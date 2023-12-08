Очередное заседание по громкому делу о драке на Старом базаре прошло в Алтайском краевом суде 7 декабря

08 декабря 2023, 12:29, ИА Амител

Дмитрий Лопатин / Фото: amic.ru

7 декабря Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу в отношении Дмитрия Лопатина, который проходил по громкому уголовному делу как зачинщик драки на Старом базаре летом 2020 года, в ходе которой погиб барнаулец Павел Рохлов. Защита Старцева подала иск о замене условного срока реальным, однако суд оставил решение в силе.

Напомним, приговор Михаилу Старцеву, от рук которого погиб барнаулец Павел Рохлов, вынесли еще в 2022 году – обвиняемый получил шесть лет лишения свободы. Свой вердикт в Центральном районном суде Барнаула 5 сентября услышал и зачинщик драки Дмитрий Лопатин, который избил Михаила Старцева. Следствие установило, что мужчина умышленно ударил Старцева тростью по лицу, носу, голове и левой руке, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Лопатина приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также суд освободил его от денежных взысканий.

Защита Старцева осталась недовольна решением суда и подала апелляцию, потребовав заменить условный срок реальным.

Одним из оснований для ужесточения приговора адвокат Старцева Евгений Юдин назвал асоциальное поведение Лопатина во время рассмотрения уголовного дела.

"При вынесении приговора суд должен учитывать поведение подсудимого. Суд установил, что в августе 2022 года Лопатин, находясь в состоянии опьянения, совершил административное правонарушение. Причем дерзким, вызывающим способом: справил нужду на забор следственного изолятора, где в это время находился Старцев, его адвокат и представитель. Все это, по нашему мнению, должно быть учтено как характеристика его личности", – отметил Юдин во время рассмотрения дела в Алтайском краевом суде 7 декабря.

Кроме того, по мнению защиты Старцева, Лопатин не признал вину и не раскаялся, что должно учитываться при вынесении приговора, подчеркнул Юдин.

"Осознание у меня полностью есть. Раскаиваюсь только в том, что Рохлова больше здесь нет. Перед чем еще раскаиваться – я не понимаю", – сообщил в ответном слове Лопатин.

Прокуратура попросила признать жалобы стороны защиты необоснованными. Суд встал на ее сторону, оставив приговор в силе. Адвокат Старцева Евгений Юдин пока не знает, будут ли они подавать апелляцию.

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