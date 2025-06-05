Дело против главы барнаульской банды автоподставщиков приостановили: он уехал на СВО

Решение о розыске Александра Кузнецова и о его заключении в СИЗО также отменили

05 июня 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Суд по делу барнаульских автоподставщиков / Фото: amic.ru

Индустриальный районный суд приостановил производство по уголовному делу против организатора барнаульской банды автоподставщиков Александра Кузнецова, так как он уехал на СВО. Под стражу его не отправят, решение о розыске также отменено по ходатайству Минобороны. Об этом amic.ru рассказала его адвокат Ольга Кузьминых.

"Если все будет нормально, его помилуют"

Ранее Александр Кузнецов не явился на процесс 9 апреля 2025 года, где подсудимые произносили последнее слово. Ольга Кузьминых тогда объяснила судье, что ее подзащитный поехал на спецоперацию. Однако в краевом военкомате заключение контракта суду не подтвердили и сообщили, что Кузнецов нарушил подписку о невыезде и улетел в Салехард. Суд в итоге изменил обвиняемому меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу на шесть месяцев. Рассмотрение дела в отношении Кузнецова приостановили, его объявили в розыск.

Ольга Кузьминых пояснила, что по ходатайству Минобороны РФ постановление об объявлении Кузнецова в розыск и об изменении ему меры пресечения в итоге было отменено. Также уголовное дело против него приостановили.

"Индустриальный районный суд вынес новое постановление, по которому было приостановлено уголовное дело в отношении Кузнецова и отменена мера пресечения в виде заключения в СИЗО – до того момента, пока он не вернется обратно. Если все будет нормально, его помилуют. В таком случае уголовное дело возобновляется и выносится акт о помиловании. Сейчас его не разыскивают", – пояснила она.

Александр Кузнецов / Фото: amic.ru

По словам Ольги Кузьминых, в апреле 2025 года военкомат не успел уведомить суд о заключении контракта с Кузнецовым. Дело в том, что подсудимый отправился служить от другого региона (из Салехарда), и оттуда уведомление поступить не успело.

"Кузнецов уехал служить, а потом уже из Салехарда в суд пришло ходатайство о том, что он заключил контракт и в связи с этим Минобороны просит приостановить в отношении него уголовное дело. На судебное заседание в апреле Кузнецов не явился, потому что уже отбыл к месту службы", – рассказала защитник.

При этом адвокат добавила, что вину Кузнецов признал в полном объеме. Также он "единственный подсудимый по делу возместил потерпевшим почти миллион рублей", – подчеркнула защитник.

"Общий ущерб составил около семи миллионов рублей потерпевшим, Александр почти миллион возместил. Остальные выплатили куда меньше – кто-то даже по пять тысяч. А он работал и возмещал ущерб. Трем страховым компаниям он полностью все отдал. Я считаю, что ему бы тоже назначили условный срок. Если другим дали такое наказание, то и Кузнецов бы его получил. Несколько потерпевших даже написали заявления с просьбой не лишать его свободы", – отметила адвокат.

Ольга Кузьминых/ Фото: amic.ru

Какие сроки получили другие участники банды?

4 июня 2025 года в Индустриальном районном суде вынесли приговор членам банды барнаульских автоподставщиков. Их обвинили по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), отдельным лицам вменили ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ.

Реальные сроки получили только два человека – Евгений Волобуев и Антон Рязанцев, которые уже были осуждены по другому уголовному делу о краже. Первый получил два с половиной, а второй – два года лишения свободы. Их наказания присоединили к прошлым срокам.

Минимальное наказание – штраф 50 тысяч рублей – вынесли двоим членам банды. Еще двоих приговорили к штрафу 100 тысяч рублей. Остальные 24 человека получили условные сроки – максимум четыре года шесть месяц условно с испытательным сроком четыре года. Также с нескольких человек взыскали нанесенный страховым компаниям ущерб и оплату за работу адвокатов.

При этом изначально подсудимыми было 39 человек, однако в отношении восьми дело прекратили "в связи с примирением сторон".

Суд над бандой барнаульских автоподставщиков / Фото: amic.ru

Следствие установило, что в 2022 году Александр Кузнецов решил организовать преступную группу для страхового мошенничества, набрал из числа "наиболее надежных и проверенных" знакомых людей, которые согласились выполнять его указания. А именно участники банды совершали подставные ДТП, чтобы обращаться в страховые компании и получать от них деньги обманным путем. Всего они инсценировали более 20 ДТП в Барнауле и Новоалтайске и причинили ущерб девяти страховым компаниям на сумму более 7 млн рублей. При этом свою вину подсудимые признали и возместили ущерб на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

По версии следствия, подсудимые находили автомобили с дорогостоящим ремонтом, чтобы получить максимальную прибыль при наступлении страхового случая. Члены банды заранее решали, как будут инсценировать ДТП, и создавали видимость "случайности их наступления". За "работу" они получали деньги, а прибыль распределяли между собой.

Что сказали подсудимые в последнем слове, можно прочитать здесь.