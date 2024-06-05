Некоторые СМИ, впрочем, "отправили" Турчака в Алтайский край – просто перепутали регионы. И происходит это не впервые. Федеральные издания нередко неправильно называют регион, когда речь заходит об Алтае. Есть и те, кто вообще уверен, что Алтай в России один. Спешим обрадовать – их у нас два.
Для тех, кто до сих пор не разобрался, объясняем, почему в России два Алтая, где они находятся и чем отличаются друг от друга.
1
В России что, действительно два Алтая?
Ну да, и уже довольно давно. Действительно, раньше Алтайский край был один. С 1937-го по 1991 год это был единый регион. Разделение было условным: с 1948-го выделили Горно-Алтайскую автономную область, но она оставалась в составе края.
А вот в 1991-м, после распада СССР, два Алтая разделили. Алтайский край остался Алтайским краем, а Горно-Алтайскую автономную область в 1992-м переименовали в Республику Алтай.
Так в России и появилось два региона с очень похожими названиями, и многие люди их путают. Особенно трудно разобраться тем, кто ни разу на Алтае не был.
2
Где находится Алтайский край?
В Западной Сибири, на юго-востоке. Площадь края – 167 996 квадратных километров. Регион простирается примерно на 600 км с запада на восток и на 400 км – с севера на юг.
Население – 2,1 млн человек.
3
Какая в Алтайском крае столица?
Столица Алтайского края – Барнаул.
4
А где находится Республика Алтай?
Республика Алтай тоже находится в Западной Сибири и граничит с Алтайским краем (расположен юго-восточнее). Площадь республики – 92 903 квадратных километра.
Население Республики Алтай – 210 765 человек. То есть людей в регионе живет в 10 раз меньше, чем в соседнем Алтайском крае.
Другое, неофициальное название – Горный Алтай.
5
Какая столица в Республике Алтай?
Столица Республики Алтай – Горно-Алтайск.
6
А разве два Алтая не собираются объединить?
Нет. Разговоры и слухи о том, что Алтай снова может стать единым, возникают регулярно. Заговорили об этом и после назначения Турчака.
Но пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже прокомментировал эту информацию. Он заявил журналистам, что никаких обсуждений на тему возможного объединения двух Алтаев нет.
Так что пока лучше держать в уме, что Алтая в России два, и они заметно отличаются друг от друга.
12:01:49 05-06-2024
Один раз посылка приходила из Москвы. по работе. Адрес начинался так: г. Барнаул, Барнаульская область...
12:29:00 05-06-2024
гость (12:01:49 05-06-2024) Один раз посылка приходила из Москвы. по работе. Адрес начин... И это было бы правильней. Мы уже не можем называться краем, это юридически безграмотно.
10:22:32 06-06-2024
Гость (12:29:00 05-06-2024) И это было бы правильней. Мы уже не можем называться краем, ... С Казахстаном же есть граница, значит край
12:33:13 05-06-2024
гость (12:01:49 05-06-2024) Один раз посылка приходила из Москвы. по работе. Адрес начин...
Кроме шуток - нас географически правильно называть Барнаульской областью. Край, чтобы называться краем, должен включать в себя другие территориальные образования, как это было в советское время, включал Горно-Алтайскую АО. Ну а раз эта территория отпочковалась, то остаток логичнее называть Барнаульской областью.
14:45:40 05-06-2024
Гость (12:33:13 05-06-2024) Кроме шуток - нас географически правильно называть Барна...
Есть ещё немецкий национальный район. Так что пока всё правильно называется.
09:23:11 06-06-2024
Гость (14:45:40 05-06-2024) Есть ещё немецкий национальный район. Так что пока всё п... А еще ребрихинский, троицкий, шипуновский... Дальше сами додумаете?
19:35:49 05-06-2024
Гость (12:33:13 05-06-2024) Кроме шуток - нас географически правильно называть Барна... а почему? Мне кажется, всё логично. Мы же на краю страны находимся, куда ещё "буквальнее". Другие "края", которые не с краю, пусть и переименовывают.
20:03:48 05-06-2024
Гость (12:33:13 05-06-2024) Кроме шуток - нас географически правильно называть Барна... Край - должен включать в себя участок Государственной границы.
10:24:59 06-06-2024
Гость (12:33:13 05-06-2024) Кроме шуток - нас географически правильно называть Барна... Краем называется регион, который имеет гос границу
11:06:56 07-06-2024
Гость (10:24:59 06-06-2024) Краем называется регион, который имеет гос границу... Астраханская, Саратовская,Самарская, Оренбургская, Челябинская, Курганская, Омская, Новосибирская области также граничат с Казахстаном, тно остаются областями. Также и Смоленская, Брянская, Псковская, Курская, Белгородская и другие области имеющие кусок госграницы.
12:17:30 05-06-2024
Для Федеральных СМИ стыдно не знать этих вещей. Ладно простым обывателям по фиг. А на официальном уровне давно уже понять надо. Кстати, Лукашенко всё-таки авиасообщение с Алтаем предложил установить. С каким именно Алтаем? Вопрос.
12:21:19 05-06-2024
объединения не будет, а присоединение - да
13:05:24 05-06-2024
1 (12:21:19 05-06-2024) объединения не будет, а присоединение - да... Причем присоединение АК к РА, так как РА более перспективна)
10:37:29 06-06-2024
1 (12:21:19 05-06-2024) объединения не будет, а присоединение - да... Врят ли. Горный свободная экономическая зона в России, с кучей послаблений, своего рода внутренний офшор. Никто не станет закрывать эту лазейку уменьшить уплату налогов.
12:53:18 05-06-2024
Статья вряд ли поможет избежать путаницы, для большинства читателей данного ресурса и так все понятно, они не путают. А те, кто путают, сомневаюсь, что читают Амител)))
14:01:45 05-06-2024
Даже Амик в своих заголовках новостей пишет Алтай, не конкретизирую какой именно степной или горный
16:10:54 05-06-2024
гость (14:01:45 05-06-2024) Даже Амик в своих заголовках новостей пишет Алтай, не конкре...
Так понятно же что монгольский
20:04:49 05-06-2024
Гость (16:10:54 05-06-2024) Так понятно же что монгольский... Я думаю, скорее Китайский!
14:05:20 05-06-2024
Новосибирцы говорят едем на Алтай, а барнаульцы - едем в горный )))
14:08:59 05-06-2024
Гость (14:05:20 05-06-2024) Новосибирцы говорят едем на Алтай, а барнаульцы - едем в гор... А в Славгороде, Камне на Оби и в Рубцовске говорят "едем в город" думая про Барнаул.
14:49:26 05-06-2024
Гость (14:08:59 05-06-2024) А в Славгороде, Камне на Оби и в Рубцовске говорят "едем в г... Так и в Барнауле говорили о поездке на Старый базар - "едем в город" )))
15:24:39 05-06-2024
Гость (14:49:26 05-06-2024) Так и в Барнауле говорили о поездке на Старый базар - "едем ... Мне 48 годиков, ни разу дорога с Сулимы на Старый Базар так не называлась на моей памяти... Вы наверное понаприехавший?
16:21:22 05-06-2024
Гость (15:24:39 05-06-2024) Мне 48 годиков, ни разу дорога с Сулимы на Старый Базар так ... Да нет, просто вы мне в сыновья годитесь ))) А в "город" с площади Октября ездили )))
19:47:22 05-06-2024
Гость (16:21:22 05-06-2024) Да нет, просто вы мне в сыновья годитесь ))) А в "город" с п... нет, " в город"-это как раз с окраины в центр, начиная с нового рынка и дальше по Ленина. Мы, например, жили на Осипенко, если говорили, "дед поехал в город", значит, он поехал в магазин " Под шпилем" за молочком в треугольниках😁
08:59:22 06-06-2024
Гость (19:47:22 05-06-2024) нет, " в город"-это как раз с окраины в центр, начиная с нов... Центр, постоянно передвигался, раньше он был в районе старого базара, а до Димитрова практически только частный сектор,да Дунькина роща (ныне АЛТУ).
16:40:53 05-06-2024
Гость (15:24:39 05-06-2024) Мне 48 годиков, ни разу дорога с Сулимы на Старый Базар так ... до сих пор некоторые говорят. местные, кстати, но живущие на Горе, например.
16:50:58 05-06-2024
Элен без ребят (16:40:53 05-06-2024) до сих пор некоторые говорят. местные, кстати, но живущие на... Знаю человек поболее 15-ти, живущих на Аванесова, Змеиногорском, Фомина, Гвардейской и Тачалова. Знакомы уже более 30 лет. Ни разу от них такого бреда "поеду в город" не слышал. Видимо их бабули так не говорили... Ну да и ладно. Не хочу спорить из за пустяков. Продолжайте ездить в город с Октябрьской до Советов)))
16:57:21 05-06-2024
Гость (16:50:58 05-06-2024) Знаю человек поболее 15-ти, живущих на Аванесова, Змеиногор... я не езжу, я там родилась, живу, работаю и хожу пешком, но это не мешает мне слышать, что говорят другие люди.
19:41:30 05-06-2024
Гость (15:24:39 05-06-2024) Мне 48 годиков, ни разу дорога с Сулимы на Старый Базар так ... Привет, ровесник. Так говорили, когда ехали в центр города, не на старый базар. Точно знаю😁
21:51:50 05-06-2024
Гость (19:41:30 05-06-2024) Привет, ровесник. Так говорили, когда ехали в центр города, ... Я когда был маленький жил на Южном !Так вот когда мы ездили куда-нибудь в другие районы на поток или на сулему или в центр города ,говорили поехали в город !!!да и с Горы тоже народ так говорил !!!
07:28:43 06-06-2024
Гость (15:24:39 05-06-2024) Мне 48 годиков, ни разу дорога с Сулимы на Старый Базар так ... Мне 64,всю жизнь прожил в Барнауле. Всегда говорили едем в город ,имея ввиду старый базар,старую часть города.
20:02:38 05-06-2024
Гость (14:49:26 05-06-2024) Так и в Барнауле говорили о поездке на Старый базар - "едем ... Верно, только не в город, а в Старый город.
19:38:41 05-06-2024
Гость (14:08:59 05-06-2024) А в Славгороде, Камне на Оби и в Рубцовске говорят "едем в г... А люди, живущие на окраине Барнаула, тоже говорят, едем в город( т.е. в центр) 😁. Велик и могуч русский язык!
14:38:44 05-06-2024
Присоединить к Горному, со столицей, аэродромом и Ж/Д вокзалом в Турочаке. И всю АКЗС туда, в юрты, переселить. А здание которое, за Лениным стоит расселить , снести и построить Пупер-Марию-Ра.
10:32:28 06-06-2024
Гость (14:38:44 05-06-2024) Присоединить к Горному, со столицей, аэродромом и Ж/Д вокзал... Жалко Горный - загадят...
14:50:35 05-06-2024
вот и надо вернуть, как было, дабы никто не путался. и вообще нужно ликвидировать республики, оставить губернии, области, края.
16:12:35 05-06-2024
Гость (14:50:35 05-06-2024) вот и надо вернуть, как было, дабы никто не путался. и вообщ... Если возвращать как было, то будут уезды и волости
16:26:58 05-06-2024
Гость (15:24:39 05-06-2024) Мне 48 годиков, ни разу дорога с Сулимы на Старый Базар так ... А мне уже почти 55, родилась в Барнауле не только я, но даже прабабушка уже жила в Барнауле.
И помню в детстве так и говорили про центр города: поеду в город)))
16:42:50 05-06-2024
Гость (16:26:58 05-06-2024) А мне уже почти 55, родилась в Барнауле не только я, но даже... Гость (16:21:22 05-06-2024) Да нет, просто вы мне в сыновья годитесь ))) А в "город" с п...
Бабулечки!!! Я рад, что вы живы и с памятью у вас все хорошо. Честное слово!!!)) Но слова "поеду в город" всегда были в обиходе у жителей деревень... Вот деревню вы из себя так и не смогли "вытравить"... Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки никогда... (с)
17:00:21 05-06-2024
Гость (16:42:50 05-06-2024) Бабулечки!!! Я рад, что вы живы и с памятью у вас все хо... "Городской " вы наш, изучите историю родного города, а уж потом про деревню пишите )))
20:07:20 05-06-2024
Гость (16:26:58 05-06-2024) А мне уже почти 55, родилась в Барнауле не только я, но даже... Про Центр да. И сейчас говорят если едут куда-нибудь в район пл. Октября!
18:22:56 05-06-2024
Живущие на окраинах
и сейчас едут в город, даже если не в центр.
10:54:59 07-06-2024
Гость (16:21:22 05-06-2024) Да нет, просто вы мне в сыновья годитесь ))) А в "город" с п... Так и было! Мне 62, я тоже ездила в "город"!
11:02:35 07-06-2024
По-моему, это так мило: Еду в город! Да, говорили раньше, говорят и сейчас. Понаехавшие, конечно, не в курсе.