"Вся молодость в поезде". Яркие истории актрисы Ирины Купченко поклонникам в Барнауле

Ирина Купченко приехала в Барнаул в рамках "Шукшинских дней на Алтае"

21 июля 2023, 08:01, ИА Амител

Творческий вечер Ирины Купченко / Фото: amic.ru

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко не в первый раз приезжает на Алтай, но каждый раз на встречах с ней полный зал зрителей. Так было и вечером 19 июля в театре драмы им. В. М. Шукшина. Долгие аплодисменты, цветы, стихи и воспоминания одной из самых ярких и самых красивых женщин российского кино. Подробности – в нашем материале.

Театр и начало кинокарьеры

Ирина Купченко начала встречу со зрителями с рассказа о театре Евгения Вахтангова, в котором служит уже 52 года. Она напомнила, что театр появился в сложное время Гражданской войны, голода и разрухи. Но, несмотря на эти обстоятельства, на сцену выходили красивые женщины в вечерних платьях и мужчины во фраках, которые играли жизнеутверждающие пьесы о любви и победе добра над злом. Это давало людям желание бороться за жизнь, ведь "театр – это праздник для зрителя, даже если идет самая трагичная пьеса", отметила актриса.

Ирина Купченко подчеркнула, что за 100 лет ее "Вахтангова" превратился из "самодеятельного кружка" в один из лучших театров России.

А в кино Купченко пришла, по ее словам, за деньгами: на первом курсе театрального училища имени Бориса Щукина она решила сняться в массовке на "Мосфильме", за участие в которой тогда платили. И там ей повезло получить роль Елизаветы Калитиной в фильме "Дворянское гнездо" – роль, которая сделала актрису знаменитой.

"Мы с ребятами пошли на "Мосфильм" договариваться, должны были зайти в комнату. Но зашли не в ту комнату, которая нужна. Спрашиваем, такая ли картина тут снимается, говорят: нет. В это время женщина попросила меня зайти на секунду. Спросила, откуда я, сколько мне лет, не хочу ли я попробоваться на роль Лизы в фильме "Дворянское гнездо". Если бы я не играла в "Дворянском гнезде", я не играла бы в "Дяде Ване" и, может, вообще не играла бы в кино", – пояснила Купченко.

По словам актрисы, ей повезло сразу попасть к режиссеру Андрею Кончаловскому. Это дало ей необходимый опыт, который позволил потом сниматься и в других картинах.

"У Кончаловского я в пяти фильмах снималась. В первый раз попасть к талантливому человеку – это очень важно. Чем талантливее у тебя партнер, тем лучше играешь. Поднимаешься выше себя и добиваешься чего-то большего. А я играла с гениальными актерами. В том числе и во втором моем фильме "Дядя Ваня", – рассказала Купченко.

Ирина Купченко / Фото: amic.ru

Воспитание и стихи

Актриса говорила не только о советском фильмах, в которых снималась, но и о современных. Так, она остановилась на картине "Училка", которая вышла на экраны в 2015 году. Купченко назвала "Училку" тяжелой, но важной кинолентой, которая показала проблемы российского образования.

"Когда перестройка случилась в стране, из школ убрали идеологическое воспитание. Убрали, потому что идеологии не должно было быть. Мол, нечего детей учить, они сами разберутся. Учителям ничего стало нельзя, телефон на уроке отобрать нельзя – это уже частная собственность. Так мы потеряли три поколения ребят, которых в школе не воспитывали", – отметила Купченко.

Актриса много снималась в Москве и Ленинграде, и, как отмечает Купченко, вся ее молодость, по сути, прошла в поезде Москва – Ленинград. В Ленинграде, в частности, она сыграла многих российских императриц и даже работала в личных покоях Александра II и лежала на его кровати.

Много актриса рассказывала о коллегах, с которыми снималась. Особое внимание она уделила супругу Василию Лановому, а также Андрею Миронову и другим артистам.

Монолог актриса разбавляла стихами Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Блока, Федора Тютчева и других поэтов. А в финале спела песню Булата Окуджавы и Исаака Шварца "Кавалергарды, век недолог" из фильма "Звезда пленительного счастья". В этой картине Купченко также сыграла главную роль.

Отметим, что мероприятие было частью "Шукшинских дней на Алтае". Фестиваль проходит с 18 по 22 июля. Для гостей подготовили более 60 мероприятий, которые проводят в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби и других населенных пунктах Алтайского края. Закончатся Шукшинские дни 22 июля в селе Сростки. На фестиваль из звезд приехала не только Ирина Купченко, но и Ольга Прокофьева, Игорь Петренко и Борис Галкин.