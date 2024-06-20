Кому лечить? В алтайском Минздраве назвали районы, где лучше и хуже всего ищут врачей
В конце года в ведомстве оценят, как главврачи районных больниц решают кадровые вопросы
20 июня 2024, 07:45, ИА Амител
Руководителей районных больниц Алтайского края в конце года оценят с точки зрения их кадровой эффективности. Проверять будут не только количество увольнений, но и работу по привлечению новых специалистов. Об этом в ходе интернет-форума рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Также он отметил, какие ЦРБ были лучшими, а какие худшими в борьбе с кадровым дефицитом.
Так, наибольший прирост медиков в 2023 году Минздрав зафиксировал в Алейской, Заринской и Славгородской районных больницах.
"Это очень важно, так как они являются межрайонными центрами и обслуживают население районов округа", – отметил Попов. Хуже всех оказалась Тальменская ЦРБ – там по итогам года вообще зафиксировали отток кадров.
По привлечению в ЦРБ молодых специалистов лидеры другие.
"В числе лучших по привлечению молодых специалистов хотел бы отметить работу Первомайской, Панкрушихинской, Алтайской, Славгородской, Алейской и Калманской районных больниц", – сказал министр.Меньше всего молодые медики в 2023-м ехали в Залесовский, Поспелихинский и Советский районы.
Попов также добавил, что в 2024 году штаты медучреждений Алтайского края должны пополнить как минимум 223 студента специалитета. 195 из них – целевики, еще 28 получили компенсацию за обучение. Кроме того, в больницы придут работать 193 ординатора и 80 медработников из медицинских колледжей.
"Для них уже приготовлены рабочие места, новых специалистов с нетерпением ждут коллективы и пациенты", – сказал глава регионального Минздрава. Напомним, по итогам 2023 года в Алтайском крае впервые за долгое время остановился отток врачей. К концу декабря в больницах региона трудилось 7750 докторов – это на 94 больше, чем годом ранее. Отток средних медработников полностью не остановился, но все равно сократился почти в 17 раз.
08:18:45 20-06-2024
Как все гладко, а в первомайском районе Лора нет, уже 4 года!!! Ездим платно в город, сказать сколько с проездом сеанс обходится? Нет у нас медицины, платные клоуны зато размножаются!
08:25:44 20-06-2024
Гость (08:18:45 20-06-2024) Как все гладко, а в первомайском районе Лора нет, уже 4 года... Да и в Калманке не всё так гладко, как здесь пишут.
08:49:45 20-06-2024
Про Тальменку вообще не удивили, даже хирурга нет, а самый крупный из сельских районов. благо до Барнаула недалеко. Но дело-то не только в недоработках главврача, а рядом и Барнаул и Новосибирск, работы меньше -зарплаты больше.
10:31:50 20-06-2024
Ну чего критикуете сразу, не мешайте министру отчитываться, переложить на больницы кадровые вопросы, тоже надо суметь
17:45:09 20-06-2024
ВВП (10:31:50 20-06-2024) Ну чего критикуете сразу, не мешайте министру отчитываться, ... Имеете в виду , своевременно не сообщили о потребностях главе регионального Минздрава и он был не в курсе ?
09:21:19 21-06-2024
ВВП (10:31:50 20-06-2024) Ну чего критикуете сразу, не мешайте министру отчитываться, ... А разве министр Минздрава посторонний наблюдатель при обеспечении кадрами районные больницы. Министр Минздрава это уровень несколько ниже министра Минздрава РФ, мог бы и помогать главврачам искать врачей.Даже главврачи являются лечащими врачами, а не только чиновниками.А вот министр Минздрава региона - чистый чиновник, в обязанность которого должна входить и помощь районным больницам.
11:24:16 20-06-2024
Пока между лечебными учреждениями и регионами существует такой огромный разрыв (и он только растет) в оплате за одинаковую работу специалисты будут уезжать. Решение в сокращении этого разрыва и выравнивании условий работы, т.е. это вопрос внутренней экономической политики в целом, и политики в отношении регионов в частности. Поэтому и краевой Минздрав не в состоянии что-либо серьезно изменить, средства выделяет центр и он же определяет "правила игры". А тупо сваливать этот вопрос на главврача - откровенное назначение стрелочника.
11:54:09 20-06-2024
Начнем с того что ответственный за кадры прежде всего сам Попов, на этом можно и закончить.
17:48:48 20-06-2024
Гость (11:54:09 20-06-2024) Начнем с того что ответственный за кадры прежде всего сам По... Он ответственен за учёбу в меде ?
12:01:11 20-06-2024
Госуслуги... Личный кабинет... Пришла справка от Первомайской ЦРБ о том что я прошел диспансеризацию про которую слыхом не слышал... Самое удивительное что в этой справке мои паспортные данные... Точные данные... Откуда терапевт взял эти данные? Вообще то это подделка документов... С целью хищения... И статья... Терапевт Первомайской ЦРБ-че думаешь?
12:21:50 20-06-2024
Иииигорь... (12:01:11 20-06-2024) Госуслуги... Личный кабинет... Пришла справка от Первомайско... Смешно) вообще-то это правила игры сверху, а вы на терапевта всю ответственность повесили. Если он не будет это делать, ему голодать придется.
21:08:31 20-06-2024
Гость (12:21:50 20-06-2024) Смешно) вообще-то это правила игры сверху, а вы на терапевта... А ты автомобиль этого голодного терапевта видел?
14:08:24 21-06-2024
Гость (21:08:31 20-06-2024) А ты автомобиль этого голодного терапевта видел? ... Ага. Почти новый. 1989 г.