Трамп: Украина готова к полному прекращению огня

В ближайшее время президент США намерен получить соответствующее согласие от России

12 марта 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", – высказался Трамп на круглом столе, посвященном бизнесу.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам Киев принял предложение Вашингтона по прекращению огня на 30 дней, которое может быть продлено по согласию сторон. В ответ США отменили паузу в обмене разведданными и поставке оружия Киеву.

Также Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, который должен состояться на этой неделе.