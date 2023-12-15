В "Изумрудном" запустили аэратор для "сидевших на кислородном голодании" карпов
Весна покажет, получилось ли спасти карпов, чья судьба беспокоит барнаульцев
15 декабря 2023, 15:00, ИА Амител
В пруду, расположенном в барнаульском парке "Изумрудный", запустили аэратор для обеспечения карпов кислородом, сообщил в своем Telegram-канале управляющий парком Владислав Вакаев.
"Запустили аэратор. Сделали прорубь. Аэратор работает нормально, пузыри идут. Как говорится в инструкции, это позволит не замерзнуть воде, что, соответственно, даст кислород в пруд. Это дает надежду на то, что наши рыбы успешно перезимуют. Все покажет весна", – отметил Вакаев.
Аэратор планировали запустить раньше, однако доставка оборудования затянулась из-за накрывших регион аномальных морозов.
Напомним, карпов в пруду должны были выловить еще в октябре, но сделать это не удалось из-за неподходящего оборудования, а после – из-за холодов и льда. Тогда было решено оставить рыб зимовать в пруду. Эксперты рассказали amic.ru, есть ли шансы у карпов пережить зиму в таких условиях.
15:13:54 15-12-2023
вернее сказать : страдающим от удушья карпов, или задыхающихся карпов
15:56:19 15-12-2023
гость (15:13:54 15-12-2023) вернее сказать : страдающим от удушья карпов, или задыхающих... Ну а что. хоть что-то сделали. Похвально. Не совсем пофигу значит
15:24:01 15-12-2023
А что они будут кушать?
15:45:11 15-12-2023
а разве вода в пруду еще не промерзла насквозь в морозы?
16:46:13 15-12-2023
Элен без ребят (15:45:11 15-12-2023) а разве вода в пруду еще не промерзла насквозь в морозы? ... Ну вы же видите на видео. Или вы не верите глазам своим? Или думаете это на Оби снято?
20:09:48 15-12-2023
Гость (16:46:13 15-12-2023) Элен без ребят (15:45:11 15-12-2023) а разве вода в пр... нет, не вижу на видео. у меня режим чтения на работе.
15:55:37 15-12-2023
Бедные карпы! зачем так мучить?
16:16:49 15-12-2023
люди очнитесь Это рыбов. Он ничего не думает, ему нечем- нет такой функции в мозге, не переживает, и толком даже не помнит. Из той же серии придурки которые всерьез говорят про "взяли елку из лесу в дом умирать", ты еще чай пожалей, тоже были листочки когда то.
17:46:37 15-12-2023
Гость (16:16:49 15-12-2023) люди очнитесь Он ничего не думает, ему нечем- нет такой функции в мозге, не переживает, и толком даже не помнит. Дык я людей таких знаю!!! Кто-то даже руководит чем-то...
18:38:42 15-12-2023
необходимо в течение зимы еженедельно проверять состав воды на азотистые соединения и аммиак. У знакомого был неудачный опыт разведения карпов кои: в пруду площадью несколько гектаров, несмотря на аэрацию, погибло всё поголовье. Именно из-за гниения донных отложений - травы, листвы, водорослей. А карасям было пофигу... И, кстати: зимой в открытых водоёмах карпы не едят. Они находятся в состоянии анабиоза.
11:45:24 17-12-2023
Кроме аэрации, (18:38:42 15-12-2023) необходимо в течение зимы еженедельно проверять состав воды ... Всё верно, любая рыба, кроме хищника, при температуре воды ниже 12°, перестаёт активно питаться, обмен веществ, зависит от температуры окружающей среды.
09:33:36 16-12-2023
Пруд промерзнет за зиму, это факт. А рыбок жалко, они были как бы символом парка,поэтоиу горожане и привязали ь к ним. Печально будет узнать что карпы погибли. Да и не в нашем регионе этим рыбам жить, они же не водятся у нас.
11:38:44 17-12-2023
Ничего там не промёрзнет, аэратор должен работать 24 на семь. Автор, сколько кубов в час качает компрессор? Какая глубина водоема? Почему не делаете замеры Оксиметром? Сколько миллиграмм на литр содержание кислорода? Карпам надо от 4 мг на литр? Для комфортной зимовки