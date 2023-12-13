Деньги предусмотрены на разные цели

13 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: Избирком Алтайского края

На подготовку и проведение выборов президента России из федерального бюджета выделили 33,2 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".

Как уточнил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, на выборы направят 33 233 800 200 рублей.

"Средства поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме", – отметил Булаев.

Деньги предусмотрены на изготовление печатной продукции, приобретение, доставку и установку оборудования, оплату труда, транспортные и командировочные расходы, хранение избирательной документации и так далее.

Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что собирается выдвинуться на новый президентский срок. Выборы назначили на 17 марта 2024 года.