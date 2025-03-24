По словам супруги режиссера, происходящее с ее мужем – одна из двух самых страшных трагедий в ее жизни

24 марта 2025, 11:34, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Тигран Кеосаян продолжает оставаться в коме уже почти три месяца после перенесенной клинической смерти в декабре 2024-го. С тех пор достоверной информации о его лечении совсем немного. Жена режиссера Маргарита Симоньян тоже нечасто публиковала сообщения о его состоянии. На прошлой неделе журналистка прокомментировала ситуацию в эфире федерального ТВ.

О том, как изменилось состояние Тиграна Кеосаяна и остаются ли у него шансы на спасение, – в материале amic.ru.

1 Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна по данным на 24 марта 2025 года? К сожалению, никаких новостей об улучшении состояния здоровья Тиграна Кеосаяна до сих пор нет. По последней информации, режиссер продолжает находиться в коме: его состояние оценивают как крайне тяжелое. Жизнь артиста поддерживают при помощи аппаратов.

2 Что Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна? Конкретно состояние здоровья и тактику лечения своего мужа журналистка не комментировала. Но в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" она рассказала, как переживает происходящее с Кеосаяном . По словам Симоньян, это одна из самых больших трагедий в ее жизни. "Трагедий страшнее Беслана и того, что сейчас происходит с Тиграном, в моей жизни не было", – сказала Симоньян. Ранее в своих соцсетях журналистка давала понять, что не теряет надежды на выздоровление мужа и молится за это каждый день. Известно, что она очень часто навещает Тиграна Кеосаяна в больнице.

3 Что о шансах Кеосаяна на выздоровление говорят врачи? Подчеркиваем: лечащие врачи Тиграна Кеосаяна до сих пор не давали никаких официальных комментариев по поводу его состояния. Так что о прогнозах ничего точно неизвестно. По поводу произошедшего с режиссером в СМИ неоднократно высказывались лишь независимые медицинские эксперты, не знакомые с ситуацией близко. Они давали комментарии, опираясь на свой опыт в лечении таких пациентов. Все кардиологи сошлись во мнении, что Кеосаян оказался в крайне тяжелой и критической ситуации. При этом некоторые специалисты убеждены: пусть и небольшие, но шансы на спасение режиссера есть. Например, такое мнение высказывал кардиолог Андрей Кондрахин. Тем не менее все врачи, которых журналисты спрашивали о Кеосаяне, признавали: с каждым днем, проведенным в коме, его шансы на "пробуждение" уменьшаются. Недавно о состоянии Кеосаяна писал портал topnews.ru . В публикации привели слова медсестры, которая якобы участвует в лечении режиссера. "Мозг словно застыл в ожидании, а каждое сокращение сердца дается с огромным трудом", – цитирует ее издание. Утверждается, что одной из самых больших проблем стало истощение сердечной мышцы. Это делает перспективы восстановления пациента весьма туманными.

4 Сделают ли Тиграну Кеосаяну пересадку сердца? Неизвестно. Еще раз подчеркиваем, что лечащие врачи Кеосаяна ничего об этом не говорили. А вот независимые медики допускают, что это один из возможных вариантов возвращения режиссера к жизни. Например, о трансплантации сердца ранее говорил кардиолог Юрий Серебрянский. Но он подчеркивал, что решение принимается индивидуально в каждом отдельном случае. Плюс, нужно еще найти подходящий донорский орган. "Если мозг сохранил свою жизнь, то может стоять вопрос о пересадке сердца. Если донора найдут, то орган пересадят. Врачи все силы и ресурсы бросают на то, чтобы спасти жизнь человека", – сказал он в беседе с "Вечерней Москвой" Врач Татьяна Романенко подчеркивала, что пересадка сердца – крайняя мера. Но врачи идут на это, если перспективы перевешивают все риски.