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ЦИК ограничил сроки выдвижения кандидатов в президенты России

Самовыдвижение возможно до 27 декабря

08 декабря 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Выдвижение кандидатов на президентские выборы от партий будет возможно до 1 января, а  самовыдвижение – до 27 декабря, сообщает РИА Новости.

"Самовыдвижение кандидатов началось с 7 декабря и продлится до 18:00 27 декабря", – говорится в информационных материалах ЦИК.

Выдвижение кандидатов от партий также началось с 7 декабря и продлится до 18:00 1 января.

Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата или отказе не позднее чем через 10 дней после приема документов.

Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 декабря. Ожидается, что в этот день он объявит о своем участии в выборах главы государства.

Ранее Совфед назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года.

Фото: Избирком Алтайского края

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Комментарии 4

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17:17:26 08-12-2023

И так ясно кто президент... Путин В. В. единогласно

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Гость

17:34:13 08-12-2023

Куда там Северная Корея попала ...

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Гость

20:57:11 08-12-2023

Прийди, Спаситель...

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гость

23:02:16 08-12-2023

Настало время , время подачи заявок сократили. Один кондидат, он же президент . Всё тотже президент .Всё те же в ГД. Грустно. Жить также. Жить бедно.

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