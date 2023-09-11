Все сошлись во мнении, что 76% голосов для кандидата от партии власти – закономерный результат

11 сентября 2023, 13:50, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае в 2023 году / Фото: Александра Черданцева

Каждый участник выборов губернатора Алтайского края 2023 года заявлял о желании победить (плох тот солдат и все такое). Но, пожалуй, никто не сомневался, что победит действующий глава региона Виктор Томенко. Вопрос был лишь в том, сколько именно голосов наберет каждый из кандидатов. Все получили по заслугам – уверены эксперты, опрошенные amic.ru.

Результат Томенко

76%, или 417 тысяч голосов, – в абсолютных показателях это почти в четыре раза больше, чем у остальных трех кандидатов вместе взятых.

"Выборы завершились уверенной победой, это один из самых лучших результатов в истории края и это значительно больше 2018 года", – подчеркнул в разговоре с amic.ru вице-спикер АКЗС, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько.

И это при том, что некоторые партии пытались делигитимизировать процесс, добавил он. Но все прошло ровно, без нарушений и каких-то проблем.

"Эксперты точно понимали, что будет более 70%. Так что 76% – можно считать убедительной победой", – отметил политтехнолог Константин Лукин.

Его коллега по цеху, сибирский политтехнолог Татьяна Косачева отмечает особенно яркий тренд по итогам кампании.

"Процент избирателей, поддержавших Виктора Томенко, в сравнении с 2018 годом вырос. Пять лет назад за него проголосовало 53,61%. Если раньше это был просто кредит доверия для врио, то сейчас можно говорить об одобрении деятельности, избиратели видят результаты работы", – сказала эксперт в беседе с amic.ru.

Немалую роль в этом сыграла политическая ситуация в стране. Выборы на фоне санкций и СВО заведомо более выигрышные для партии власти. С одной стороны, оппозиции просто нечего предложить такого, что бы дало решения сегодняшних проблем. С другой стороны, и сами люди опасаются революций в такой непростой период. Сейчас время стабильности власти. И победа основных кандидатов наблюдается по всей стране, подчеркнул Лукин.

Результат остальных кандидатов

Как всегда в такой ситуации участники кампании гадали – у кого будет второе место. На предыдущих выборах губернатора, пять лет назад, разрыв между вторым и третьим местом был 2%. Только тогда вперед вышел представитель ЛДПР Владимир Семенов с 16,2%, а кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова набрала 14,14%.

На этот раз больше голосов у социалистов. Кандидат от "Справедливой России – За правду" Евгения Боровикова уверена, что могла бы набрать больше. О том же говорит и Константин Лукин.

"Евгения Боровикова – довольно медийный политик, кроме того, она – единственная женщина в этом списке", – говорит Лукин.

По словам Дениса Голобородько, в крае всегда был запрос на социалистическую повестку, а потому результат СРЗП понятен и логичен.

А Татьяна Косачева отмечает, что невысокий процент второго места опять же подчеркивает уверенную победу Томенко, а также то, что в регионе не было протестного голосования, и сам протест не аккумулировался какому-либо одному кандидату.

Третье место либерал-демократа Сергея Булаева также представляется логичным. Он – новичок в политике, в таких больших кампаниях пока не участвовал, но ему очень помог бренд партии. Отсюда и такой небольшой разрыв между ним и Боровиковой.

Результат "Коммунистов России" все опрошенные эксперты также считают логичным. С одной стороны, привычная региону коммунистическая повестка, всегда дающая "дивиденды", с другой – малоизвестный жителям края кандидат Сергей Малинкович. Он появился в региональной повестке всего-то пару лет назад, став депутатом АКЗС. При этом сам он живет в Москве и возглавляет ЦК партии.

При этом Константин Лукин уверен, даже если бы лидер алтайской КПРФ Мария Прусакова прошла муниципальный фильтр, Томенко все равно одержал бы уверенную победу, речи о втором туре даже не было.

Явка

Все кандидаты от оппозиции усиленно критикуют низкую явку: была бы она выше, они получили бы больше голосов. И действительно, ситуация по классике: чем ниже явка, тем больше людей за кандидата от партии власти.

Но Константин Лукин заявляет: показатель в 30 с небольшим плюсом процентов для региона нормальный. Во-первых, потому что на выборах действительно не было интриги, они были референдумного типа. Во-вторых, потому что тенденция низкой явки наблюдается по всей стране, и в этом плане край никогда не выделялся, скажем, как Кузбасс с его постоянными рекордами посещаемости.

"Да и нет сейчас глубинного запроса на смену власти. Откуда бы быть высокой явке, люди не ходят на выборы, когда не хотят ничего менять", – подчеркивает эксперт.

Что же касается дистанционного электронного голосования, на которое пришлось 99 тысяч человек из 547 тысяч, то это почти не повлияло на общую раскладку.

Репетиция перед выборами президента

Подметили эксперты и еще одну тенденцию: итоги выборов демонстрирует усиление власти и "Единой России".

"Андрей Турчак вчера заявил, что партии удалось исправить ошибки пятилетней давности и вернуть доверие избирателей в тех регионах, где ранее партия набирала небольшой процент по итогам голосования", – сказала Татьяна Косачева, добавив, что прошедшие выборы стоит считать генеральной репетицией перед президентской кампанией. Для большинства партий она уже началась.

О том же говорит доцент кафедры философии и политологии АлтГУ, политолог Сергей Асеев. Кампании 2023 года стали полигоном для отработки технологий, которые будут задействованы на президентских выборах в марте 2024 года, такое мнение он высказал asfera.info.

И как раз дистанционное электронное голосование – главная технология будущих больших выборов.