Дело бывшего замначальника алтайского УФСИН начали рассматривать в суде

Дениса Музова обвиняют в превышении должностных полномочий

22 мая 2025, 16:25, Антон Дегтярев

Денис Музов / Фото: группа УФСИН России по Алтайскому краю во "ВКонтакте"

Дело бывшего замначальника УФСИН по Алтайскому краю Дениса Музова начали рассматривать в Индустриальном районном суде Барнаула 22 мая 2025 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Об этом amic.ru сообщили в Индустриальном районном суде.

В суде отметили, что на первом заседании зачитали обвинение против Музова и допросили представителя потерпевшего. Также прокурор огласила показания свидетелей. Следующее заседание состоится 25 июня 2025 года в 14 часов, на него планируется вызвать нескольких свидетелей и выслушать их. Всего на процессе заявлено около десяти свидетелей (с учетом тех, чьи показания уже огласили), пояснили в суде.

Отметим, что Дениса Музова обвиняют по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности"). По этой статье ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы с трехлетним запретом занимать определенные должности.

По версии следствия, в декабре 2022 года Музов решил организовать изготовление для себя строительного вагончиками силами заключенных одной из колоний. Этот вагончик подсудимый планировал поставить на земельном участке, который находился у него в пользовании. Узнав о стоимости работ, Музов попросил подчиненных составить фиктивную бухгалтерскую документацию с указанием в ней существенно меньшей суммы, чем была затрачена на самом деле, сообщал краевой Следком.

Таким образом, за строительство вагончика стоимостью более 210 тысяч рублей Музов заплатил 22 тысячи рублей, из-за чего исправительное учреждение недополучило предусмотренную законом прибыль. При этом в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил ущерб. В апреле 2025 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в феврале 2025 года перед судом по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий предстал бывший начальник исправительной колонии № 3 УФСИН России по Алтайскому краю. По версии следствия, с ноября 2020 по август 2023 года обвиняемый вместе со своим заместителем по производственной деятельности получил взятки от индивидуального предпринимателя на общую сумму более 3,5 млн рублей. За это должностные лица каждый год заключали с бизнесменом договоры подряда по изготовлению осужденными металлических изделий (а именно фланцев и втулок). При этом объем фактически изготовленной продукции в документах уменьшался в два раза.

Кроме того, бывший начальник ИК получил от осужденного в 2022 году взятку 130 тысяч рублей за составление положительной характеристики и замену неотбытой части наказания принудительными работами. А вот статья о превышении должностных полномочий касается эпизода, когда подсудимый заставил заключенных отремонтировать свою машину.