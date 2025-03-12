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Трамп: Украина готова к полному прекращению огня

В ближайшее время президент США намерен получить соответствующее согласие от России

12 марта 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", – высказался Трамп на круглом столе, посвященном бизнесу.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам Киев принял предложение Вашингтона по прекращению огня на 30 дней, которое может быть продлено по согласию сторон. В ответ США отменили паузу в обмене разведданными и поставке оружия Киеву.

Также Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, который должен состояться на этой неделе.

США украина Мир Дональд Трамп

Комментарии 8

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Гость

08:46:55 12-03-2025

Всё, не успели орешником жахнуть ?

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Гость

09:46:45 12-03-2025

Гость (08:46:55 12-03-2025) Всё, не успели орешником жахнуть ?... Остался боярышник. И тот быстро заканчивается.

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Musik

11:18:21 12-03-2025

Гость (09:46:45 12-03-2025) Остался боярышник. И тот быстро заканчивается. ... Это что за?

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ВВП

09:01:24 12-03-2025

1. Заключаем 30-дневное перемирие.
2. Имитируем переговорный процесс.
3. Используем месяц для восстановления ВСУ и новых поставок оружия и боеприпасов.
4. Восполняем личный состав потрепанных бригад ВСУ.
5. Говорим, что договориться не удалось и возобновляем боевые действия.

Классическая разводка аля Чечня 1995-1996 и Минск-1/Минск-2.

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Окси

12:35:48 12-03-2025

ВВП (09:01:24 12-03-2025) 1. Заключаем 30-дневное перемирие.2. Имитируем переговор... а потом прилетает крепкий орешек.

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ППШариков

09:26:11 12-03-2025

А нам это надо ? Скорее нет.

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Гость

09:58:06 12-03-2025

Киев принял предложение Вашингтона по прекращению огня на 30 дней ---- они такое же предложение Сомали или Таиланда мог принять

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Гость

12:42:20 12-03-2025

со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо --- Да-да, ночь с 10 на 11 марта это прекрасно показала.

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