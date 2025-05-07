На следующем заседании суд перейдет к прениям

07 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Суд по делу Манасяна, Куца и Якунина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В Индустриальном районном суде Барнаула допросили строителей скандального барнаульского физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой, 42. Перед судом выступили обвиняемые в мошенничестве Евгений Якунин, Иван Куц и Артур Манасян. Они рассказали в том числе о текущем состоянии ФОКа и о его готовности. Что именно они говорили – в материале amic.ru.

"Занимались на добровольной основе"

Евгений Якунин в ходе допроса отказался высказываться по существу обвинения – в суде только зачитали его ранее данные показания. Впрочем, он подчеркнул, что признает вину и раскаивается в совершении преступления. Кроме того, обвиняемый поделился деталями, касающимися судьбы ФОКа. Так, Якунин еще раз подчеркнул, что его компания "РСО-Стандарт" "не бросала" объект.

"Была встреча с министром и губернатором, нас просили не бросать объект и содержать его. Мы сделали это, около года платили за охрану, за отопление, сохранили здание, в нем ничего не произошло, его никто не разворовал. Этим мы занимались на добровольной основе", – отметил Якунин.

Подсудимый добавил, что Манасян уже компенсировал ущерб Министерству спорта. Сделал он это, когда Якунин был в СИЗО, поэтому помочь коллеге в выплате суммы не смог, объяснил он суду. При этом отметил, что собирается выплатить бывшему партнеру свою часть долга.

Евгений Якунин / Фото: amic.ru

Также обвиняемый напомнил суду о наличии детей и неработающей супруге. Перечислил он и свои достижения: напомнил, что занимался общественной работой, руководил стройотрядами, организовывал шествие "Бессмертного полка", принимал участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи, имеет федеральные награды, благодарственные письма и так далее. Адвокат Якунина также отметил положительную характеристику своего подзащитного.

Куц и Манасян в очередной раз заявили о признании вины в совершении преступления и раскаялись. Куц давать показания по существу обвинения не стал, воспользовавшись 51 статьей Конституции (право не свидетельствовать против самого себя). Он пообещал предоставить суду свою характеристику и грамоты позже.

Манасян же говорил в основном о денежных вопросах. Так, подчеркнул он, изначально сумма на благоустройство ФОКа составляла 7,8 млн рублей, однако затем цена работ выросла до 9,5 млн рублей. При этом фактической сметы обвиняемый не видел – якобы Якунин передавал документы только через Куца, а потому смету на 9,5 млн рублей Манасян не получал.

Иван Куц / Фото: amic.ru

Что с ФОКом?

На суде затрагивался вопрос и о судьбе самого ФОКа на ул. Сиреневой, 42. Как известно, строили объект по концессионному соглашению. Несколько раз сроки его сдачи сдвигались. Министр спорта Иван Нифонтов заявлял, что здание закончат возводить к декабрю 2024 года, однако до сих пор объект не сдан.

На суде Якунин сообщил: на данный момент объект готов на 99%, что подтвердила проверка федерального казначейства, проведенная перед Новым годом. По мнению подсудимого, сейчас "сдать объект невозможно". В этом он обвиняет концессионера – компанию "Иносиб" – и проблемы с проектно-сметной документацией.

По словам Якунина, число поребриков и бордюров в документации якобы было "в полтора-два раза меньше", чем требовалось. Также указал на изменения по отмостке, которую сначала собирались делать из асфальта, а затем – из бетона. Из-за этих и других изменений сумма работ по благоустройству и увеличилась с 7,8 до 9,5 млн рублей, подчеркнул Якунин.

"По сути, мы и не могли сдать объект. В документации имелись проблемы: пожарные нормы были устаревшие, многие работы не были прописаны. Сдать объект нужно было в короткие сроки, поэтому наша организация взяла большие кредитные средства на его достройку – около 20 млн рублей. По последней экспертизе стоимость объекта – 216 млн рублей, мы получили от "Иносиба" 150 млн рублей и оцениваем наши вложения в 185–190 млн рублей. Считаем, что "Иносиб" должен "РСО-Стандарт" и их подрядчикам около 30 млн рублей, сейчас эти вопросы решаются в Арбитражном суде", – рассказал он.

При этом добавил, что сейчас в "РСО-Стандарт" "не понимают, как дальше быть", ведь в данный момент "полностью готова вся исполнительная документация и подтвержден объем вложенных в объект средств". Также решается вопрос о проведении дополнительной экспертизы стоимости работ. Без нее объект могут достроить по имеющейся документации, даже если в ней содержатся ошибки.

Артур Манасян / Фото: amic.ru

Как идет суд?

Суд по делу строителей ФОКа приближается к завершению. 5 мая закончился допрос подсудимых, на следующем заседании, которое состоится 23 мая, начнутся судебные прения, а затем озвучат приговор.

В чем обвиняют "троицу"?

Евгению Якунину, Ивану Куцу и Артуру Манасяну вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Их компании (ООО "Транс Логистик" Куца и Манасяна и ООО "РСО-Стандарт" Якунина) выполняли работу по устройству щебеночно-песчаного покрытия, бортовых камней и основания под асфальтобетонное покрытие, а также по строительству покрытия проездов, тротуаров, отмосток. За все это им должны были заплатить 9,5 млн рублей.

Следствие считает, что бизнесмены закупили более дешевые материалы с худшими техническими характеристиками, чем было указано в документации. Также они планировали сократить нужное количество и объемы материалов, нарушая технологические требования, а затем вместе составить и подписать фиктивные отчетные документы на выполнение работ в полном объеме. Из-за деятельности "троицы" у объекта появилось множество проблем: так, асфальт рядом с ФОКом начал разрушаться, и комплекс в итоге не был сдан в срок. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Суд над Якуниным, Куцем и Манасяном/ Фото: amic.ru

По делу о строительстве ФОКа в июне 2024 года суд приговорил гендиректора компании "Иносиб" Михаила Жданова к трем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 3,5 млн рублей с конфискацией 2 млн рублей за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, в 2022–2023 годах Жданов попросил у Якунина, Куца и Манасяна 3,5 млн рублей, чтобы пролонгировать контракт на благоустройство ФОКа. Сумма должна была пойти на увеличение аванса и подписание акта приемки работ.

При этом Жданов заявляет о своей невиновности: по его словам, Якунин, Куц и Манасян оболгали генподрядчика, чтобы уйти от ответственности.