Алтайскому экс-чиновнику предъявили обвинение в убийстве молодой девушки в 1989 году

Следователи вернулись к расследованию преступлений прошлых лет и собрали доказательства, которые указали на Виталия Манишина. Он сознался и рассказал подробности преступления

22 мая 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи предъявили обвинение 52-летнему бывшему заместителю главы администрации Калманского района Виталию Манишину по п. "е" ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряжённое с изнасилованием"). Как сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю, он признался в убийстве 17-летней девушки в 1989 году.

По данным следствия, в сентябре 1990 года в лесополосе на участке местности в селе Зелёная Дубрава Родинского района нашли останки без вести пропавшей в 1989 году девушки. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных действиях была опрошена компания людей, с которыми её видели в последний раз.

Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к расследованию преступления и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении и при проверке показаний подробно рассказал о произошедшем.

По предварительной информации, в 1989 году он познакомился с потерпевшей в компании друзей. Оставшись наедине, молодой человек попытался изнасиловать 17-летнюю, однако та дала отпор. В результате Манишин убил её, а тело закопал неподалёку от места преступления.

По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Следствием ведётся сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.