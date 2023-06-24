В Москве и Подмосковье ввели режим КТО. Что это значит
Также режим объявлен в Воронежской области
24 июня 2023, 14:00, ИА Амител
В Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на инфоцентр НАК.
Меру объяснили целями пресечь возможные теракты на территории области и столицы.
Кроме того, аналогичный режим также ввели и в Воронежской области.
Что такое режим КТО?
Такой режим устанавливается в зоне проведения контртеррористической операции. Это особый правовой режим, его вводят для пресечения или раскрытия теракта или терактов, а также чтобы минимизировать последствия таких незаконных действий.
Режим КТО описан в статьях 11-18 ФЗ № 35-Ф3 "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года.
Что означает проведение контртеррористической операции? Где проводится КТО?
Контртеррористическая операция — это совокупность согласованных по цели, месту и времени особых действий, направленных на пресечение террористических акций, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции.
КТО проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности.
Такая операция может проводиться в каком-то локальном месте или быть распространена на целый регион или на несколько регионов России.
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