Федеральные СМИ регулярно ошибаются в названиях регионов. А некоторые думают, что это одно и то же

05 июня 2024, 11:40, ИА Амител

Знак "Алтайский край" / Фото: amic.ru

4 июня в Республике Алтай сменился руководитель. На смену Олегу Хорохордину, который "переходит на новое место работы", руководить регионом приедет секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Некоторые СМИ, впрочем, "отправили" Турчака в Алтайский край – просто перепутали регионы. И происходит это не впервые. Федеральные издания нередко неправильно называют регион, когда речь заходит об Алтае. Есть и те, кто вообще уверен, что Алтай в России один. Спешим обрадовать – их у нас два.

Для тех, кто до сих пор не разобрался, объясняем, почему в России два Алтая, где они находятся и чем отличаются друг от друга.

1 В России что, действительно два Алтая? Ну да, и уже довольно давно. Действительно, раньше Алтайский край был один. С 1937-го по 1991 год это был единый регион. Разделение было условным: с 1948-го выделили Горно-Алтайскую автономную область, но она оставалась в составе края. А вот в 1991-м, после распада СССР, два Алтая разделили. Алтайский край остался Алтайским краем, а Горно-Алтайскую автономную область в 1992-м переименовали в Республику Алтай. Так в России и появилось два региона с очень похожими названиями, и многие люди их путают. Особенно трудно разобраться тем, кто ни разу на Алтае не был.

2 Где находится Алтайский край? В Западной Сибири, на юго-востоке. Площадь края – 167 996 квадратных километров. Регион простирается примерно на 600 км с запада на восток и на 400 км – с севера на юг. Население – 2,1 млн человек.

3 Какая в Алтайском крае столица? Столица Алтайского края – Барнаул.

4 А где находится Республика Алтай? Республика Алтай тоже находится в Западной Сибири и граничит с Алтайским краем (расположен юго-восточнее). Площадь республики – 92 903 квадратных километра. Население Республики Алтай – 210 765 человек. То есть людей в регионе живет в 10 раз меньше, чем в соседнем Алтайском крае. Другое, неофициальное название – Горный Алтай.

5 Какая столица в Республике Алтай? Столица Республики Алтай – Горно-Алтайск.