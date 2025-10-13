Мощные магнитные бури обрушатся на Землю в конце октября

Пик магнитных бурь ожидается 28 и 29 октября и будет оцениваться в 6 баллов

13 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

По данным мониторинга прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, последняя неделя октября ознаменуется периодом повышенной геомагнитной активности. Наиболее спокойной выдастся суббота, 25 октября, и воскресенье, 26 октября, когда индекс магнитных возмущений стабильно держался на отметке 4 балла, опустившись к концу выходных до 3 баллов.

Однако в понедельник, 27 октября, ситуация начет меняться. День пройдет с переменной активностью, колеблясь между 3 и 4 баллами. Пик магнитных бурь обрушится на середину рабочей недели. Во вторник, 28 октября, буря усилится до 6 баллов, а вся среда, 29 октября, пройдет под знаком серьезной магнитной бури, которая оценивается в 6 баллов.

В четверг, 30 октября, активность снизится до 5, а затем и до 4 баллов. Пятница, 31 октября, будет неспокойной, но уже более слабой, в отличие от других дней.

Специалисты напоминают, что магнитные бури, особенно такой силы, могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, вызывая головные боли, колебания давления и общее недомогание. В такие дни рекомендуется избегать повышенных нагрузок, стрессов и уделять больше времени отдыху.