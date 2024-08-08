Пользователи жалуются, что не открывается даже главная страница

08 августа 2024, 17:10, ИА Амител

YouTube на экране смартфона / Фото: pxhere.com

Россияне жалуются, что у них перестал загружаться видеохостинг YouTube. Сайт сервиса попросту не открывается, а на специализированных сервисах появилось множество сообщений пользователей о неполадках.

О том, что известно о сбое в работе YouTube, - в материале amic.ru.

1 Правда ли, что YouTube не работает 8 августа 2024 года? Да. В частности, информация о сбое появилась на специализированных порталах сбой.рф и downdetector.ru, которые отслеживают подобные неполадки. По данным downdetector.su , жалобы на работу YouTube начались примерно в 9 часов утра по московскому времени. Сейчас их уже более полутора тысяч и они продолжают поступать.

2 Что за сбой произошел в работе YouTube 8 августа? Сбой связан исключительно с десктопной (компьютерной) версией сервиса. С мобильного устройства YouTube по-прежнему работает нормально. Пользователи жалуются, что с компьютера у них не получается даже загрузить главную страницу. У кого-то она просто не открывается, кто-то вынужден бесконечно смотреть на "загрузку", а кто-то видит сообщение об отсутствии интернет-подключения.

3 Из-за чего в работе YouTube произошел сбой? Точно неизвестно. Более того, мнения разнятся. Так, некоторые пользователи подозревают, что сбой в работе YouTube в России связан с замедлением сервиса, которое уже несколько недель проводит Роскомнадзор. Об этом же компания "Дом.ру" сообщает своим абонентам на официальной странице "Вконтакте". "Если у вас возникли проблемы с загрузкой видео на YouTube, это может быть вызвано вопросами регулирования иностранных онлайн-сервисов и их взаимодействии с Роскомнадзором. Ограничения не связаны с работой оборудования со стороны Дом.ру", - говорится в ответе компании одному из пользователей. Но есть и мнение, что сбой связан с плохим состоянием оборудования, которое компания Google оставила в России без техобслуживания в 2022 году. "Условно, заблокировали один сервер, все пользователи перераспределились на оставшийся, и он повис. При этом любая новость о том, что что-то блокирует, провоцирует мгновенный переход на блокируемый ресурс вдвое большего числа пользователей, в результате чего он действительно может перестать работать. Так что есть две возможные причины неработающего YouTube. Его замедляют или же это объективные причины износа оборудования и игнорирования предложений компании Google по точкам прямого входа в сервис", - рассказал RT руководитель расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. Впрочем, истинные причины пока непонятны: официальных комментариев до сих пор нет.

4 Правда ли, что YouTube заблокировали? Нет. По крайней мере, официальных сообщений об этом не было. Более того, депутаты Госдумы уже неоднократно высказывались, что планов по блокировке YouTube в России сейчас нет.

5 Когда YouTube вновь начнет нормально работать? Поскольку причины массового сбоя неизвестны, то и нет ясности, когда видеосервис начнет работать в нормальном режиме.