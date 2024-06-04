Песков прокомментировал слухи о возможном объединении двух Алтаев

Он подчеркнул, что подобное обсуждение в Кремле не стоит на повестке дня

04 июня 2024, 17:04, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

В Кремле не обсуждают вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Напомним, что ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку. На фоне этого в СМИ стала распространяться информация, что подобные отставки делаются перед объединением региона с Алтайским краем в один Алтай.

"Нет, здесь никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", – сказал Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать подобные мнения.