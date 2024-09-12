Что сделают с карпами из пруда в парке "Изумрудный" грядущей зимой?
Прошлую зиму в "Изумрудном" карпы пережили благодаря специальному аэратору
12 сентября 2024, 10:30, Антон Дегтярев
Карпы из барнаульского парка "Изумрудный" будут жить в пруду и дальше. Когда в 2024 году наступят холода, их отправят на зимовку, а весной 2025-го вернут обратно в водоем. При этом пруд, где они живут, почистят. Об этом рассказал начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов во время форума на сайте правительства 11 сентября.
По его словам, в 2024 году в "Изумрудном" "возникли трудности" с качеством воды, пруд загрязнили отходами жизнедеятельности, несанкционированно выпущенными мальками, а также биологическими отходами (листьями, пыльцой и пухом).
"Планируется провести очистку пруда, карпов отправить на зимовку, а весной вернуть в чистый водоем. С учетом полученного опыта и принятых мер в будущем удастся создать комфортные условия для жизни рыб в пруду", – отметил Теплов.
В целом опыт запуска карпов в пруд принес положительные эмоции горожанам, считает Теплов.
Руководитель "Изумрудного" Владислав Вакаев в своем телеграм-канале также отметил, что 11 сентября в пруду начали выкачивать воду. До конца октября его постараются осушить и почистить. Всех рыб из пруда выловят, мальков карася переместят в Обь, карпов отправят на зимовку. Затем же в пруд зальют чистую воду из скважины.
Напомним, что в прошлом году ситуация с карпами из парка "Изумрудный" вызвала бурное обсуждение у горожан. Рыб запустили в пруд в 2023 году. Затем их хотели выловить и отправить на зимовку, но сделать этого не удалось сначала из-за неподходящего оборудования, а потом – из-за холодов и льда. Поэтому рыбы зимовали прямо в пруду. Для них закупили специальный аэратор, доставка которого затянулась, и только 15 декабря 2023 года технику запустили.
Многие опасались, что рыба в пруду погибнет, однако по большей части карпы зиму пережили нормально. А вот мальки карася, которых неизвестные запустили в пруд несанкционированно в том же 2023 году, зиму пережили не все.
11:19:50 12-09-2024
А пираньи веселые, красивые и добрые.
11:35:15 12-09-2024
Надо углубить этот водоем еще хотя бы на полметра, иначе придется смириться с плохим качеством воды!
Обратите внимание, что за 2 года бурно развилась водная растительность, а это прямое следствие от перегрева из за мелководности водоема!
Я спец, я знаю!
12:03:02 12-09-2024
карпОв зажарить
12:09:46 12-09-2024
Хорошая новость
12:25:38 12-09-2024
куда переселить то? почему не пишут куда?
12:40:02 12-09-2024
"В первый день Нового Года наши волосы блестят и лоснятся, потому что карп, которого мы ели за праздничной трапезой- очень жирная рыба" (с)
13:46:35 12-09-2024
Будем честными - облезлые молодые деревца в парке требуют прикормки и заботы, дохлые карпы и караси появились из-за ошибок руководителя, скамейки в заборе по удобству треш какой-то, вечно полные мусорки портят впечатление. Вакаев сосредоточьтесь на болевых точках Изумрудного пожалуйста. Вам для этого выделяют народные деньги!
18:34:26 12-09-2024
Не с карпами, а из карпов
02:53:30 14-09-2024
Углубите до 3-х м минимум с зимовалом до 4-х м и нет проблем. Сделайте прорубь на зиму, компрессор можно дополнительно. И не надо лишних денег тратить.