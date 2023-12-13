ЦИК рассказал, сколько миллиардов направят на выборы президента в 2024 году
Деньги предусмотрены на разные цели
13 декабря 2023, 17:00, ИА Амител
На подготовку и проведение выборов президента России из федерального бюджета выделили 33,2 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".
Как уточнил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, на выборы направят 33 233 800 200 рублей.
"Средства поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме", – отметил Булаев.
Деньги предусмотрены на изготовление печатной продукции, приобретение, доставку и установку оборудования, оплату труда, транспортные и командировочные расходы, хранение избирательной документации и так далее.
Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что собирается выдвинуться на новый президентский срок. Выборы назначили на 17 марта 2024 года.
17:12:47 13-12-2023
Мои 226.33₽ верните мне яйцами. Я не желаю участвовать в вашем "празднике жизни".
18:15:13 13-12-2023
Гость (17:12:47 13-12-2023) Мои 226.33₽ верните мне яйцами. Я не желаю участвовать в ваш... Если 98% пожелают вернуть, то 2% взревут белугами, что им ничего не досталось.
17:14:31 13-12-2023
Вот это инвестиции... Может просто в телевизор кивнём
19:19:22 13-12-2023
Гость (17:14:31 13-12-2023) Вот это инвестиции... Может просто в телевизор кивнём... Кивай, а я пойду на выборы, вам дуракам внушили, что от вас ничего не зависит, вы согласились и готовы кивать.
18:09:04 13-12-2023
Это 66 больших школ на 500 учеников каждая или сотни сельских школ, которые так необходимы.
18:14:36 13-12-2023
На-фи-га тратить деньги если результат известен
19:39:21 13-12-2023
Гость (18:14:36 13-12-2023) На-фи-га тратить деньги если результат известен... Понты дороже денег