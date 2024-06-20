Кому лечить? В алтайском Минздраве назвали районы, где лучше и хуже всего ищут врачей

В конце года в ведомстве оценят, как главврачи районных больниц решают кадровые вопросы

20 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Руководителей районных больниц Алтайского края в конце года оценят с точки зрения их кадровой эффективности. Проверять будут не только количество увольнений, но и работу по привлечению новых специалистов. Об этом в ходе интернет-форума рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Также он отметил, какие ЦРБ были лучшими, а какие худшими в борьбе с кадровым дефицитом.

Так, наибольший прирост медиков в 2023 году Минздрав зафиксировал в Алейской, Заринской и Славгородской районных больницах.

"Это очень важно, так как они являются межрайонными центрами и обслуживают население районов округа", – отметил Попов. Хуже всех оказалась Тальменская ЦРБ – там по итогам года вообще зафиксировали отток кадров.

По привлечению в ЦРБ молодых специалистов лидеры другие.

"В числе лучших по привлечению молодых специалистов хотел бы отметить работу Первомайской, Панкрушихинской, Алтайской, Славгородской, Алейской и Калманской районных больниц", – сказал министр.Меньше всего молодые медики в 2023-м ехали в Залесовский, Поспелихинский и Советский районы.

Попов также добавил, что в 2024 году штаты медучреждений Алтайского края должны пополнить как минимум 223 студента специалитета. 195 из них – целевики, еще 28 получили компенсацию за обучение. Кроме того, в больницы придут работать 193 ординатора и 80 медработников из медицинских колледжей.

"Для них уже приготовлены рабочие места, новых специалистов с нетерпением ждут коллективы и пациенты", – сказал глава регионального Минздрава. Напомним, по итогам 2023 года в Алтайском крае впервые за долгое время остановился отток врачей. К концу декабря в больницах региона трудилось 7750 докторов – это на 94 больше, чем годом ранее. Отток средних медработников полностью не остановился, но все равно сократился почти в 17 раз.