В "Изумрудном" запустили аэратор для "сидевших на кислородном голодании" карпов

Весна покажет, получилось ли спасти карпов, чья судьба беспокоит барнаульцев

15 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

В пруду, расположенном в барнаульском парке "Изумрудный", запустили аэратор для обеспечения карпов кислородом, сообщил в своем Telegram-канале управляющий парком Владислав Вакаев.

"Запустили аэратор. Сделали прорубь. Аэратор работает нормально, пузыри идут. Как говорится в инструкции, это позволит не замерзнуть воде, что, соответственно, даст кислород в пруд. Это дает надежду на то, что наши рыбы успешно перезимуют. Все покажет весна", – отметил Вакаев.

Аэратор планировали запустить раньше, однако доставка оборудования затянулась из-за накрывших регион аномальных морозов.

Напомним, карпов в пруду должны были выловить еще в октябре, но сделать это не удалось из-за неподходящего оборудования, а после – из-за холодов и льда. Тогда было решено оставить рыб зимовать в пруду. Эксперты рассказали amic.ru, есть ли шансы у карпов пережить зиму в таких условиях.