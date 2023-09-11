Генеральная репетиция. Эксперты оценили выборы в Алтайском крае и результаты Томенко
Все сошлись во мнении, что 76% голосов для кандидата от партии власти – закономерный результат
11 сентября 2023, 13:50, Александра Черданцева
Каждый участник выборов губернатора Алтайского края 2023 года заявлял о желании победить (плох тот солдат и все такое). Но, пожалуй, никто не сомневался, что победит действующий глава региона Виктор Томенко. Вопрос был лишь в том, сколько именно голосов наберет каждый из кандидатов. Все получили по заслугам – уверены эксперты, опрошенные amic.ru.
Результат Томенко
76%, или 417 тысяч голосов, – в абсолютных показателях это почти в четыре раза больше, чем у остальных трех кандидатов вместе взятых.
"Выборы завершились уверенной победой, это один из самых лучших результатов в истории края и это значительно больше 2018 года", – подчеркнул в разговоре с amic.ru вице-спикер АКЗС, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько.
И это при том, что некоторые партии пытались делигитимизировать процесс, добавил он. Но все прошло ровно, без нарушений и каких-то проблем.
"Эксперты точно понимали, что будет более 70%. Так что 76% – можно считать убедительной победой", – отметил политтехнолог Константин Лукин.
Его коллега по цеху, сибирский политтехнолог Татьяна Косачева отмечает особенно яркий тренд по итогам кампании.
"Процент избирателей, поддержавших Виктора Томенко, в сравнении с 2018 годом вырос. Пять лет назад за него проголосовало 53,61%. Если раньше это был просто кредит доверия для врио, то сейчас можно говорить об одобрении деятельности, избиратели видят результаты работы", – сказала эксперт в беседе с amic.ru.
Немалую роль в этом сыграла политическая ситуация в стране. Выборы на фоне санкций и СВО заведомо более выигрышные для партии власти. С одной стороны, оппозиции просто нечего предложить такого, что бы дало решения сегодняшних проблем. С другой стороны, и сами люди опасаются революций в такой непростой период. Сейчас время стабильности власти. И победа основных кандидатов наблюдается по всей стране, подчеркнул Лукин.
Результат остальных кандидатов
Как всегда в такой ситуации участники кампании гадали – у кого будет второе место. На предыдущих выборах губернатора, пять лет назад, разрыв между вторым и третьим местом был 2%. Только тогда вперед вышел представитель ЛДПР Владимир Семенов с 16,2%, а кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова набрала 14,14%.
На этот раз больше голосов у социалистов. Кандидат от "Справедливой России – За правду" Евгения Боровикова уверена, что могла бы набрать больше. О том же говорит и Константин Лукин.
"Евгения Боровикова – довольно медийный политик, кроме того, она – единственная женщина в этом списке", – говорит Лукин.
По словам Дениса Голобородько, в крае всегда был запрос на социалистическую повестку, а потому результат СРЗП понятен и логичен.
А Татьяна Косачева отмечает, что невысокий процент второго места опять же подчеркивает уверенную победу Томенко, а также то, что в регионе не было протестного голосования, и сам протест не аккумулировался какому-либо одному кандидату.
Третье место либерал-демократа Сергея Булаева также представляется логичным. Он – новичок в политике, в таких больших кампаниях пока не участвовал, но ему очень помог бренд партии. Отсюда и такой небольшой разрыв между ним и Боровиковой.
Результат "Коммунистов России" все опрошенные эксперты также считают логичным. С одной стороны, привычная региону коммунистическая повестка, всегда дающая "дивиденды", с другой – малоизвестный жителям края кандидат Сергей Малинкович. Он появился в региональной повестке всего-то пару лет назад, став депутатом АКЗС. При этом сам он живет в Москве и возглавляет ЦК партии.
При этом Константин Лукин уверен, даже если бы лидер алтайской КПРФ Мария Прусакова прошла муниципальный фильтр, Томенко все равно одержал бы уверенную победу, речи о втором туре даже не было.
Явка
Все кандидаты от оппозиции усиленно критикуют низкую явку: была бы она выше, они получили бы больше голосов. И действительно, ситуация по классике: чем ниже явка, тем больше людей за кандидата от партии власти.
Но Константин Лукин заявляет: показатель в 30 с небольшим плюсом процентов для региона нормальный. Во-первых, потому что на выборах действительно не было интриги, они были референдумного типа. Во-вторых, потому что тенденция низкой явки наблюдается по всей стране, и в этом плане край никогда не выделялся, скажем, как Кузбасс с его постоянными рекордами посещаемости.
"Да и нет сейчас глубинного запроса на смену власти. Откуда бы быть высокой явке, люди не ходят на выборы, когда не хотят ничего менять", – подчеркивает эксперт.
Что же касается дистанционного электронного голосования, на которое пришлось 99 тысяч человек из 547 тысяч, то это почти не повлияло на общую раскладку.
Репетиция перед выборами президента
Подметили эксперты и еще одну тенденцию: итоги выборов демонстрирует усиление власти и "Единой России".
"Андрей Турчак вчера заявил, что партии удалось исправить ошибки пятилетней давности и вернуть доверие избирателей в тех регионах, где ранее партия набирала небольшой процент по итогам голосования", – сказала Татьяна Косачева, добавив, что прошедшие выборы стоит считать генеральной репетицией перед президентской кампанией. Для большинства партий она уже началась.
О том же говорит доцент кафедры философии и политологии АлтГУ, политолог Сергей Асеев. Кампании 2023 года стали полигоном для отработки технологий, которые будут задействованы на президентских выборах в марте 2024 года, такое мнение он высказал asfera.info.
И как раз дистанционное электронное голосование – главная технология будущих больших выборов.
13:55:29 11-09-2023
Эксперты точно понимали, что будет более 70%. --- Т.е. еще до выборов знали результат)))))))))))))
13:56:58 11-09-2023
чё!? будем к данной статье комментарии писать? или и так всё ясно...?
14:18:32 11-09-2023
Гость (13:56:58 11-09-2023) чё!? будем к данной статье комментарии писать? или и так всё... Всё ясно, всех всё устраивает, текущий курс задан на десятилетия.
15:22:36 11-09-2023
«Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса»
13:57:41 11-09-2023
да всем плевать
14:11:17 11-09-2023
///Кампании 2023 года стали полигоном для отработки технологий, которые будут задействованы на президентских выборах в марте 2024 года, такое мнение он высказал asfera.info. И как раз дистанционное электронное голосование – главная технология будущих больших выборов./// Делайте выводы! Вот он, результат электронного голосования! Пять лет назад разрыв между первым и вторым местом был 2%, а благодаря электронному голосованию увеличен в разы.
16:51:06 11-09-2023
волшебные технологии (14:11:17 11-09-2023) ///Кампании 2023 года стали полигоном для отработки технолог... Конечно.
14:11:55 11-09-2023
Когда Томенко встречался с президентом, он пожелал Томенко победы и удачи. И вы думаете что желания президента могут не сбыться? При любых условиях явки или неявки победа предсказуема вопрос в %.
14:29:04 11-09-2023
читатель (14:11:55 11-09-2023) Когда Томенко встречался с президентом, он пожелал Томенко п... Так 5 лет назад тоже пожелал удачи, однако результат был другой. Только изменили технологии, электронное голосование - и пожалуйста!
14:58:12 11-09-2023
читатель (14:11:55 11-09-2023) Когда Томенко встречался с президентом, он пожелал Томенко п... Не говорите ерунды, выборы честные, вот только явка очень мала. Пришли те, кому нельзя не ходить, а остальные на дачах. Цель единого дня голосования в такой период один - отсечь не подневольный электорат
15:31:16 11-09-2023
Гость (14:58:12 11-09-2023) Не говорите ерунды, выборы честные, вот только явка очень ма... А для чего назначают выборы в сентябре? Люди не только на дачах, но и в отпусках, бархатный сезон. Надо назначать единый день голосования в ноябре. Когда все дома. Допустим, 7го числа))) сделать выходной, выборы любого уровня проводить в один день и в однк дату.
16:08:08 11-09-2023
Гость (14:58:12 11-09-2023) Не говорите ерунды, выборы честные, вот только явка очень ма... "Эксперты точно понимали, что будет более 70%. Так что 76% ну-ну))) честные, ага
16:55:18 11-09-2023
Гость (14:58:12 11-09-2023) Не говорите ерунды, выборы честные, вот только явка очень ма... Первое предложение- дизлайк. Последнее предложение- верно!
15:24:58 11-09-2023
76% это мало. На самом деле проголосовали за то, чтоб все оставалось как есть все жители. Не могут сознательные граждане не поддерживать действующую власьть.
17:11:58 11-09-2023
Гость (15:37:01 11-09-2023) люди не ходят на выборы, когда не хотят ничего менять", – п... Хм... Интересный Вы. Не для того ее убрали, чтобы вернуть. Почему ее нет? Именно поэтому. Потому, что тогда люди сделают выбор. А сейчас сделано все, чтобы люди- те кто не согласен просто не пришели. Честно признаюсь даже у меня( а я хожу всегда), после всех этих манипуляций с непрошедшим муниц. фильтром реальным противником действующей власти, затем вышедших из гонки более сильных из заявленнвх кандидатов- тоже не было желания ходить. Но рассудив, что только этого от меня и хотят_ выбор был сделан. Проголосовав против всех( т.е. выбрав все графы сразу). Представте, если бы все несогласные сделали так? Вы в одном слове про граждан забыли приставку " без"))
15:28:04 11-09-2023
Какое совпадение. В Москве народ тоже поддержал действующего губера. Кого товарищ президент посылает в губеры, того и поддерживает народ.
17:13:15 11-09-2023
гость (15:28:04 11-09-2023) Какое совпадение. В Москве народ тоже поддержал действующег... Да. С одной только разницей...как живут в Москве и как в Алтайском крае!
15:37:01 11-09-2023
люди не ходят на выборы, когда не хотят ничего менять", – подчеркивает эксперт. Он точно эксперт? Я не эксперт,но уверен- люди не ходят на выборы,потому-что не верят,что не смогут ничего изменить. Считают голоса не они. Не верите? Верните хотя-бы графу "против всех".
17:08:43 11-09-2023
Гость (15:37:01 11-09-2023) люди не ходят на выборы, когда не хотят ничего менять", – п... Хм... Интересный Вы. Не для того ее убрали, чтобы вернуть. Почему ее нет? Именно поэтому. Потому, что тогда люди сделают выбор. А сейчас сделано все, чтобы люди- те кто не согласен просто не пришели. Честно признаюсь даже у меня( а я хожу всегда), после всех этих манипуляций с непрошедшим муниц. фильтром реальным противником действующей власти, затем вышедших из гонки более сильных из заявленнвх кандидатов- тоже не было желания ходить. Но рассудив, что только этого от меня и хотят_ выбор был сделан. Проголосовав против всех( т.е. выбрав все графы сразу). Представте, если бы все несогласные сделали так?
15:50:23 11-09-2023
О чем вы тут говорите, при такой явке можно считать выборы не состоявшимися, поэтому не чего даже тут обсуждать, как громко звучит 76%, а от какого числа, тут даже трети нет.
16:06:15 11-09-2023
фарс
16:15:01 11-09-2023
Эксперты - они такие эксперты... За последние годы столько их развелось, что само слово "эксперт" уже вызывает усмешку, типа "мели, Емеля"... каждый дед на завалинке мнит себя "экспертом". А вот явка 25% - это серьезно. В том же колхозе собрание, решающее, покупать ли фанеру на постройку "ероплана" (есть такой бородатый анекдот) при такой явке было бы признано неправомочным, а его решения не имеющими силы - ибо кворум... Дабы решение было легитимным, оно должно быть принято реальным - еще раз - реальным! - большинством голосов всех членов коллектива, а это никак не менее 50%, а то и 50 плюс 1. И эти правила действуют повсеместно, кроме выборов... И знаете ли, господа, при наличии электронного голосования дачей или рыбалкой уже не отмажешься - ибо интернет есть практически везде, а уж смартфоны у каждого первого. В общем, можно, конечно, и дальше пытаться натянуть сову на глобус, но...
17:17:12 11-09-2023
Гость (16:15:01 11-09-2023) Эксперты - они такие эксперты... За последние годы столько и... Для этого раньше существовал минимальный порог явки , но его отменили как и графу " против всех". Отменил тот, кому выгодно.
20:00:51 11-09-2023
Т.е. бабло будет тратится, а выборы будут не состоявшимися потому что ты не пришел? Я против так тратить бабло. Бери ноги в руки и иди. Бред какой то ей богу. Тоже самое с 50 % и с графой против всех. Ну давайте смотреть сценарий, победил "против всех", дальше расскажите что будет.
08:54:30 12-09-2023
Necto (20:00:51 11-09-2023) Т.е. бабло будет тратится, а выборы будут не состоявшимися ... а если на выборах победила графа "против всех" это значит, что граждан не устраивает ни один из кандидатов. В чем проблема? Надо выдвигать кандидатов, которые устраивают народ, а не действующую власть. А то я помню эти разговоры, когда графу "против всех" отменили - сами же граждане и выбрали, сами и виноваты, а то что реального выбора гражданам не предоставили, сделали вид, что не заметили. А насчет денег, потраченных на выборы, значит когда Африке долги прощаем, вам денег не жалко, а когда тратим, чтобы народ свой выбор сделал, вам жалко. Странная логика.
21:04:57 11-09-2023
Выборы - единственный законный способ/шанс поменять что-то в политической системе. Если граждане не хотят им пользоваться, то заслуживают то, что имеют.