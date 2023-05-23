"Следователи растерялись". Журналист рассказал, как ловили "политеховского" маньяка
Сергей Тепляков вспомнил, как проходило расследование одного из самых жутких дел в истории города
23 мая 2023, 17:01, ИА Амител
Следователи Алтайского края раскрыли убийство 34-летней давности: обвинение предъявлено бывшему замглавы Калманского района Виталию Манишину, уже признавшему свою вину. По информации СМИ, также Манишин может быть связан с одним из самых известных и страшных уголовных дел в истории Алтайского края – делом так называемого "политеховского маньяка". Тогда – летом 2000-го – в Барнауле во время приёмной кампании пропадали молодые абитуриентки. За короткий срок стало известно об убийстве девяти девушек и двух женщин, ожидавших своих дочерей в университетских стенах. Расследование осложнилось самоубийством главного подозреваемого во время следственного эксперимента. В итоге, кто убивал студенток, так и остаётся загадкой. Журналисты ИА "Атмосфера" поговорили с известным барнаульским журналистом Сергеем Тепляковым, который в 2000-х освещал его в газете "Свободный курс". Вот то, как он вспоминает эту жуткую историю.
"Милиция говорила, что эти случаи не связаны"
– Что творилось в СМИ, когда подтвердились самые худшие опасения?
– Тогда это дело гремело на всю страну, писали газеты не только в Барнауле, но и в Москве. Заместитель генерального прокурора Колесников (Владимир Ильич Колесников, – прим. ред.) к нам приезжал, обещал: вот-вот раскроем! И то, что они потеряли подозреваемого, было большим ударом.
– Как начиналось следствие?
– Первое время никто ничего не знал. Но тогда СМИ имели доступ к сводке краевого УВД. И после того как журналисты "Молодёжи Алтая" и "Свободного курса" прочитали в сводке, что пропала одна девушка-абитуриентка АлтГТУ, потом вторая, они начали задавать вопросы милиции. Милиция говорила, что эти случаи не связаны. Но потом пропала третья абитуриентка. Тут газеты написали, что в городе маньяк. Милиция говорила, что маньяка нет, но тем не менее начали пытаться понять, что к чему.
– Какие предпринимались меры? Была ли в городе паника?
– Девчонки-курсантки БЮИ переоделись в гражданское и в больших количествах сидели и ходили на "сковородке" – на площади перед АлтГТУ. Однако ловушка не сработала – уже после этого пропала Ксения Киргизова.
Может, кто-то боялся. А кто-то и не боялся. В "Алтайской правде" решили провести эксперимент: поехали к АлтГТУ, знакомились с девчонками, предлагали подвезти, и девчонки садились к ним в машину.
Главный подозреваемый типичной внешности
– Как вышли на главного подозреваемого?
– У следствия было несколько девушек, к которым в тот период подходили подозрительные люди. Вот этим девушкам подозреваемого предъявляли для опознания. Проблема в том, что у него было довольно типичное лицо – с одним из двадцати можно было некоторое сходство найти.
Подозреваемый торговал обувью на ярмарке во Дворце спорта. И, насколько я знаю, одна из женщин-продавцов, у которой с ним было что-то вроде конфликта, сообщила. Проверили журналы камеры хранения – в те дни, когда пропадали девчонки, он товар из камеры хранения не брал.
Тогда как раз приехал Колесников. И на пресс-конференции в прокуратуре он буквально кричал: "Я знаю, этот человек меня слышит! Мы его найдём!" Я был на этой пресс-конференции, и когда это услышал, понял, что они кого-то взяли. Колесников понимал, что ничем не рискует, делая такие красивые заявления.
– Рассказывали, что следователи использовали фоторобот преступника.
– Фоторобот в газеты дали уже после того, как подозреваемого взяли. Фоторобот был явно нарисован с живого человека, потому что обычно фоторобот – это профиль и анфас, и он такой, из разных кусков, а тут он был в три четверти, и было понятно, что это кто-то карандашом рисовал.
Я взял этот фоторобот и поехал сначала на Старый базар (говорили, что подозреваемый может быть торговец с базара). Но там никто мне ничего не сказал. Тогда я поехал на ярмарку во Дворец спорта, и там охранник, как увидел меня, так всё сразу понял. Мне показали его место.
Было ли признание?
– В СМИ распространилась информация, что подозреваемый дал признательные показания, так ли это?
– Вообще же, у милиции не было его признания. Когда он выбросился, я пытался выяснить, была явка с повинной или не была. Потому что говорили, что перед тем как поехать на следственное мероприятие, где он погиб, подозреваемый будто бы милиционерам что-то написал. Я спрашивал: "Он вам явку с повинной написал?" Мне отвечали: "Ну, вроде". То есть он написал им не понять что. Но всем там хотелось заявить о раскрытии, что они уже рады были.
– Поднимаясь на верхние этажи девятиэтажки во время следственного эксперимента, подозреваемый планировал самоубийство?
– Рассказывали, что в камере у него было радио. И он, видимо, на следующий день услышал слова Колесникова по радио. И понял, что его будут дожимать. Стал стучать в дверь, потребовал следователя. Сказал, что готов выдать золото, которое было, по-моему, на Ксении Киргизовой.
Собрали группу, поехали. Он завёз их на Георгия Исакова, к девятиэтажкам. По правилам, подозреваемый был пристёгнут к сопровождающему. Когда сначала в одном подъезде поднялись на девятый этаж, он сказал: "Не здесь". Потом в другом подъезде они поднялись на девятый этаж, он снова сказал: "Не здесь".
И вот так он их таскал. И в конце концов, когда они вошли в очередной подъезд, понятые остались внизу, а подозреваемый и следователи поехали на лифте. И его отцепили от сопровождающего, перецепили наручники вперёд. И как только они вышли из лифта, он увидел окошко узкое над полом и в него бросился.
"Ощущение, что других версий нет"
– Расследовалось ли дело после гибели главного подозреваемого и прекращения череды убийств?
– После того как подозреваемый выбросился из окна, у меня было чувство, что следователи очень растерялись. Они-то думали, что всё, нашли, всё срослось. Было такое ощущение, что других версий и других подозреваемых у них нет. Дело довольно быстро заглохло.
– Как вы думаете, можно ли найти преступника спустя 20 лет?
– Я не очень понимаю, как можно раскрыть это дело сейчас. На Западе преступления с большими сроками давности раскрывают с помощью исследований ДНК. Но для этого тогда, в 2001 году, надо было взять биоматериалы и сохранить их. Я не знаю, было ли это сделано.
19:11:49 23-05-2023
Очень жалко было девочек.На работе на перекурах народ бурно обсуждал события в политехе. Как было написано через несколько месяцев в одной из краевых газет, что отец Ксении Киргизовой, бизнесмен, умер от инфаркта.Даже страшно представить, что пережили родители девушек"Не дай,Бог, никому такое пережить.
00:55:34 24-05-2023
Прочитала -и мысленно перенеслась в то время. Какие только слухи не ходили по городу. Родителям пропавших девочек все очень сочувствовали. Помню, что некоторые родители не полагались на милицию, пытались сами искать. Когда подозреваемый выбросился из окна, атмосфера только сгустилась. Уже тогда многие не верили, что он виновен. Но в те времена вобще доверия милиции было мало.
05:23:36 24-05-2023
выкинули в окно и дело закрыли.
11:19:33 24-05-2023
Гость (05:23:36 24-05-2023) выкинули в окно и дело закрыли.... Вроде как следствию такой исход как раз невыгоден.
09:45:28 24-05-2023
У меня сын в том году поступал в политех, помню всю эту сгустившуюся негативную обстановку, помню до сих пор, девочек жалко и их близких. Лет 10-15 назад говорили, что раскрыто дело (и не о выбросившемся.) Дело мутное до сих пор.
16:09:29 24-05-2023
Гость (00:55:34 24-05-2023) Но в те времена вобще доверия милиции было мало. Уверяю- сейчас доверия полиции ещё меньше...
11:28:41 25-05-2023
в погоне за палкой готовы хоть кого дожать/прижать/зажать...позор такой полиции. поэтому