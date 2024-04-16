Что рассказал в интервью осужденный за драку на Старом базаре Михаил Старцев
Старцев и его жена намерены добиться пересмотра дела
16 апреля 2024, 13:55, ИА Амител
Осужденный на шесть лет за драку на Старом базаре Михаил Старцев намерен обратиться к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой пересмотреть приговор суда, по которому он получил шесть лет колонии строгого режима. Об этом Старцев сказал в интервью телеканалу "Толк". В беседе он изложил свою версию роковых событий 2020 года. Ни он, ни его жена не согласны с решением суда и винят во всем зачинщика драки Дмитрия Лопатина.
Что это за драка?
Драка на Старом базаре в Барнауле случилась 26 июля 2020 года. Михаил Старцев вместе с Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой приехал на такси к кафе "Винотека", находящемуся в здании Старого базара. У них началась перепалка с Дмитрием Лопатиным, который вел себя агрессивно. В один момент Лопатин достал из машины костыль и начал бить им девушек и Старцева.
Не поняв причин драки, в конфликт вступили оказавшиеся рядом супруги Рохловы. Они решили поддержать Лопатина, напали на Ворогушину, Лютову и Старцева. Павел Рохлов оттолкнул Лилию Ворогушину, за что Михаил Старцев ударил его в челюсть – Павел Рохлов упал и скончался, не приходя в сознание.
О событиях перед дракой
Михаил Старцев рассказал журналистам, что он с Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой ехали на Старый базар не драться, а просто прогуляться. Агрессии от троицы никакой не исходило. Они остановились на парковке, и сразу же к компании подошел Дмитрий Лопатин, который начал конфликт.
"Представляете: выходите вы из такси, делаете шаг-два, к вам подходит пьяный Лопатин и начинает угрожать. Ну вот состояние представляете? На улице темно, я там с двумя женщинами, через несколько секунд он достает палку, ударяет. То есть падает женщина, он наносит удары мне. Время события – одна минута. Так вот, можно посчитать, сколько противоправных действий было совершено против нас", – отметил он.
О резонансе после драки
Михаил Старцев считает, что против него сыграло повышенное внимание общественности и резонанс, который породила эта драка.
"Давили резонансом. Придумали, что я там спортсмен, мастер спорта международного класса, мы приехали, избили инвалида. С этого все и началось. Такой негатив к нам, а на самом деле я сейчас говорю, как все было", – сказал он.
О праве на оборону и обращении к генпрокурору
По словам Старцева, он не смог стерпеть нападения Лопатина и поддержавшего его Рохлова. И в какой-то момент, защищая Ворогушину, Старцев нанес удар Рохлову, подчеркнул он. Мужчина называет свои действия самообороной.
"Если говорить о законе, о статье 37-й, то я приобрел право на необходимую оборону, когда на меня напал Лопатин. И я не утратил это право, когда вмешались в драку Рохлова, Рохлов и Кузнецов. Оценка всем действиям нападавших не дана. Все предшествующие события этого нападения убраны из дела. Установлено, что с применением предмета, использованного в качестве оружия, Лопатин нанес мне удары. Это дело должно рассматриваться в совокупности, как единое событие, потому что это время одной минуты", – считает Старцев.
Поэтому он намерен обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой передать дело на новое рассмотрение.
"Мне искренне жаль"
Высказал Старцев и слова соболезнования семье Рохлова.
"Никому не желаю оказаться в такой ситуации. Мне искренне жаль, что вообще такая ситуация произошла, – погиб человек. Я приношу соболезнования родственникам погибшего, искренние соболезнования", – произнес он.
Что сказала супруга Старцева
Жена Михаила Старцева, Оксана, рассказала, что ее супруг никогда не имел отношения к профессиональному боксу. По ее словам, он только в юности посещал любительскую секцию бокса, "как все мальчишки", ходил зал и вел здоровый образ жизни. Но у общественности сложилось ошибочное представление о том, что профессиональный боксер избил инвалида и его защитника Рохлова, отметила Оксана Старцева.
"Это было, конечно, направлено на привлечение массового внимания, на то, чтобы вызвать у людей чувства жалости, ненависти и агрессии. Только позже было установлено судом, что это все неправда. Очевидцы подтверждали, что зачинщик драки – Дмитрий Лопатин, который в течение всего вечера активно оскорблял людей и провоцировал, демонстрируя палку и угрожая нанести кому-то телесные повреждения", – сказала она.
Оксана Старцева подчеркнула: на суде в 2023 году удалось выяснить, что Лопатин не был инвалидом, при этом стал зачинщиком драки. И эти обстоятельства не учитывались при вынесении приговора Михаилу Старцеву в 2022 году. Кроме того, судмедэксперты выдали заключения о том, что удар Старцева не был смертельным для Рохлова. Да и показания свидетелей в отношении Михаила Старцева супруги считают недостоверными.
Поэтому сейчас пара намерена снова обращаться в органы правопорядка, чтобы приговор пересмотрели. По словам женщины, в краевой прокуратуре в обращении им уже отказали. Теперь же дело за Генпрокуратурой.
Чем закончились суды?
Суд над Михаилом Старцевым завершился только в марте 2022 года. Ему дали шесть лет колонии строгого режима с выплатой по миллиону рублей каждому члену семьи погибшего (общая сумма – четыре миллиона рублей). Старцев уверял суд, что только оборонялся и защищал девушек.
Но на этом дело не закончилось. В ноябре 2022 года Старцев решил судиться и с зачинщиком Дмитрием Лопатиным из-за нанесенных ему травм. Следствию удалось установить, что Лопатин умышленно ударил Старцева тростью по лицу, носу, голове и левой руке. Когда оба упали на асфальт, Лопатин минимум один раз ударил Старцева в голову и грудь. У Старцева был закрытый перелом кости носа и другие травмы. Его здоровью был нанесен вред средней тяжести. Действия Лопатина суд посчитал умышленными. В итоге Лопатин получил два года условно с таким же испытательным сроком по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия (п. "з" ч. 2. ст. 112 УК РФ).
Однако приговор сторону Старцева не устроил. Она настаивала на замене условного срока реальным. 7 декабря Алтайский краевой суд оставил прежний приговор в силе.
14:03:47 16-04-2024
да, с самообороной у нас в стране проблемы
14:15:42 16-04-2024
Что самое интересное, все уши этим неинвалидом прожжули , а оказалось в деле его нет . Интересно как рассматривали ? Правильно надо добиваться справедливости . А не всех под одну гребенку
14:53:14 16-04-2024
Не позорься, Старцев, ты убил человека. Сиди себе спокойно
16:17:55 16-04-2024
Гость (14:53:14 16-04-2024) Не позорься, Старцев, ты убил человека. Сиди себе спокойно...
Рохлова уже всех успокоила … кого то навсегда . И позорилась на всю Россию
16:34:40 16-04-2024
Гость (14:53:14 16-04-2024) Не позорься, Старцев, ты убил человека. Сиди себе спокойно...
Сорян,а в чем здесь позор?! Мужик нормальный защищал женщин и себя от пьяных и неадекватных людей. Или защита женщин в нашей стране стала позором???
Позор тем,кто устроил резонанс на лжи и обмане,облили Старцева грязью с ног до головы.
И тем недомужикам,которые руки на женщин поднимают с кулаками. Правда рано или поздно всплывает,а сейчас мы все следим за ходом развития дел!!!
18:23:57 16-04-2024
Лёха (16:34:40 16-04-2024) Сорян,а в чем здесь позор?! Мужик нормальный защищал ж... Вы свидетель? Все так и было как он говорит?
19:20:13 16-04-2024
Гость (18:23:57 16-04-2024) Вы свидетель? Все так и было как он говорит?...
Старцев говорит правду! Как было всё на самом деле!
Рохлова устроила всю эту всбучу и резонанс ради одной понятной цели-отмыть свои руки от вины,потому что вмешалась своей жирной массой в драку,затянула туда мужа-вот и результат. Ну и конечно бабки содрать со Старцева-4 миллиона!! Где были виданы хоть раз такие выплаты?! Она была заинтересованным лицом и нагло врала обществу и СМИ!!!!!!
15:19:31 16-04-2024
убийца должен сидеть в тюрьме
15:39:20 16-04-2024
горожанка (15:19:31 16-04-2024) убийца должен сидеть в тюрьме... когда на тебя пойдет пьяный урод с дубиной, ты смирно подставишь свою башку? некому вступиться за тебя, несчастную? а вот некоторые привыкли защищать своих дам, да и себя тоже. Бухая тетка подняла резонанс, который и застил глаза правосудию. что печально
16:36:34 16-04-2024
горожанка (15:19:31 16-04-2024) убийца должен сидеть в тюрьме...
Рохлов умер от своих болячек,а не от удара.
Туманов даже приезжал,а он на минуточку лучший судмедэксперт России!!! Так что прежде чем писать-аппелируйте фактами,а не громкими заголовками лживого резонанса!
18:45:50 16-04-2024
Марина Ромахина (16:36:34 16-04-2024) Рохлов умер от своих болячек,а не от удара.Туманов д... Ну так если бы его не убил Старцев, он бы и с болячками мог прожить лет 20
08:45:14 17-04-2024
Гость (18:45:50 16-04-2024) Ну так если бы его не убил Старцев, он бы и с болячка... Едва ли. Я лично знал покойного и знаю, что незадолго до этого ему уже прилетало в голову в деревенском клубе, да так знатно прилетало, что он месяц в больничке "отдыхал"...
15:33:36 16-04-2024
Из видео было прекрасно видно, с какой агрессией он наносил удары и как он был рад, что его соперник нокаутирован. А его слова, когда Рохлова пытались реанимировать: "Ну что он там ожил? Нет? Ну и ... с ним". А теперь он сказки рассказывает о случайности. Убийца должен нести наказание
16:14:54 16-04-2024
Гость (15:33:36 16-04-2024) Из видео было прекрасно видно, с какой агрессией он наносил ...
Гражданка всему Барнаулу о вас уже все ясно , от кого агрессия исходила тоже!
16:31:09 16-04-2024
Гость (15:33:36 16-04-2024) Из видео было прекрасно видно, с какой агрессией он наносил ...
О какой агрессии вы говорите? В отличие от пьяной компании и жирухи в розовом,Старцев был трезв,защищал женщин и себя от неадекватной компании и урода с битой,а не как погибший кулаками размахивал на женщин,что они только так на 2 метра отлетали!
Весь Барнаул знает Михаила как доброго,порядочного человека,который многим протягивал руку помощи. И для вас,если вы не слышали,в 10 классе Старцев спас девушку от нападений бандитов,которые были с ножом.
Поэтому ваше Старцева полностью ложь,это достойный человек,который не заслужил такого наказания!!!
20:43:32 16-04-2024
Тереза (16:31:09 16-04-2024) О какой агрессии вы говорите? В отличие от пьяной компан... Так и Мишу Ефремова все знали как доброго человека. А это не он наехал на человека, а его машина. Но Миша сидит добросовестно
18:45:37 16-04-2024
Гость (15:33:36 16-04-2024) Из видео было прекрасно видно, с какой агрессией он наносил ... Видел на видео только один удар вдогонку.
На каком видео остальные удары?
21:25:39 16-04-2024
Гость (15:33:36 16-04-2024) Из видео было прекрасно видно, с какой агрессией он наносил ... Причем, Старцев бил и приговаривал: "Ах, ты еще живой?"
Так что умысел его очевиден - убить!
16:15:44 16-04-2024
Трое пьяных. Двое мужиков (один из которых вооружен палкой) и огромная бабень напали на двух женщин и Старцева. Нападавшие нанесли множественные удары приехавшим. Старцев защищаясь нанес один не смертельный удар. Практически тычок. Пьяный нападавший не смог устоять на ногах и упал на асфальт. (ранее ему за несколько месяцев до происшествия делали операцию на голову.) Нет причинно-следственной связи между смертью Рохлова и действиями Старцева, так как последний находился в состоянии необходимой обороны.
16:36:05 16-04-2024
У нас вообще законы по защите и самообороне будут работать или нет?! Получается если мой муж за меня вступиться перед мужиком, ему статья и тюрьма ?! Это что такое то вообще … пусть нас женщин чужие пьяные мужики хлещут и наши мужья что должны ? Смотреть и помалкивать? Так получается
17:31:00 16-04-2024
Гость (16:36:05 16-04-2024) У нас вообще законы по защите и самообороне будут работать и... Ещё одна в розовых очках.... Законы ей подавай... Даже муж у неё... А ум как у школьника.
17:00:33 16-04-2024
Местные обитатели скатились уже до оправдание убийц. Дно пробили уже или еще место есть? Кого еще оправдаете, болезные?
17:16:41 16-04-2024
Гость (17:00:33 16-04-2024) Местные обитатели скатились уже до оправдание убийц. Дно про... Ну если все так, как говорит Старцев, то ситуация явно неоднозначная.
17:32:28 16-04-2024
Гость (17:00:33 16-04-2024) Местные обитатели скатились уже до оправдание убийц. Дно про... ]
С каких это пор люди защищающие себя и женщин стали убийцами?! Смерть погибшего наступила не от удара на это есть мнения компетентных лиц.
Только интересно одно,что ж Рохлова так яро создавая резонанс не написала,что мужу и челюсть уже ломали и другие болячки у него и заболевания из-за того,что они вдвоём в деревне дрались?!
17:50:05 16-04-2024
так жена же бывшая была в начале процесса. Снова поженились ?
18:19:56 16-04-2024
У меня одной вопрос такой возникает у нас человека судят по резонансу ? Или по фактам ? Здесь получается осудили по резонансу , куда мы катимся.
18:23:08 16-04-2024
пусть дальше сидит...
18:29:18 16-04-2024
Алкоголь - зло!!!
20:08:14 16-04-2024
Старцев поступил как мужик , последствия да не желал , не хотел. Хотел бы одним ударом все бы не закончилось - это очевидно.
Сил, терпения и удачи! А потерпевшим, как и мужику с дубиной пить надо меньше ! Тогда казаться ничего не будет!
20:13:44 16-04-2024
Старцев убийца, должен сидеть в тюрьме. Лопатин держись, ты никого не убивал, а эти "бойцы" привыкли к вседозволенности, Ворогушина удивительно соскочила с ответственности, боевичка, ходит теперь как ни в чём не бывало.
20:36:55 16-04-2024
Гость (20:13:44 16-04-2024) Старцев убийца, должен сидеть в тюрьме. Лопатин держись, ты ...
Вы что там курите ???? Такую голову лечить надо.
21:38:54 16-04-2024
Гость (20:36:55 16-04-2024) Вы что там курите ???? Такую голову лечить надо.... оно пишет оттуда, где лопатин прятаться пытался. Оно уже неизлечимо.