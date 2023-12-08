ЦИК ограничил сроки выдвижения кандидатов в президенты России

Самовыдвижение возможно до 27 декабря

08 декабря 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Выдвижение кандидатов на президентские выборы от партий будет возможно до 1 января, а самовыдвижение – до 27 декабря, сообщает РИА Новости.

"Самовыдвижение кандидатов началось с 7 декабря и продлится до 18:00 27 декабря", – говорится в информационных материалах ЦИК.

Выдвижение кандидатов от партий также началось с 7 декабря и продлится до 18:00 1 января.

Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата или отказе не позднее чем через 10 дней после приема документов.

Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 декабря. Ожидается, что в этот день он объявит о своем участии в выборах главы государства.

Ранее Совфед назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года.