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Дело против главы барнаульской банды автоподставщиков приостановили: он уехал на СВО

Решение о розыске Александра Кузнецова и о его заключении в СИЗО также отменили

05 июня 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Суд по делу барнаульских автоподставщиков / Фото: amic.ru
Суд по делу барнаульских автоподставщиков / Фото: amic.ru

Индустриальный районный суд приостановил производство по уголовному делу против организатора барнаульской банды автоподставщиков Александра Кузнецова, так как он уехал на СВО. Под стражу его не отправят, решение о розыске также отменено по ходатайству Минобороны. Об этом amic.ru рассказала его адвокат Ольга Кузьминых.

"Если все будет нормально, его помилуют"

Ранее Александр Кузнецов не явился на процесс 9 апреля 2025 года, где подсудимые произносили последнее слово. Ольга Кузьминых тогда объяснила судье, что ее подзащитный поехал на спецоперацию. Однако в краевом военкомате заключение контракта суду не подтвердили и сообщили, что Кузнецов нарушил подписку о невыезде и улетел в Салехард. Суд в итоге изменил обвиняемому меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу на шесть месяцев. Рассмотрение дела в отношении Кузнецова приостановили, его объявили в розыск.

Ольга Кузьминых пояснила, что по ходатайству Минобороны РФ постановление об объявлении Кузнецова в розыск и об изменении ему меры пресечения в итоге было отменено. Также уголовное дело против него приостановили.

"Индустриальный районный суд вынес новое постановление, по которому было приостановлено уголовное дело в отношении Кузнецова и отменена мера пресечения в виде заключения в СИЗО – до того момента, пока он не вернется обратно. Если все будет нормально, его помилуют. В таком случае уголовное дело возобновляется и выносится акт о помиловании. Сейчас его не разыскивают", – пояснила она.

Александр Кузнецов / Фото: amic.ru

По словам Ольги Кузьминых, в апреле 2025 года военкомат не успел уведомить суд о заключении контракта с Кузнецовым. Дело в том, что подсудимый отправился служить от другого региона (из Салехарда), и оттуда уведомление поступить не успело.

"Кузнецов уехал служить, а потом уже из Салехарда в суд пришло ходатайство о том, что он заключил контракт и в связи с этим Минобороны просит приостановить в отношении него уголовное дело. На судебное заседание в апреле Кузнецов не явился, потому что уже отбыл к месту службы", – рассказала защитник.

При этом адвокат добавила, что вину Кузнецов признал в полном объеме. Также он "единственный подсудимый по делу возместил потерпевшим почти миллион рублей", – подчеркнула защитник.

"Общий ущерб составил около семи миллионов рублей потерпевшим, Александр почти миллион возместил. Остальные выплатили куда меньше – кто-то даже по пять тысяч. А он работал и возмещал ущерб. Трем страховым компаниям он полностью все отдал. Я считаю, что ему бы тоже назначили условный срок. Если другим дали такое наказание, то и Кузнецов бы его получил. Несколько потерпевших даже написали заявления с просьбой не лишать его свободы", – отметила адвокат.

Ольга Кузьминых/ Фото: amic.ru

Какие сроки получили другие участники банды?

4 июня 2025 года в Индустриальном районном суде вынесли приговор членам банды барнаульских автоподставщиков. Их обвинили по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), отдельным лицам вменили ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ.

Реальные сроки получили только два человека – Евгений Волобуев и Антон Рязанцев, которые уже были осуждены по другому уголовному делу о краже. Первый получил два с половиной, а второй – два года лишения свободы. Их наказания присоединили к прошлым срокам.

Минимальное наказание – штраф 50 тысяч рублей – вынесли двоим членам банды. Еще двоих приговорили к штрафу 100 тысяч рублей. Остальные 24 человека получили условные сроки – максимум четыре года шесть месяц условно с испытательным сроком четыре года. Также с нескольких человек взыскали нанесенный страховым компаниям ущерб и оплату за работу адвокатов.

При этом изначально подсудимыми было 39 человек, однако в отношении восьми дело прекратили "в связи с примирением сторон".

Суд над бандой барнаульских автоподставщиков / Фото: amic.ru

Следствие установило, что в 2022 году Александр Кузнецов решил организовать преступную группу для страхового мошенничества, набрал из числа "наиболее надежных и проверенных" знакомых людей, которые согласились выполнять его указания. А именно участники банды совершали подставные ДТП, чтобы обращаться в страховые компании и получать от них деньги обманным путем. Всего они инсценировали более 20 ДТП в Барнауле и Новоалтайске и причинили ущерб девяти страховым компаниям на сумму более 7 млн рублей. При этом свою вину подсудимые признали и возместили ущерб на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

По версии следствия, подсудимые находили автомобили с дорогостоящим ремонтом, чтобы получить максимальную прибыль при наступлении страхового случая. Члены банды заранее решали, как будут инсценировать ДТП, и создавали видимость "случайности их наступления". За "работу" они получали деньги, а прибыль распределяли между собой.

Что сказали подсудимые в последнем слове, можно прочитать здесь.

громкое дело Мошенники деньги Страхование

Комментарии 30

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Гость

06:32:59 05-06-2025

Заметили сколько людей, умных, образованных и профессиональных встают на защиту продуманных серийных уголовников. Всеми способами стараются обелить подонков. Вроде как теперь сами виноваты те, кого подставили и кого обворовали. Потерпевшие даже суд сами просят простить или помиловать. Гениально!!!

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Гость

09:07:24 05-06-2025

Гость (06:32:59 05-06-2025) Заметили сколько людей, умных, образованных и профессиональн... Деньги, деньги, заплати хорошо, оин бросятся защищать Дьявола, как кристально честного Бога.

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Гость

08:00:54 05-06-2025

Будет элитой! В школы пойдет, классные часы вести.

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Гость

08:06:53 05-06-2025

рабочая схема. с деньгами он там не переработает

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Гость

08:48:36 05-06-2025

Теперь у нас можно уйти в армию и в тюрьму не садиться? А Армии нужны преступники? Отсидел бы полсрока, вышел по УДО и шел бы на СВО.

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Гость

08:59:36 05-06-2025

Гость (08:48:36 05-06-2025) Теперь у нас можно уйти в армию и в тюрьму не садиться? А Ар... Теперь можно.

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Гость

09:17:52 05-06-2025

Гость (08:59:36 05-06-2025) Теперь можно.... Просто какое-то зазеркалье..

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Гость

09:45:00 05-06-2025

Создается благоприятная среда для преступников...

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ППШариков

09:57:54 05-06-2025

Если человек кровью готов искупить свою вину, защищая Родину, то ему надо дать такую возможность.

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Гость

10:04:39 05-06-2025

ППШариков (09:57:54 05-06-2025) Если человек кровью готов искупить свою вину, защищая Родину... Искупить вину? Это натура такая, он и на СВО подставщиком останется.

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ППШариков

10:31:14 05-06-2025

Гость (10:04:39 05-06-2025) Искупить вину? Это натура такая, он и на СВО подставщиком ос... Время покажет, во время ВОВ из штрафником много героев было.

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Гость

10:55:49 05-06-2025

ППШариков (10:31:14 05-06-2025) Время покажет, во время ВОВ из штрафником много героев было... прошли те времена.

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ППШариков

11:01:02 05-06-2025

Гость (10:55:49 05-06-2025) прошли те времена.... «Времена меняются, а люди остаются прежними!» (с)

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Гость

11:22:22 05-06-2025

ППШариков (11:01:02 05-06-2025) «Времена меняются, а люди остаются прежними!» (с)... Во-во, сами и подтвердили.

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Гость

10:57:21 05-06-2025

ППШариков (10:31:14 05-06-2025) Время покажет, во время ВОВ из штрафником много героев было... сериал штрафбат - отличный, но это сериал.
знаю несколько схемотозников, которые на сво ушли, там два часа верти не найдешь где печать поставить.
фамилии здесь писать не буду, но мрази редкие

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ППШариков

11:03:50 05-06-2025

Гость (10:57:21 05-06-2025) сериал штрафбат - отличный, но это сериал.знаю несколько... Люди все разные и только время покажет кто есть кто, на войне это быстро проявляется.

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Гость

11:32:55 05-06-2025

ППШариков (11:03:50 05-06-2025) Люди все разные и только время покажет кто есть кто, на войн... да нет.
что выросло то выросло. если родные мама с папой человека воспитать не смогли, то никакое СВО из паскуды человека не сделает.
вернется от туда ветераном и с распухшей от денег картой.

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Гость

13:31:09 05-06-2025

ППШариков (10:31:14 05-06-2025) Время покажет, во время ВОВ из штрафником много героев было... Не то время, не та страна, не те люди....

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ППШариков

14:32:47 05-06-2025

Гость (13:31:09 05-06-2025) Не то время, не та страна, не те люди....... Ну да, ну да... и солнце было ярче и небо голубее и деревья больше...во все времена и подонки были и предатели и герои...учите историю.

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Гость

19:07:48 05-06-2025

ППШариков (14:32:47 05-06-2025) Ну да, ну да... и солнце было ярче и небо голубее и деревья ... Только раньше это было исключением, а сейчас правилом и примером для других.

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Гость

10:57:31 05-06-2025

ППШариков (09:57:54 05-06-2025) Если человек кровью готов искупить свою вину, защищая Родину... Вы такой пылкий в каждой новости. А почему сами не пошли Родину защищать?

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ППШариков

11:05:17 05-06-2025

Гость (10:57:31 05-06-2025) Вы такой пылкий в каждой новости. А почему сами не пошли Род... Рано мне, не дорос.

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Гость

13:41:20 05-06-2025

Гость (10:57:31 05-06-2025) Вы такой пылкий в каждой новости. А почему сами не пошли Род... Есть такая работа. На сайтах комменты строчить)

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Гость

13:30:28 05-06-2025

ППШариков (09:57:54 05-06-2025) Если человек кровью готов искупить свою вину, защищая Родину... Пусть вначале отсидит. А там посмотрим.

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ППШариков

14:07:25 05-06-2025

Гость (13:30:28 05-06-2025) Пусть вначале отсидит. А там посмотрим.... От сумы и от тюрьмы, не зарекаются...

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Гость

13:33:08 05-06-2025

ППШариков (09:57:54 05-06-2025) Если человек кровью готов искупить свою вину, защищая Родину... На дорожку, посидеть положено...

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Гость

14:14:26 05-06-2025

Интересная выстраивается логика: преступник (но не осужденный по закону) - защитник Родины (но не из-за стремления защищать, а из-за стремления НЕ получить заслуженное наказание) - герой (или просто участник СВО, которому можно, например, ипотеку под 2% взять, и пр.). И такие персонажи потом будут учить детей как жить и их именами будут называть ... да что угодно. А как же быть с теми парнями, которые выполняют свой воинский долг, потому что выбрали стезю военного?

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Гость

19:06:51 05-06-2025

Гость (14:14:26 05-06-2025) Интересная выстраивается логика: преступник (но не осужденны... Надо прекращать такую практику. Пусть отсидит хотя бы половину срока, а потом (при хорошем поведении) разрешать уже ехать на СВО. Искупать так сказать свои грехи..

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Гость

21:21:08 05-06-2025

А кто страховые компании наказывать будет? Это же все первые законные мошенники которые швыряют весь свой народ всей страны при выплатах. Начинать то надо со страховых уголовные дела.

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Гость

22:49:22 05-06-2025

Таких дегенератов надо в Бурятию или Якутию отправлять руду урановую добывать, там Родине пусть и послужат. Чудеса прямо таки.

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