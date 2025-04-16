Что за новый сериал "ВИА "Васильки" от Сергея Жукова и где его посмотреть?

Первые серии уже доступны для зрителей

16 апреля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFK7Jikx

Кадр из сериала "ВИА "Васильки" / Иллюстрация предоставлена ПАО "Ростелеком"

В России вышел новый сериал от создателей "‎Слово пацана"‎, "Комбинация"‎, и "Плакса". "ВИА "Васильки" (16+) – это восьмисерийная ностальгическая история о взлете популярности одноименного вокально-инструментального ансамбля в 1970-х и попытке его воссоздания спустя 45 лет. Первые серии уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru ("Винк.ру", совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), а затем состоится показ на канале СТС.

О чем сериал?

Сюжет охватывает две временные линии: в прошлом студентка Лена (Дарья Петриченко) влюбляется в лидера ансамбля Юрия Василькова (Антон Шаврин), но вскоре группа неожиданно исчезает. В наши дни дочери Лены (Анна Котова и Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) должны разыскать участников группы и организовать концерт 31 декабря – иначе семья лишится наследства.

Чтобы воссоединить участников ВИА "Васильки" в наши дни, героям предстоит преодолеть тысячи километров, раскрыть давно забытые секреты и справиться с обидами, амбициями и отчаянием. Съемки проходили в Москве, Геленджике, Карелии, Кузбассе и Абхазии. Создатели детально воссоздали атмосферу 70-х – от костюмов до винила и сцен ДК, обещая зрителю не только эмоции, но и теплую ностальгию.

Кадр из сериала "ВИА "Васильки" / Иллюстрация предоставлена ПАО "Ростелеком"

Кто снимался и кто снимал?

Проект собрал впечатляющий актерский ансамбль: Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Игорь и Григорий Верники, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин и другие. Молодые версии героев сыграли перспективные артисты: Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Никита Плахотнюк и др.

Сценарий написали Алексей Екс и Влада Карпова, режиссер – Юрий Шаров. Композитор и продюсер сериала – Сергей Жуков.

"Васильки" – вымышленный ВИА, но с настоящими песнями. Жуков написал 14 оригинальных треков в духе советской эстрады. Музыка 70-х здесь – не фон, а полноценный герой, оживляющий эмоции и историю персонажей.

"Это то, о чем я мечтал много лет – написать песню в духе той самой музыки, на которой мы все выросли. Каждая серия – новая песня, и все они помогают раскрывать историю, эмоции, состояние героев", – сказал Жуков.

ПАО "Ростелеком"

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