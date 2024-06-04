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Скатился с гор. Успехи и провалы Олега Хорохордина во главе Республики Алтай

Ушедший губернатор справился с экономикой, но проиграл социалку

04 июня 2024, 16:46, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: t.me/khorokhordin
Олег Хорохордин / Фото: t.me/khorokhordin

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подал в отставку, как официально объявлено, в связи с переходом на новое место работы. Amic.ru решил напомнить основные достижения и провалы покинувшего свой пост руководителя региона.

Стоит заметить, что уход Хорохордина стал неожиданным лишь отчасти – общественность "двух Алтаев" была взбудоражена появившимся в конце прошлой недели сообщением о предстоящей отставке руководителя Алтайского края Виктора Томенко, распространенном RTVI. Как известно, в краевой администрации опровергли эту информацию. Кстати, источник amic.ru указывал в день появления скандальной новости, что планируется уход трех губернаторов: ХМАО, Самарской области и Алтая. Так и получилось, правда, Алтай оказался не тот. Один из телеграм-каналов края уже поерничал по этому поводу: "Похоже, европейские СМИ действительно в очередной раз не увидели как разницу между "двумя Алтаями", так и их управленческим персоналом. Возможно, именно поэтому неделю назад возник нелепый слух о чуть ли не решенном и реализуемом "уже завтра" уходе со своего поста губернатора Алтайского края".

Впрочем, тогда же в администрации главы РА опровергли и информацию о возможном освобождении Хорохординым своего кресла. "Мы не комментируем такие слухи. Глава Республики Алтай продолжает работать", – заявил 31 мая его пресс-секретарь Михаил Максимов. Как выяснилось, он поторопился.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

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Пять лет глава региона

Олег Хорохордин был назначен врио губернатора Республики Алтай 20 марта 2019 года. После победы на выборах 8 сентября 2019-го вступил в должность 1 октября.

Период его руководства был, прямо скажем, неоднозначным. Как сообщает "Коммерсант", за время, пока Хорохордин возглавлял республику, ее население уменьшилось на 0,09% – с 210,9 тыс. человек в 2019 году до 210,7 тыс. человек в 2024-м, оставаясь на 81-й строчке по этому показателю среди субъектов РФ. Рождаемость упала в 1,06 раза – с 13,6 на 1 тыс. населения в 2019-м до 12,8 в 2023-м. Отмечен рост смертности на 4,72%, в 2019-м она составляла 10,1 на 1 тыс. человек, в 2024-м – 10,6.

Уровень безработицы снизился с 11 до 8,9%, по данному показателю РА занимает шестое место среди регионов. Среднемесячная зарплата выросла с 33,3 до 50,9 тысячи рублей. Правда, по данному показателю республика откатилась с 55-й на 57-ю позицию в стране.

Экономические показатели заметно выросли. ВРП региона увеличился с 58,9 до 83,1 млрд рублей. Бюджет республики в 2019-м (доходы – 23,59 млрд рублей, расходы – 24,44 млрд) был исполнен с дефицитом 848,5 млн рублей, в 2024-м (доходы – 36,91 млрд, расходы – 36,775 млрд) запланирован профицит в размере 135 млн рублей.

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Позитивно и проблемно

На сессии республиканского Госсобрания – Эл Курултая 23 апреля Хорохордин представил доклад о работе правительства, в котором рассказал о позитивных переменах в экономике за период своей работы. В целом депутаты деятельность его одобрили, хотя без критики оппозиции не обошлось. Главе правительства РА попеняли на слабые темпы строительства социальных объектов, высокие тарифы на электроэнергию, услуги ЖКХ и другие недостатки.

Проблему дорогих энерготарифов Хорохордин пытался решить уже в начале своей работы. В марте 2019-го, будучи врио главы правительства, встретился с прежним главой Минэнерго Александром Новаком, пытаясь найти способы снизить тарифы. Также уже бывший глава РА беседовал с главой ныне упраздненного Ростуризма Зариной Догузовой, надеясь запустить работу туристического кластера, с главой РЖД Олегом Белозеровым обсуждалось строительство железной дороги до Бийска. Развитию республиканского АПК он надеялся придать новый импульс после встречи с главой Минсельхоза РФ, которым в то время был Дмитрий Патрушев. Судя по дальнейшему развитию событий, Олегу Леонидовичу не удалось продвинуть крупные проекты (в частности, железной дороги), на реализацию которых он надеялся.

Следует напомнить, что в течение пяти лет ряд источников регулярно утверждали, будто бы одна из важнейших задач Олега Хорохордина на посту губернатора РА – если не запустить процесс, то подготовить почву для объединения Республики Алтай и Алтайского края. Сообщения о готовящемся слиянии двух Алтаев появлялись на протяжении пяти лет в информационном пространстве неоднократно, однако всякий раз Олег Леонидович наталкивался на сопротивление части алтайской национальной элиты, и опровергать наличие подобного проекта приходилось самому Хорохордину.

Впрочем, скандалов за прошедшие пять лет вокруг бывшего руководителя РА хватало. В сентябре 2020 года сразу треть депутатов республиканского парламента ставила вопрос о вынесении ему вотума недоверия за "систематическое неисполнение обязанностей". Ранее Эл Курултай не утвердил кандидатуру одного зама главы правительства – Динары Култуевой. Тогда скандал удалось замять. Но свой "минус" наверху Олег Леонидович, похоже, получил.

Олег Хорохордин / Фото: instagram.com

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Железнодорожный мегапроект

Не прибавил ему симпатий в высших эшелонах федеральной власти и спор с РЖД вокруг высокоскоростной железнодорожной магистрали "Евразия", которую собиралась построить федеральная компания. И об этом, по некоторым данным, в марте 2019-го главе РА говорил Олег Белозеров. Под давлением региональных элит Хорохордин заявил, что 55-километровый участок трассы не будет проходить через республику.

В 2020-м проект "Евразия" был закрыт, не в последнюю очередь из-за неспособности Хорохордина договориться с алтайскими элитами.

Предполагавшаяся протяженность скоростной железной дороги "Евразия" (Пекин – Москва – Берлин) – 9447 км, российского участка – 2366 км. Общая стоимость проекта (в пересчете на российскую валюту) составляла более 7 трлн рублей, российского участка – 3,58 трлн рублей. По территории РФ трасса должна была пройти от Смоленской области (вблизи границы с Белоруссией) через Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинскую область, оттуда до Казахстана. Скорость движения поезда может достигать 360 км/ч. Строительство началось в 2018 году, предполагается, что будет продолжаться до 2035 года.В своем прощальном обращении к жителям республики Олег Хорохордин выразил особую благодарность "всем жителям Республики Алтай за оказанное доверие <...> неравнодушие <...> каждодневный труд и вклад в развитие родного региона". Он пожелал региону "сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания". Трудно сказать, будет ли процветать Республика Алтай при следующем руководителе, но в ее уникальности и своеобразии он, надо полагать, убедился на собственном опыте.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

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Комментарии 5

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Знающий

17:35:23 04-06-2024

Скатился так уж скатился

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Гость

21:33:25 04-06-2024

обратно в такси

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Лея

22:54:27 04-06-2024

он прежде всего - советник Президента РФ II категории и нужен в администрации Президента как консультант по ситуации с коренным населением Алтая и с "тихой силой" Китайцев со стороны нашей границы, в сегодняшней ситуации как никогда актуально. Всё. Остальное так, популистский треп.

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Гость

23:43:50 04-06-2024

Лея (22:54:27 04-06-2024) он прежде всего - советник Президента РФ II категории и нуже... С такими "причудами" он никому не нужен

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Гость

00:14:05 05-06-2024

Лея (22:54:27 04-06-2024) он прежде всего - советник Президента РФ II категории и нуже... Как и все остальное, ваш комментарий - такой же популистский треп. Тут остается лишь ждать назначения/не назначения, а уже потом писать, нужен Хорохордин или нет.

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