Что за мощная магнитная буря может накрыть Землю 26 октября и насколько она опасна?
Возмущения в магнитосфере Земли будут расти ежедневно
26 октября 2025, 18:15, ИА Амител
Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Мощные магнитные бури в октябре ранее спрогнозировали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным специалистов, пик возмущений равный шести баллам должен настичь Землю в последние дни месяца.
О том, может ли магнитная буря обрушиться на Землю 26 октября 2025 года и сколько она продлится, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 26 октября 2025 года?
Нет. Как сообщают ученые, вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 3%. С большей вероятностью магнитосфера Земли будет возбужденной – такое событие прогнозируют с вероятностью 20%. 77% специалисты ставят на то, что обстановка в магнитном поле планеты будет спокойной.
Однако все прогнозы лишь предварительны, и ситуация все еще может измениться.
2
Насколько сильными могут быть геомагнитные возмущения 26 октября?
Повторим, что магнитной бури 26 октября не ожидается. До конца дня обстановка в магнитном поле Земли, по предварительным данным, не будет подвергаться сильным возмущениям. Диапазон колебаний не превысит и трех баллов.
3
Будут ли магнитные бури в ближайшие дни?
Да. Согласно прогнозам ученых, серия геомагнитных возмущений настигнет Землю 28 октября. С 03:00 по московскому времени магнитосфера окажется во власти четырехбалльных колебаний. Пик придется на промежуток времени с 18:00 до 21:00. На планете начнется магнитная буря класса G1.
4
Как уберечь себя от воздействия магнитной бури?
Медики напоминают, что воздействие магнитных бурь на человека еще не доказано. Поэтому чтобы оставаться в тонусе, нужно просто высыпаться, пить достаточное количество воды, больше двигаться и не злоупотреблять вредными привычками. Тогда никакие геомагнитные штормы не скажутся на вашем самочувствии.
Комментарии 0