В Москве и Подмосковье ввели режим КТО. Что это значит

Также режим объявлен в Воронежской области

24 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: mil.ru

В Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на инфоцентр НАК.

Меру объяснили целями пресечь возможные теракты на территории области и столицы.

Кроме того, аналогичный режим также ввели и в Воронежской области.

Что такое режим КТО?

Такой режим устанавливается в зоне проведения контртеррористической операции. Это особый правовой режим, его вводят для пресечения или раскрытия теракта или терактов, а также чтобы минимизировать последствия таких незаконных действий.

Режим КТО описан в статьях 11-18 ФЗ № 35-Ф3 "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года.

Что означает проведение контртеррористической операции? Где проводится КТО?

Контртеррористическая операция — это совокупность согласованных по цели, месту и времени особых действий, направленных на пресечение террористических акций, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции.

КТО проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности.

Такая операция может проводиться в каком-то локальном месте или быть распространена на целый регион или на несколько регионов России.