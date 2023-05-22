Алтайскому экс-чиновнику предъявили обвинение в убийстве молодой девушки в 1989 году
Следователи вернулись к расследованию преступлений прошлых лет и собрали доказательства, которые указали на Виталия Манишина. Он сознался и рассказал подробности преступления
22 мая 2023, 17:16, ИА Амител
Следователи предъявили обвинение 52-летнему бывшему заместителю главы администрации Калманского района Виталию Манишину по п. "е" ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряжённое с изнасилованием"). Как сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю, он признался в убийстве 17-летней девушки в 1989 году.
По данным следствия, в сентябре 1990 года в лесополосе на участке местности в селе Зелёная Дубрава Родинского района нашли останки без вести пропавшей в 1989 году девушки. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных действиях была опрошена компания людей, с которыми её видели в последний раз.
Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к расследованию преступления и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении и при проверке показаний подробно рассказал о произошедшем.
По предварительной информации, в 1989 году он познакомился с потерпевшей в компании друзей. Оставшись наедине, молодой человек попытался изнасиловать 17-летнюю, однако та дала отпор. В результате Манишин убил её, а тело закопал неподалёку от места преступления.
По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Следствием ведётся сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
17:28:14 22-05-2023
А он на суде скажет, что дал признательные показания под давлением.
17:36:21 22-05-2023
Гость (17:28:14 22-05-2023) А он на суде скажет, что дал признательные показания под дав... Ну следователи не просто же так арестовали спустя 33 года его. Значит, у них для этого была веская улика.
19:45:24 22-05-2023
Срок давности по закону истёк. Да и смысл ему сейчас признаваться? Мутная история, не верю.
07:57:36 23-05-2023
Скорее всего, мучила совесть и поэтому написал явку с повинной, понимая, что по сути угрозы сесть в тюрьму нет. А следователи выдают это за гениальную оперативную разработку. Но это чисто предположение
08:32:44 23-05-2023
Вот бы всех чиновников мучила бы иногда совесть...
08:42:39 23-05-2023
Если всех чиновников будет мучить совесть, то в ад выстроится очередь.
08:45:45 23-05-2023
Срок давности истекает когда не было известно о преступлении и не велся естественно розыск, а в данном случае он не канает.
09:27:56 23-05-2023
Сколько же жизней загубленных на счету этого... человека, если правду говорили о причастности к пропажам девушек в алтгу?