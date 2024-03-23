"Гнусный и трусливый". Трагедия в "Крокусе" подняла волну возмущения в мире

Российские и западные наблюдатели разошлись в определении организаторов теракта

23 марта 2024, 13:40, ИА Амител

Теракт в "Крокус Сити Холле" / Фото: ТАСС

После теракта в красногорском ТРЦ "Крокус", где в результате нападения неизвестных погибли более 60 человек, последовали высказывания политиков, экспертов, а также публикации ведущих мировых СМИ. Следует заметить, что мнения западных и российских политиков и наблюдателей, судя по всему, расходятся.

Запад узрел "руку исламистов"

Агентство Reuters сообщает , что ответственность за нападение взяла на себя организация "Исламское государство"*, группировка боевиков, которая когда-то стремилась установить контроль над территориями Ирака и Сирии.

Американская газета The New York Times пишет , что "в марте Соединенные Штаты собрали разведданные о том, что "Исламское государство – Хорасан", известное как ИГИЛ*-К, филиал группировки, базирующейся в Афганистане, по словам официальных лиц, планировал нападение на Москву".

"Члены ИГИЛ были активны в России, сказал один американский чиновник", – говорится в публикации.

Газета приводит данные представителей антитеррористического ведомства США о том, что "после периода относительного затишья "Исламское государство"* пытается усилить свои внешние атаки".

"Большинство этих заговоров в Европе были сорваны, что привело к оценкам о том, что возможности группировки уменьшились", – пишет The New York Times.

Британское посольство в Москве охарактеризовало случившееся как "ужасную трагедию".

"Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", – говорится в телеграм-канале посольства.

Президент Франции Макрон также связал теракт с радикальными исламистами.

"Президент Франции внимательно следит за ситуацией в Москве. Он решительно осуждает этот теракт, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство"*. Франция выражает свою солидарность с жертвами, их семьями и всем российским народом", – приводит Международное французское радио заявление Елисейского дворца.

В соцсетях появилось сообщение якобы агентства Amaq, близкого к ИГИЛ*, в котором организация берет ответственность за теракт. Однако пользователи уже заметили, что шаблон, в котором появилось это сообщение, не используется агентством уже много лет. RT обратило внимание, что фейк о якобы взятой на себя ответственности ИГИЛ*, растиражирован CNN.

Киев же поспешил откреститься от случившегося. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти страны "не имеют никакого отношения к этим событиям". И добавил, что украинская сторона якобы "никогда не использовала террористические методы войны". А украинский МИД и вовсе договорился до того, что обвинил в этих событиях Кремль.

Захарова поправила генсека ООН

Кстати, офис генсека ООН поначалу заявил, что "опечален" сообщениями о стрельбе в "Крокусе", однако после жесткого ответа официального представителя МИД РФ Марии Захаровой скорректировал свой ответ и заявил, что "строжайшим образом" осуждает теракт.

Вскоре после этого Совбез ООН охарактеризовал произошедшее как "гнусный и трусливый акт".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в отношении нападавших боевиков и тех, кто стоял за ними следует предпринять крайне жесткие меры. "Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей".

Медведев не исключил, что за террористами может стоять "киевский режим", с представителями которого следует поступить максимально жестко, считает зампред Совбеза.

"Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", – написал он в своем телеграм-канале.

Политолог Алексей Мартынов довольно резко высказался в своем телеграм-канале.

"Американские СМИ настойчиво, со ссылкой на источники, уводят фокус ответственности за теракт в Москве на свой ИГИЛ*. Подальше от хохлов, чтоб сгоряча "Сармат" не разнес Банковую и заодно Владимирскую 33, там рядом", – написал он.

С ним солидарен политолог Павел Данилин: "Панические заявления Белого дома, уже все знающего, кто же на самом деле совершил теракт, попытки американцев "отмазать" украинских террористов. И такие же панические вопли Госдепартамента США, ранее предупреждавшего своих американцев не ходить на концерты в большие центры и холлы, предельно ясно показывают, что в США заранее знали, что украинская хунта готовит эту бесчеловечную террористическую атаку. Были в курсе", – написал он в своем телеграм-канале.

В России указывают на Киев и Вашингтон

Политолог Марат Баширов не сомневается, что "будет украинский след".

"Национальность совсем не играет значения. В рядах ВСУ сейчас боевики со всего мира присутствуют. И как не вспомнить, что Зеленский сегодня проводил Ставку и обещал нам ответ", – написал он в своем телеграм-канале.

Политолог Сергей Марков обращает внимание, что "террористы специально не прикрывали свои лица масками", чтобы выглядеть именно как "исламские террористы".

"То есть целью теракта было увести расследование на след именно исламских террористов. Как отнесутся исламские страны к тому, что, судя по всему, Зеленский специально сделал теракт под флагом "исламистских террористов". Эти "исламисты" наверняка подготовлены СБУ или ГУР МО Украины", – делает вывод Марков.

Он также указал, что никто до сих пор не взял на себя ответственность за теракт, фейк о якобы причастности ИГИЛ* был сфабрикован, к тому его усиленно распространяли телеграм-каналы, связанные с украинской стороной.

Военный эксперт Борис Рожин также полагает , что "вброс про причастность ИГИЛ* направлен на то, чтобы отвести обвинения от Украины в русле предшествующих заявлений Госдепа США и администрации Белого Дома".

Рожин напомнил, что Вашингтон причастен к созданию ИГИЛ* и напомнил слова бывшего афганского президента Карзая, что "США и ИГИЛ* в Афганистане действуют заодно".

"В случае с Украиной и ИГИЛ* мы имеем два инструмента в руках одного и того же кукловода. И в данном случае США выгодно перекладывать ответственность на один инструмент, чтобы отвести угрозу от другого", – делает вывод эксперт.

* Признана террористической организацией в России и запрещена