Всего на конкурс грантов "Росмолодежи" было подано 15,4 тысячи заявок

08 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Работа проектного офиса Алтайского края / Фото предоставлено проектным офисом Алтайского края

19 жителей Алтайского края смогли получить гранты от "Росмолодежи" на общую сумму свыше 14 млн рублей. Их направят на реализацию 19 социально значимых проектов в регионе. 12 участникам конкурса победить помог проектный офис Алтайского края. Об этом amic.ru рассказал его руководитель Владимир Купин.

"Это огромная ответственность и большая честь"

Всего из 89 регионов России на грант "Росмолодежи" было подано 15,4 тысячи заявок. 1,3 тысячи проектов в 18 номинациях эксперты рекомендовали к присуждению грантов на общую сумму почти 79,5 млн рублей.

Одним из победителей стала жительница Барнаула Екатерина Слепынская. Она подготовила программу развития молодежного предпринимательства под названием "А вообще я предприниматель", которая ориентирована на студентов колледжей Алтайского края. Цель программы – стимулирование и развитие предпринимательских компетенций среди молодежи региона. Проект сочетает теорию и практику в предпринимательстве, предусматривает онлайн-участие и очное обучение для 500 участников. К маю 2025 года они получат предпринимательские навыки.

"Предпринимательство – базовая грамотность XXI века. Искренне верю, что молодежное предпринимательство – это двигатель экономического развития. Проект поможет молодым людям воплотить свои бизнес-идеи в жизнь, обучить их основам предпринимательства, дать нужные знания и навыки для этого. Счастлива, что эксперты конкурса оценили проект по достоинству – это огромное признание усилий нашей команды. Благодарю организаторов конкурса за доверие и возможность воплотить миссию проекта в жизнь", – отметила Екатерина Слепынская.

Работа Проектного офиса Алтайского края / Фото предоставлено Проектным офисом Алтайского края

Еще один победитель – Илья Кононов – создал проект экологической просветительской программы для студентов СПО "ЭкоСПОсобности". Он направлен на развитие экологических привычек, вовлечение студентов СПО Алтайского края в экологическую повестку и формирование единого сообщества, увлеченного темой ответственного потребления. Программой планируется охватить более 500 участников от 16 лет с июля 2024 года по май 2025 года. Молодежи дадут знания и навыки "для совершения экологически осознанных действий и повышения общественного вклада в охрану природы".

"Проект направлен на защиту окружающей среды и поддержку экологического образования. Мы с командой хотим показать молодежи, как важно бережно относиться к природе, и вдохновить их на действия по защите окружающей среды. Это огромная ответственность и большая честь. Благодарю организаторов конкурса за доверие и поддержку. Присоединяюсь к поздравлениям остальных победителей и верю, что вместе мы сможем изменить родной край к лучшему", – подчеркнул Илья Кононов.

Работа Проектного офиса Алтайского края / Фото предоставлено Проектным офисом Алтайского края

"Нужны необычные форматы"

Этим и еще десяти победителям помог получить грант проектный офис Алтайского края. Основная его задача – помощь, подготовка проектных инициатив молодежи, сопровождение студентов при реализации грантов и создание единой сети социально значимых проектов, рассказал Владимир Купин. Существует проектный офис с 2023 года, он появился по инициативе управления молодёжной политики Алтайского края и работает совместно с центром амбиций "Сфера". Организация проводит образовательные мероприятия, форумы, встречи, интенсивы, индивидуальные консультации и так далее.

По словам Владимира Купина, сегодня в проектном офисе трудится пять сотрудников и более 15 экспертов, которые сопровождают получателей грантов. При этом работает офис с разными темами – есть проекты в сфере медиа, предпринимательства, помощи сельской молодежи и так далее.

"Чтобы реализовать проект и получить грант, важно иметь здравую инициативу и упаковать ее в уникальный формат. Чтобы проект был конкурентоспособным, нужны необычные форматы, которые ранее не использовались в регионе. Мы делаем на этом акцент", – отметил Купин.

Руководитель проектного офиса подчеркнул, что выиграть можно и без их помощи, но специалисты помогут усилить проект и не допустить ошибок.