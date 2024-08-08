Что за массовый сбой произошел в работе YouTube и почему сервис перестал загружаться?
Пользователи жалуются, что не открывается даже главная страница
08 августа 2024, 17:10, ИА Амител
YouTube на экране смартфона / Фото: pxhere.com
Россияне жалуются, что у них перестал загружаться видеохостинг YouTube. Сайт сервиса попросту не открывается, а на специализированных сервисах появилось множество сообщений пользователей о неполадках.
О том, что известно о сбое в работе YouTube, - в материале amic.ru.
1
Правда ли, что YouTube не работает 8 августа 2024 года?
Да. В частности, информация о сбое появилась на специализированных порталах сбой.рф и downdetector.ru, которые отслеживают подобные неполадки.
По данным downdetector.su, жалобы на работу YouTube начались примерно в 9 часов утра по московскому времени. Сейчас их уже более полутора тысяч и они продолжают поступать.
2
Что за сбой произошел в работе YouTube 8 августа?
Сбой связан исключительно с десктопной (компьютерной) версией сервиса. С мобильного устройства YouTube по-прежнему работает нормально.
Пользователи жалуются, что с компьютера у них не получается даже загрузить главную страницу. У кого-то она просто не открывается, кто-то вынужден бесконечно смотреть на "загрузку", а кто-то видит сообщение об отсутствии интернет-подключения.
3
Из-за чего в работе YouTube произошел сбой?
Точно неизвестно. Более того, мнения разнятся. Так, некоторые пользователи подозревают, что сбой в работе YouTube в России связан с замедлением сервиса, которое уже несколько недель проводит Роскомнадзор. Об этом же компания "Дом.ру" сообщает своим абонентам на официальной странице "Вконтакте".
"Если у вас возникли проблемы с загрузкой видео на YouTube, это может быть вызвано вопросами регулирования иностранных онлайн-сервисов и их взаимодействии с Роскомнадзором. Ограничения не связаны с работой оборудования со стороны Дом.ру", - говорится в ответе компании одному из пользователей.Но есть и мнение, что сбой связан с плохим состоянием оборудования, которое компания Google оставила в России без техобслуживания в 2022 году.
"Условно, заблокировали один сервер, все пользователи перераспределились на оставшийся, и он повис. При этом любая новость о том, что что-то блокирует, провоцирует мгновенный переход на блокируемый ресурс вдвое большего числа пользователей, в результате чего он действительно может перестать работать. Так что есть две возможные причины неработающего YouTube. Его замедляют или же это объективные причины износа оборудования и игнорирования предложений компании Google по точкам прямого входа в сервис", - рассказал RT руководитель расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.Впрочем, истинные причины пока непонятны: официальных комментариев до сих пор нет.
4
Правда ли, что YouTube заблокировали?
Нет. По крайней мере, официальных сообщений об этом не было. Более того, депутаты Госдумы уже неоднократно высказывались, что планов по блокировке YouTube в России сейчас нет.
5
Когда YouTube вновь начнет нормально работать?
Поскольку причины массового сбоя неизвестны, то и нет ясности, когда видеосервис начнет работать в нормальном режиме.
6
Почему YouTube начали замедлять и почему все чаще говорят о блокировке?
В России называют две причины. Первая - YouTube замедляется сам собой из-за износа оборудования, которое Google перестал поддерживать. Вторая - российские власти таким образом пытаются "приструнить" руководство видеосервиса.
Так, депутат Александр Хинштейн заранее предупредил о замедлении YouTube, назвав его намеренной "деградацией".
"Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса", - писал он в своем Telegram-канале.Кстати, 7 августа появилась информация, что в ближайшее время замедление могут прекратить. Но официально эти данные никто не подтвердил.
17:24:03 08-08-2024
Администрации иностранного ресурса глубоко наплевать и начихать...
18:06:31 08-08-2024
Коля (17:24:03 08-08-2024) Администрации иностранного ресурса глубоко наплевать и начих... А должно быть не?
20:08:24 08-08-2024
Коля (17:24:03 08-08-2024) Администрации иностранного ресурса глубоко наплевать и начих... не стоит так категорично говорить том что вам не известно. Пользователи нужны любому интернет ресурсу, это их хлеб. И конечно в какой-то момент если Гугл увидит что уже несколько месяцев нет трафика россиян. он обеспокоится ведь это удобная кормушка на перспективе в будущем. Есть правило рынка если ты уходишь с рынка твое место займут другие. Так что считаю данный вектор действий верным, результат в любом случае будет. Либо свои видеохостинги начнем развивать, либо ютуб на уступки пойдет.
02:42:05 09-08-2024
Алексей (20:08:24 08-08-2024) не стоит так категорично говорить том что вам не известно. П... Это не их хлеб. YouTube отключили рекламу на территории РФ два года назад, поэтому с нас они ни рубля не зарабатывали. Если его вообще отключат, им же лучше будет, ведь они не будут тратить ресурсы на поддержку
17:42:50 08-08-2024
Ерунда, на мобильном тоже не открывался, а не только на десктопном.
17:54:14 08-08-2024
В обычном режиме ютюб не грузится. С хитрым инструментом без тормозов показывает 4k 60 к/с.
17:55:13 08-08-2024
Всё на благо народа. Зайти на какой-нибудь нужный сайт уже почти нет возможности, хоть на. РФ, хоть на .сом.
19:26:38 08-08-2024
у меня вобще видео не открываеться уже с 1 августа толькоспасает яндексбраузер ивсе 8
19:55:39 08-08-2024
"Из-за чего в работе YouTube произошел сбой?
Точно неизвестно. Более того, мнения разнятся..."
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
20:42:54 08-08-2024
Задолбали дельцы, я сегодня не могу послушать аудиокнигу с телефона, у власти враги народа.
23:04:00 08-08-2024
у меня не открывается ютуб и на телефоне и на ноутбуке очень странно власти позор
00:09:41 09-08-2024
Всё вроде бы
ок но проверим ещё раз
07:12:29 09-08-2024
Получается что могут, просто раньше не хотели
09:11:29 09-08-2024
Гость (07:12:29 09-08-2024) Получается что могут, просто раньше не хотели... Не обольщайтесь. Он а) не работает далеко не у всех и б) российские пользователи в очередной раз вынужденно будут учиться компьютерной грамотности, как это уже было. Про издержки их "блокировок" можно уже и не говорить.
09:03:27 09-08-2024
Все о народе, да о народе думаешь. Золотой ты человек, Юрий Венедиктович (Михал Иваныч)
09:32:47 09-08-2024
По такому делу и ВКа надо блочить и Телегу, там тоже Русских грязью поливают, а не только на Ютубе все 20 лет ))))))
10:23:49 09-08-2024
Кот (09:32:47 09-08-2024) По такому делу и ВКа надо блочить и Телегу, там тоже Русских... Не будут они блочить ВК, он у них основной поставщик "палок") Удобнее же "экстремистов" за лайки сажать, чем кого-то реально опасного ловить.