Трамп: Украина готова к полному прекращению огня
В ближайшее время президент США намерен получить соответствующее согласие от России
12 марта 2025, 08:35, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", – высказался Трамп на круглом столе, посвященном бизнесу.
Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам Киев принял предложение Вашингтона по прекращению огня на 30 дней, которое может быть продлено по согласию сторон. В ответ США отменили паузу в обмене разведданными и поставке оружия Киеву.
Также Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, который должен состояться на этой неделе.
08:46:55 12-03-2025
Всё, не успели орешником жахнуть ?
09:46:45 12-03-2025
Гость (08:46:55 12-03-2025) Всё, не успели орешником жахнуть ?... Остался боярышник. И тот быстро заканчивается.
11:18:21 12-03-2025
Гость (09:46:45 12-03-2025) Остался боярышник. И тот быстро заканчивается. ... Это что за?
09:01:24 12-03-2025
1. Заключаем 30-дневное перемирие.
2. Имитируем переговорный процесс.
3. Используем месяц для восстановления ВСУ и новых поставок оружия и боеприпасов.
4. Восполняем личный состав потрепанных бригад ВСУ.
5. Говорим, что договориться не удалось и возобновляем боевые действия.
Классическая разводка аля Чечня 1995-1996 и Минск-1/Минск-2.
12:35:48 12-03-2025
ВВП (09:01:24 12-03-2025) 1. Заключаем 30-дневное перемирие.2. Имитируем переговор... а потом прилетает крепкий орешек.
09:26:11 12-03-2025
А нам это надо ? Скорее нет.
09:58:06 12-03-2025
Киев принял предложение Вашингтона по прекращению огня на 30 дней ---- они такое же предложение Сомали или Таиланда мог принять
12:42:20 12-03-2025
со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо --- Да-да, ночь с 10 на 11 марта это прекрасно показала.