения Киргизова.

Может, кто-то боялся. А кто-то и не боялся. В "Алтайской правде" решили провести эксперимент: поехали к АлтГТУ, знакомились с девчонками, предлагали подвезти, и девчонки садились к ним в машину.

Главный подозреваемый типичной внешности

– Как вышли на главного подозреваемого?

– У следствия было несколько девушек, к которым в тот период подходили подозрительные люди. Вот этим девушкам подозреваемого предъявляли для опознания. Проблема в том, что у него было довольно типичное лицо – с одним из двадцати можно было некоторое сходство найти.

Подозреваемый торговал обувью на ярмарке во Дворце спорта. И, насколько я знаю, одна из женщин-продавцов, у которой с ним было что-то вроде конфликта, сообщила. Проверили журналы камеры хранения – в те дни, когда пропадали девчонки, он товар из камеры хранения не брал.

Тогда как раз приехал Колесников. И на пресс-конференции в прокуратуре он буквально кричал: "Я знаю, этот человек меня слышит! Мы его найдём!" Я был на этой пресс-конференции, и когда это услышал, понял, что они кого-то взяли. Колесников понимал, что ничем не рискует, делая такие красивые заявления.

– Рассказывали, что следователи использовали фоторобот преступника.

– Фоторобот в газеты дали уже после того, как подозреваемого взяли. Фоторобот был явно нарисован с живого человека, потому что обычно фоторобот – это профиль и анфас, и он такой, из разных кусков, а тут он был в три четверти, и было понятно, что это кто-то карандашом рисовал.

Я взял этот фоторобот и поехал сначала на Старый базар (говорили, что подозреваемый может быть торговец с базара). Но там никто мне ничего не сказал. Тогда я поехал на ярмарку во Дворец спорта, и там охранник, как увидел меня, так всё сразу понял. Мне показали его место.

Было ли признание?

– В СМИ распространилась информация, что подозреваемый дал признательные показания, так ли это?

– Вообще же, у милиции не было его признания. Когда он выбросился, я пытался выяснить, была явка с повинной или не была. Потому что говорили, что перед тем как поехать на следственное мероприятие, где он погиб, подозреваемый будто бы милиционерам что-то написал. Я спрашивал: "Он вам явку с повинной написал?" Мне отвечали: "Ну, вроде". То есть он написал им не понять что. Но всем там хотелось заявить о раскрытии, что они уже рады были.

– Поднимаясь на верхние этажи девятиэтажки во время следственного эксперимента, подозреваемый планировал самоубийство?

– Рассказывали, что в камере у него было радио. И он, видимо, на следующий день услышал слова Колесникова по радио. И понял, что его будут дожимать. Стал стучать в дверь, потребовал следователя. Сказал, что готов выдать золото, которое было, по-моему, на Ксении Киргизовой.

Собрали группу, поехали. Он завёз их на Георгия Исакова, к девятиэтажкам. По правилам, подозреваемый был пристёгнут к сопровождающему. Когда сначала в одном подъезде поднялись на девятый этаж, он сказал: "Не здесь". Потом в другом подъезде они поднялись на девятый этаж, он снова сказал: "Не здесь".

И вот так он их таскал. И в конце концов, когда они вошли в очередной подъезд, понятые остались внизу, а подозреваемый и следователи поехали на лифте. И его отцепили от сопровождающего, перецепили наручники вперёд. И как только они вышли из лифта, он увидел окошко узкое над полом и в него бросился.

"Ощущение, что других версий нет"

– Расследовалось ли дело после гибели главного подозреваемого и прекращения череды убийств?

– После того как подозреваемый выбросился из окна, у меня было чувство, что следователи очень растерялись. Они-то думали, что всё, нашли, всё срослось. Было такое ощущение, что других версий и других подозреваемых у них нет. Дело довольно быстро заглохло.

– Как вы думаете, можно ли найти преступника спустя 20 лет?

– Я не очень понимаю, как можно раскрыть это дело сейчас. На Западе преступления с большими сроками давности раскрывают с помощью исследований ДНК. Но для этого тогда, в 2001 году, надо было взять биоматериалы и сохранить их. Я не знаю, было ли это сделано.