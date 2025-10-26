Мощные магнитные бури в октябре ранее спрогнозировали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным специалистов, пик возмущений равный шести баллам должен настичь Землю в последние дни месяца.

О том, может ли магнитная буря обрушиться на Землю 26 октября 2025 года и сколько она продлится, – в материале amic.ru.

Правда ли, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 26 октября 2025 года?

Нет. Как сообщают ученые, вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 3%. С большей вероятностью магнитосфера Земли будет возбужденной – такое событие прогнозируют с вероятностью 20%. 77% специалисты ставят на то, что обстановка в магнитном поле планеты будет спокойной.

Однако все прогнозы лишь предварительны, и ситуация все еще может измениться.