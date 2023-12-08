ЦИК ограничил сроки выдвижения кандидатов в президенты России
Самовыдвижение возможно до 27 декабря
08 декабря 2023, 16:51, ИА Амител
Выдвижение кандидатов на президентские выборы от партий будет возможно до 1 января, а самовыдвижение – до 27 декабря, сообщает РИА Новости.
"Самовыдвижение кандидатов началось с 7 декабря и продлится до 18:00 27 декабря", – говорится в информационных материалах ЦИК.
Выдвижение кандидатов от партий также началось с 7 декабря и продлится до 18:00 1 января.
Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата или отказе не позднее чем через 10 дней после приема документов.
Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 декабря. Ожидается, что в этот день он объявит о своем участии в выборах главы государства.
Ранее Совфед назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года.
17:17:26 08-12-2023
И так ясно кто президент... Путин В. В. единогласно
17:34:13 08-12-2023
Куда там Северная Корея попала ...
20:57:11 08-12-2023
Прийди, Спаситель...
23:02:16 08-12-2023
Настало время , время подачи заявок сократили. Один кондидат, он же президент . Всё тотже президент .Всё те же в ГД. Грустно. Жить также. Жить бедно.