Делегации России и США могут встретиться в ближайшие дни
Такие переговоры анонсировал Дональд Трамп, российская сторона также не отрицает возможного контакта с американскими коллегами в ближайшие дни
12 марта 2025, 09:25, ИА Амител
11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что делегации РФ и США встретятся "сегодня или завтра". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними [Россией] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.
Представитель МИД РФ Мария Захарова также не исключила, что Россия и США в течение нескольких дней обсудят урегулирование конфликта на Украине.
"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", – заявила Захарова.
Напомним,11 марта в Джидде прошли переговоры Украины и США, которые продлились девять часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления.
Также Дональд Трамп заявил, что собирается созвониться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие пару дней. Президент США выразил надежду на то, что Россия примет предложения о прекращении огня на Украине, которые американская и украинская делегации обсудили в Саудовской Аравии.
09:42:37 12-03-2025
Ну вот и хорошо
09:54:47 12-03-2025
Плохой мир лучше хорошей войны
12:20:41 12-03-2025
Гость (09:54:47 12-03-2025) Плохой мир лучше хорошей войны ... Тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну...
13:43:09 12-03-2025
сша предложат перемирие на воде и на небе. у укров кончаются дроны а наши калибры очень хорошо утюжат натовские склады. Им надо боеприпасы завозить а ни как. Бизнес сша не желает потому что подрывают. Потому вот такую договоренность предложат. Абсолютно нам не выгодный мир. Идти на него НЕЛЬЗЯ