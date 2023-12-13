НОВОСТИПолитика

ЦИК рассказал, сколько миллиардов направят на выборы президента в 2024 году

Деньги предусмотрены на разные цели

13 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: Избирком Алтайского края
Фото: Избирком Алтайского края

На подготовку и проведение выборов президента России из федерального бюджета выделили 33,2 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".

Как уточнил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, на выборы направят 33 233 800 200 рублей.

"Средства поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме", – отметил Булаев.

Деньги предусмотрены на изготовление печатной продукции, приобретение, доставку и установку оборудования, оплату труда, транспортные и командировочные расходы, хранение избирательной документации и так далее.

Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что собирается выдвинуться на новый президентский срок. Выборы назначили на 17 марта 2024 года.

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от Алтая прокомментировал согласие Путина участвовать в выборах

По словам Шаманова, его кандидатура получила полную поддержку на заседании Ассоциации Героев России
НОВОСТИПолитика
выборы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:12:47 13-12-2023

Мои 226.33₽ верните мне яйцами. Я не желаю участвовать в вашем "празднике жизни".

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:13 13-12-2023

Гость (17:12:47 13-12-2023) Мои 226.33₽ верните мне яйцами. Я не желаю участвовать в ваш... Если 98% пожелают вернуть, то 2% взревут белугами, что им ничего не досталось.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:31 13-12-2023

Вот это инвестиции... Может просто в телевизор кивнём

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:22 13-12-2023

Гость (17:14:31 13-12-2023) Вот это инвестиции... Может просто в телевизор кивнём... Кивай, а я пойду на выборы, вам дуракам внушили, что от вас ничего не зависит, вы согласились и готовы кивать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:04 13-12-2023

Это 66 больших школ на 500 учеников каждая или сотни сельских школ, которые так необходимы.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:36 13-12-2023

На-фи-га тратить деньги если результат известен

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:39:21 13-12-2023

Гость (18:14:36 13-12-2023) На-фи-га тратить деньги если результат известен... Понты дороже денег

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров