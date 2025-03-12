Делегации России и США могут встретиться в ближайшие дни

Такие переговоры анонсировал Дональд Трамп, российская сторона также не отрицает возможного контакта с американскими коллегами в ближайшие дни

12 марта 2025, 09:25, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что делегации РФ и США встретятся "сегодня или завтра". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними [Россией] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Представитель МИД РФ Мария Захарова также не исключила, что Россия и США в течение нескольких дней обсудят урегулирование конфликта на Украине.

"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", – заявила Захарова.

Напомним,11 марта в Джидде прошли переговоры Украины и США, которые продлились девять часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления.

Также Дональд Трамп заявил, что собирается созвониться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие пару дней. Президент США выразил надежду на то, что Россия примет предложения о прекращении огня на Украине, которые американская и украинская делегации обсудили в Саудовской Аравии.