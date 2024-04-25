Турпоток в Алтайский край в 2024 году ожидают на уровне 2,4 млн человек

В прошлом году регион посетили 2,3 млн путешественников

25 апреля 2024, 12:15, ИА Амител

Туризм, турпоток, Алтай / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2024 году ожидают турпоток на уровне 2,4 млн человек, что на 5% больше 2023 года. Об этом во время интернет-форума рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. За три месяца 2024 года поездки по региону совершили более 270 тысяч путешественников (в том числе жителей региона).

Большинство туристов – жители Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Красноярского края. В санатории края едут чаще всего жители северных регионов России: Югры, ЯНАО, Тюмени, Якутии.

"Начиная с 2020 года заметно возросла доля туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных регионов европейской части России", – рассказал Казанцев.

Также, по словам начальника ведомства, высокий интерес к региону проявляют иностранные туристы. Только за прошлый год край посетили 73,3 тысячи гостей из других государств. Чаще всего в регион едут жители стран СНГ, Китая, Индии, Египта, Монголии, Германии.

"Путешественников привлекает разнообразие видов туризма, экомаршрутов, им интересно посещение достопримечательностей и природных пейзажей, колорит малых народов, региональная кухня, знакомство с традициями и обычаями", – отметил глава ведомства.

В 2023 году в регионе пройдет более 30 развлекательных, спортивных и познавательных мероприятий. Среди них – "Шукшинские дни на Алтае", День России на "Бирюзовой Катуни", литературный фестиваль Роберта Рождественского, гастрономические фестивали "Ах!Фест", "Мясной замес" и "Алтайские бренды", празднование Всемирного дня туризма в Алтайском крае и "Алтайской зимовки".