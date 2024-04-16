Старцев и его жена намерены добиться пересмотра дела

16 апреля 2024, 13:55, ИА Амител

Михаил Старцев / Кадр из интервью: "Толк"

Осужденный на шесть лет за драку на Старом базаре Михаил Старцев намерен обратиться к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой пересмотреть приговор суда, по которому он получил шесть лет колонии строгого режима. Об этом Старцев сказал в интервью телеканалу "Толк". В беседе он изложил свою версию роковых событий 2020 года. Ни он, ни его жена не согласны с решением суда и винят во всем зачинщика драки Дмитрия Лопатина.

Что это за драка?

Драка на Старом базаре в Барнауле случилась 26 июля 2020 года. Михаил Старцев вместе с Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой приехал на такси к кафе "Винотека", находящемуся в здании Старого базара. У них началась перепалка с Дмитрием Лопатиным, который вел себя агрессивно. В один момент Лопатин достал из машины костыль и начал бить им девушек и Старцева.

Не поняв причин драки, в конфликт вступили оказавшиеся рядом супруги Рохловы. Они решили поддержать Лопатина, напали на Ворогушину, Лютову и Старцева. Павел Рохлов оттолкнул Лилию Ворогушину, за что Михаил Старцев ударил его в челюсть – Павел Рохлов упал и скончался, не приходя в сознание.

О событиях перед дракой

Михаил Старцев рассказал журналистам, что он с Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой ехали на Старый базар не драться, а просто прогуляться. Агрессии от троицы никакой не исходило. Они остановились на парковке, и сразу же к компании подошел Дмитрий Лопатин, который начал конфликт.

"Представляете: выходите вы из такси, делаете шаг-два, к вам подходит пьяный Лопатин и начинает угрожать. Ну вот состояние представляете? На улице темно, я там с двумя женщинами, через несколько секунд он достает палку, ударяет. То есть падает женщина, он наносит удары мне. Время события – одна минута. Так вот, можно посчитать, сколько противоправных действий было совершено против нас", – отметил он.

О резонансе после драки

Михаил Старцев считает, что против него сыграло повышенное внимание общественности и резонанс, который породила эта драка.

"Давили резонансом. Придумали, что я там спортсмен, мастер спорта международного класса, мы приехали, избили инвалида. С этого все и началось. Такой негатив к нам, а на самом деле я сейчас говорю, как все было", – сказал он.

Михаил Старцев на суде / Фото: Екатерина Смолихина

О праве на оборону и обращении к генпрокурору

По словам Старцева, он не смог стерпеть нападения Лопатина и поддержавшего его Рохлова. И в какой-то момент, защищая Ворогушину, Старцев нанес удар Рохлову, подчеркнул он. Мужчина называет свои действия самообороной.

"Если говорить о законе, о статье 37-й, то я приобрел право на необходимую оборону, когда на меня напал Лопатин. И я не утратил это право, когда вмешались в драку Рохлова, Рохлов и Кузнецов. Оценка всем действиям нападавших не дана. Все предшествующие события этого нападения убраны из дела. Установлено, что с применением предмета, использованного в качестве оружия, Лопатин нанес мне удары. Это дело должно рассматриваться в совокупности, как единое событие, потому что это время одной минуты", – считает Старцев.

Поэтому он намерен обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой передать дело на новое рассмотрение.

"Мне искренне жаль"

Высказал Старцев и слова соболезнования семье Рохлова.

"Никому не желаю оказаться в такой ситуации. Мне искренне жаль, что вообще такая ситуация произошла, – погиб человек. Я приношу соболезнования родственникам погибшего, искренние соболезнования", – произнес он.

Что сказала супруга Старцева

Жена Михаила Старцева, Оксана, рассказала, что ее супруг никогда не имел отношения к профессиональному боксу. По ее словам, он только в юности посещал любительскую секцию бокса, "как все мальчишки", ходил зал и вел здоровый образ жизни. Но у общественности сложилось ошибочное представление о том, что профессиональный боксер избил инвалида и его защитника Рохлова, отметила Оксана Старцева.

"Это было, конечно, направлено на привлечение массового внимания, на то, чтобы вызвать у людей чувства жалости, ненависти и агрессии. Только позже было установлено судом, что это все неправда. Очевидцы подтверждали, что зачинщик драки – Дмитрий Лопатин, который в течение всего вечера активно оскорблял людей и провоцировал, демонстрируя палку и угрожая нанести кому-то телесные повреждения", – сказала она.

Оксана Старцева подчеркнула: на суде в 2023 году удалось выяснить, что Лопатин не был инвалидом, при этом стал зачинщиком драки. И эти обстоятельства не учитывались при вынесении приговора Михаилу Старцеву в 2022 году. Кроме того, судмедэксперты выдали заключения о том, что удар Старцева не был смертельным для Рохлова. Да и показания свидетелей в отношении Михаила Старцева супруги считают недостоверными.

Поэтому сейчас пара намерена снова обращаться в органы правопорядка, чтобы приговор пересмотрели. По словам женщины, в краевой прокуратуре в обращении им уже отказали. Теперь же дело за Генпрокуратурой.

Оксана Старцева / Скриншот из видео телеканала "Толк"

Чем закончились суды?

Суд над Михаилом Старцевым завершился только в марте 2022 года. Ему дали шесть лет колонии строгого режима с выплатой по миллиону рублей каждому члену семьи погибшего (общая сумма – четыре миллиона рублей). Старцев уверял суд, что только оборонялся и защищал девушек.

Но на этом дело не закончилось. В ноябре 2022 года Старцев решил судиться и с зачинщиком Дмитрием Лопатиным из-за нанесенных ему травм. Следствию удалось установить, что Лопатин умышленно ударил Старцева тростью по лицу, носу, голове и левой руке. Когда оба упали на асфальт, Лопатин минимум один раз ударил Старцева в голову и грудь. У Старцева был закрытый перелом кости носа и другие травмы. Его здоровью был нанесен вред средней тяжести. Действия Лопатина суд посчитал умышленными. В итоге Лопатин получил два года условно с таким же испытательным сроком по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия (п. "з" ч. 2. ст. 112 УК РФ).

Однако приговор сторону Старцева не устроил. Она настаивала на замене условного срока реальным. 7 декабря Алтайский краевой суд оставил прежний приговор в силе.