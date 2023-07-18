Губернатор Томенко открыл Шукшинский кинофестиваль и встретил звездных гостей

Глава региона зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам мероприятия в театре драмы

18 июля 2023, 20:28, ИА Амител





































































































Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл Шукшинский кинофестиваль и поприветствовал на нем гостей и жителей Алтайского края. Как рассказал в своем Telegram-канале глава региона, он зачитал приветствие от президента России в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина.

Глава региона отметил, что "Шукшинские дни на Алтае" – праздник, который каждый год ждут как гости, так и жители Алтайского края. Сам Томенко признался, что любит пересматривать его фильмы и книги. Сегодня он встретил всех на торжественной церемонии открытия, где зачитал обращение президента.

Томенко отметил, что в этом году на фестиваль приехало много известных артистов, в том числе Борис Галкин, Ирина Купченко, Ольга Прокофьева, Игорь Петренко. Пятидневная программа, которая завершится в Сростках, обещает быть очень насыщенной. На закрытии Томенко также пообещал побывать.









































































Фото: Антона Червякова

В приветствии, которое опубликовали на сайте Кремля, Путин отметил, что Шукшинский кинофестиваль стал значимым событием в культурной жизни Алтайского края и всей России.

"Фестиваль славится яркой, насыщенной, разнообразной программой. Гости могут познакомиться с широкой палитрой документальных и художественных фильмов, принять участие в творческих дискуссиях с известными режиссерами и артистами", – заявил глава государства.

Президент рассчитывает, что фестиваль даст старт перспективным идеям и замыслам, откроет молодые таланты и позволит внести вклад в сохранение и популяризацию наследия Василия Шукшина.