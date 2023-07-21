"Вся молодость в поезде". Яркие истории актрисы Ирины Купченко поклонникам в Барнауле
Ирина Купченко приехала в Барнаул в рамках "Шукшинских дней на Алтае"
21 июля 2023, 08:01, ИА Амител
Народная артистка РСФСР Ирина Купченко не в первый раз приезжает на Алтай, но каждый раз на встречах с ней полный зал зрителей. Так было и вечером 19 июля в театре драмы им. В. М. Шукшина. Долгие аплодисменты, цветы, стихи и воспоминания одной из самых ярких и самых красивых женщин российского кино. Подробности – в нашем материале.
Театр и начало кинокарьеры
Ирина Купченко начала встречу со зрителями с рассказа о театре Евгения Вахтангова, в котором служит уже 52 года. Она напомнила, что театр появился в сложное время Гражданской войны, голода и разрухи. Но, несмотря на эти обстоятельства, на сцену выходили красивые женщины в вечерних платьях и мужчины во фраках, которые играли жизнеутверждающие пьесы о любви и победе добра над злом. Это давало людям желание бороться за жизнь, ведь "театр – это праздник для зрителя, даже если идет самая трагичная пьеса", отметила актриса.
Ирина Купченко подчеркнула, что за 100 лет ее "Вахтангова" превратился из "самодеятельного кружка" в один из лучших театров России.
А в кино Купченко пришла, по ее словам, за деньгами: на первом курсе театрального училища имени Бориса Щукина она решила сняться в массовке на "Мосфильме", за участие в которой тогда платили. И там ей повезло получить роль Елизаветы Калитиной в фильме "Дворянское гнездо" – роль, которая сделала актрису знаменитой.
"Мы с ребятами пошли на "Мосфильм" договариваться, должны были зайти в комнату. Но зашли не в ту комнату, которая нужна. Спрашиваем, такая ли картина тут снимается, говорят: нет. В это время женщина попросила меня зайти на секунду. Спросила, откуда я, сколько мне лет, не хочу ли я попробоваться на роль Лизы в фильме "Дворянское гнездо". Если бы я не играла в "Дворянском гнезде", я не играла бы в "Дяде Ване" и, может, вообще не играла бы в кино", – пояснила Купченко.
По словам актрисы, ей повезло сразу попасть к режиссеру Андрею Кончаловскому. Это дало ей необходимый опыт, который позволил потом сниматься и в других картинах.
"У Кончаловского я в пяти фильмах снималась. В первый раз попасть к талантливому человеку – это очень важно. Чем талантливее у тебя партнер, тем лучше играешь. Поднимаешься выше себя и добиваешься чего-то большего. А я играла с гениальными актерами. В том числе и во втором моем фильме "Дядя Ваня", – рассказала Купченко.
Воспитание и стихи
Актриса говорила не только о советском фильмах, в которых снималась, но и о современных. Так, она остановилась на картине "Училка", которая вышла на экраны в 2015 году. Купченко назвала "Училку" тяжелой, но важной кинолентой, которая показала проблемы российского образования.
"Когда перестройка случилась в стране, из школ убрали идеологическое воспитание. Убрали, потому что идеологии не должно было быть. Мол, нечего детей учить, они сами разберутся. Учителям ничего стало нельзя, телефон на уроке отобрать нельзя – это уже частная собственность. Так мы потеряли три поколения ребят, которых в школе не воспитывали", – отметила Купченко.
Актриса много снималась в Москве и Ленинграде, и, как отмечает Купченко, вся ее молодость, по сути, прошла в поезде Москва – Ленинград. В Ленинграде, в частности, она сыграла многих российских императриц и даже работала в личных покоях Александра II и лежала на его кровати.
Много актриса рассказывала о коллегах, с которыми снималась. Особое внимание она уделила супругу Василию Лановому, а также Андрею Миронову и другим артистам.
Монолог актриса разбавляла стихами Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Блока, Федора Тютчева и других поэтов. А в финале спела песню Булата Окуджавы и Исаака Шварца "Кавалергарды, век недолог" из фильма "Звезда пленительного счастья". В этой картине Купченко также сыграла главную роль.
Отметим, что мероприятие было частью "Шукшинских дней на Алтае". Фестиваль проходит с 18 по 22 июля. Для гостей подготовили более 60 мероприятий, которые проводят в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби и других населенных пунктах Алтайского края. Закончатся Шукшинские дни 22 июля в селе Сростки. На фестиваль из звезд приехала не только Ирина Купченко, но и Ольга Прокофьева, Игорь Петренко и Борис Галкин.
08:20:17 21-07-2023
Бедная, несчастная ... Шла бы на завод трудиться.
08:34:55 21-07-2023
Гость (08:20:17 21-07-2023) Бедная, несчастная ... Шла бы на завод трудиться. ... Не всем же на заводе работать, тем более что власть их практически все уничтожила.
08:44:37 21-07-2023
Гость (08:20:17 21-07-2023) Бедная, несчастная ... Шла бы на завод трудиться. ... не всем на завод идти. Кино, театр, живопись , музыка и пр- важные составляющие развития. Жаль вас, если вы этого не понимаете
13:16:37 21-07-2023
Настоящая Актриса.С чётким мировозрением.Не то что некоторые.
13:40:52 21-07-2023
"из школ убрали идеологическое воспитание... Так мы потеряли три поколения ребят, которых в школе не воспитывали" - огромная благодарность Ирине Купченко за правду, неравнодушие к серьезным проблемам общества и смелость говорить об этом во всеуслышание!
13:48:34 21-07-2023
Кино, театр, живопись , музыка и пр- важные составляющие развития. Жаль вас, если вы этого не понимаете Где ему понять?
14:01:58 21-07-2023
Не могу сказать, что Купченко была популярной артисткой, были попытки исполнения первых ролей, которые ей особого успеха во времена СССР не принесли, да и критика тогда была намного строже. Артистка второго плана, но не более. Впрочем, как человек она очень хорошая и не замечена в чем то плохом, не роется в "грязном белье" как некие актрисы прошлого времени. С большим достоинством и честью и очень скромная женщина.