Почему уголовное дело о мятеже против Евгения Пригожина до сих пор не прекращено?

Ранее сообщалось, что расследование закроют

26 июня 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: кадр из видео РИА ФАН

Уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, связанное с военным мятежом, не прекращено. Об этом сообщил "Ъ", ссылаясь на собственные источники в Генпрокуратуре РФ. Издание пишет, что расследование продолжается.

О том, почему уголовное дело не прекратили и будет ли оно закрыто, – в материале amic.ru.

1 Почему уголовное дело против Евгения Пригожина не закрыли? Источник "Ъ" подтвердил, что расследование пока продолжается, а постановление о возбуждении уголовного дела никто не отменял. Причина – прошло еще недостаточно времени. "Расследование мятежа продолжается. Для принятия иного решения прошло слишком мало времени", – цитирует издание своего собеседника.

2 Почему возбудили уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер"? Дело возбудили после начала военного мятежа , в рамках которого военные колонны ЧВК "Вагнер" отправились в сторону Москвы. 24 июня президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия военной компании "отступничеством" от народа и тех, кто сражается на фронте. По его словам, военный мятеж – "удар в спину нашей стране и нашему народу". Он также подчеркнул, что действия российских властей будут жесткими. В свою очередь, ФСБ завела на Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

3 С чего все решили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто? 24 июня с Евгением Пригожиным провели переговоры, в которых участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого глава ЧВК распорядился развернуть колонны и отправиться обратно к линии фронта. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено . Он также рассказал, что глава ЧВК уедет в Белоруссию, но не сообщил, чем будет там заниматься.