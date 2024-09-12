Прошлую зиму в "Изумрудном" карпы пережили благодаря специальному аэратору

12 сентября 2024, 10:30, Антон Дегтярев

Кормление карпов в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Карпы из барнаульского парка "Изумрудный" будут жить в пруду и дальше. Когда в 2024 году наступят холода, их отправят на зимовку, а весной 2025-го вернут обратно в водоем. При этом пруд, где они живут, почистят. Об этом рассказал начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов во время форума на сайте правительства 11 сентября.

По его словам, в 2024 году в "Изумрудном" "возникли трудности" с качеством воды, пруд загрязнили отходами жизнедеятельности, несанкционированно выпущенными мальками, а также биологическими отходами (листьями, пыльцой и пухом).

"Планируется провести очистку пруда, карпов отправить на зимовку, а весной вернуть в чистый водоем. С учетом полученного опыта и принятых мер в будущем удастся создать комфортные условия для жизни рыб в пруду", – отметил Теплов.

В целом опыт запуска карпов в пруд принес положительные эмоции горожанам, считает Теплов.

Руководитель "Изумрудного" Владислав Вакаев в своем телеграм-канале также отметил, что 11 сентября в пруду начали выкачивать воду. До конца октября его постараются осушить и почистить. Всех рыб из пруда выловят, мальков карася переместят в Обь, карпов отправят на зимовку. Затем же в пруд зальют чистую воду из скважины.

Напомним, что в прошлом году ситуация с карпами из парка "Изумрудный" вызвала бурное обсуждение у горожан. Рыб запустили в пруд в 2023 году. Затем их хотели выловить и отправить на зимовку, но сделать этого не удалось сначала из-за неподходящего оборудования, а потом – из-за холодов и льда. Поэтому рыбы зимовали прямо в пруду. Для них закупили специальный аэратор, доставка которого затянулась, и только 15 декабря 2023 года технику запустили.

Многие опасались, что рыба в пруду погибнет, однако по большей части карпы зиму пережили нормально. А вот мальки карася, которых неизвестные запустили в пруд несанкционированно в том же 2023 году, зиму пережили не все.