По словам руководителя общественной территории Владислава Вакаева, карпы в "Изумрудном" по большей части пережили зиму

03 мая 2024, 07:14, ИА Амител

Всплывшая рыба в парке "Изумрудный"/ Фото: Екатерина Смолихина

В конце апреля – начале мая в пруду барнаульского парка "Изумрудный" начала всплывать мертвая рыба – снимки опубликовали в соцсетях очевидцы. Фотограф amic.ru тоже запечатлела погибших мальков рядом с берегом. Однако руководитель парка Владислав Вакаев в беседе с корреспондентом amic.ru назвал ситуацию "ложной тревогой" и отметил, что беспокоиться не о чем.

Карпы целы?

По словам Вакаева, в пруду "Изумрудного" сейчас два вида рыб. Первый – это карпы. Их запустили туда в 2023 году, и рыбы по большей части нормально перезимовали с помощью запущенного аэратора. А второй – это мальки карася, которых неизвестные несанкционированно запустили в пруд в том же 2023 году. Среди них зиму не перенесло некоторое количество особей, отметил Вакаев.

"Мальки в подавляющем большинстве перезимовали нормально. Но в районе 1% от десятков тысяч мальков не перезимовало. Они всплыли только сейчас, потому что полностью лед у нас сошел чуть больше недели назад. Они вмерзли в лед, их к берегу прибило, и возникла иллюзия, что рыба в пруду гибнет. Живых карпов уже видели, рыба отходит. Мальков тоже хватает. Бросьте хлеб и увидите тучи мальков. А мертвые – те, кому не повезло. Это природа, естественный отбор. Пруд мы, конечно, стараемся чистить от погибшей рыбы", – пояснил Вакаев.

Он также отметил, что уже 3 мая в пруд зальют водоросли хлорелла, которые убивают вредоносные водоросли, а также обогащают воду кислородом и питательной средой для рыб. По словам Вакаева, это должно помочь рыбам "отойти от зимы" в течение двух-трех недель.

Всплывшая рыба в парке "Изумрудный"/ Фото: Екатерина Смолихина

Что делать с карасями?

Что сейчас делать с большим количеством незапланированных карасей в пруду, в парке пока не знают, сказал Вакаев.

"В пруду стаи карасей плавают. Что с ними делать потом, я не знаю – может, вылавливать будем. Это результат несанкционированного вмешательства в работу парка, это неправильно. Караси подрастут, будут карпам мешать. Есть вариант окуней запустить, чтобы они убавили количество малька. Но здесь нужны консультации со специалистами. Пока нет понимания, как это реализовать", – отметил Вакаев.

Карпов же вылавливать из пруда больше не планируется, сказал руководитель парка. По его словам, лучше оставить их в водоеме и продолжать пользоваться аэратором зимой. В целом опыт разведения декоративных рыб он назвал положительным, потому что "карпы радуют людей, они переживают за них".

Напомним, что с 2 мая в Барнауле продолжилось благоустройство парка "Изумрудный". Идет пятый и финальный этап, на котором запланировано устройство дорожек и объектов энергетического хозяйства, а также строительство парковки и павильона "Шахматы", информационного стенда, физкультурной площадки и ограждения.