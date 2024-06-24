Чем опасен вейпинг и каких инструментов не хватает для борьбы с новой волной никотиновой зависимости, обсудили в Алтайском крае на круглом столе

24 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Дым / Фото: unsplash.com/Thomas Stephan

По данным Минздрава, за последние десять лет число курящих граждан в России сократилось с 41 до 33%, но при этом потребление вейпов с 2019 по 2023 год выросло вчетверо. Самое страшное, что с каждым годом увеличивается "армия" малолетних курильщиков. Так, анкетирование в Алтайском крае показало, что 4% школьников в возрасте 11 лет уже "дымят" регулярно. Чем старше подростки, тем страшнее статистика. Продаются такие устройства для парения на каждом шагу, а штрафы за продажу никотиносодержащей продукции просто смешные. Об этих серьезных проблемах говорили на круглом столе в Общественной палате Алтайского края.

"Парить" начинают в начальной школе

Курить вейпы – модно и безопасно. Такую иллюзию производители электронных сигарет настойчиво навязывают сегодня детям и подросткам в интернете. В России даже проходят вейп-фестивали, которые продвигают блогеры. Визуально все выглядит очень красиво, это привлекает молодежь и вызывает желание приобщиться, говорит заведующая диспансерно-поликлиническим отделением КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер" Наталья Казанцева.

Заманивают молодежь и с помощью фруктовых ароматов. Вместе с тем многие родители недооценивают вред данной продукции, поэтому не запрещают "парить". Другие сами употребляют ее, показывая негативный пример детям, сказала Казанцева.

Директор Алтайского института развития образования им. А. М. Топорова Марина Дюбенкова отметила, что дети начинают курить из любопытства, желания влиться в компанию и из-за неумения справляться с жизненными трудностями. Заместитель председателя комиссии по вопросам охраны граждан и развития здравоохранения Общественной палаты Алтайского края Андрей Коломиец добавил: 80% всех курящих начинают дымить в возрасте до 18 лет. Именно поэтому профилактические мероприятия и пропаганду здорового образа жизни нужно начинать еще в детском возрасте.

"У нас идет омоложение пациентов, потребляющих никотиносодержащую продукцию. Исследования показали, что в общеобразовательных организациях "парят" 36% учащихся. Это колоссальное количество. Такая продукция выпускается с вкусовыми добавками, и это создает иллюзию, что электронные сигареты менее вредны. Но это миф. Точно так же, как и курение табака, они вызывают инфаркты и инсульты, хронические бронхиты, обструктивную болезнь легких, пневмонии", – говорит Наталья Казанцева.

При этом в электронных сигаретах содержится синтетический никотин. Он более токсичный, чем в обычном табачном листе, и приводит к очень быстрой и жесткой никотиновой зависимости у потребителя. Это подтверждают и результаты анкетирования в алтайских школах: вейпить некоторые дети начинают уже в младших классах. 4% школьников в возрасте 11 лет уже не просто попробовали, а "дымят" на постоянной основе. Такие данные привела главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава, главный врач КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Татьяна Репкина.

"Вейпы абсолютно точно вызывают пневмонии и жировые пневмонии за счет глицерина. Мы видим и тяжелые пневмониты. Так, на этой неделе после употребления вейпа в краевую детскую больницу в тяжелейшем состоянии поступил несовершеннолетний. Медицинская проблема есть, и она очень серьезная", – подчеркнула Репкина.

Безобидные на первый взгляд глицерин и пропиленгликоль при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин. Это вещества, которые вызывают рак. Поэтому риск отравления электронными сигаретами резко возрастает, объясняет Казанцева. Всего в "электронках" насчитывают порядка 30 канцерогенных веществ. Такие игры с дымом по итогу могут закончиться очень печально, в один голос говорят врачи.

"Все те, кто употребляет эту продукцию, являются подопытными кроликами. Для детей и подростков это может быть фатально. Сегодня остро стоит вопрос о преждевременной смертности. И мы прогнозируем более раннее развитие таких острых состояний, как инсульты, инфаркты и омоложение онкопатологии", – отметила Наталья Казанцева.

Согласно ФЗ № 15, продажа любой табачной, никотиносодержащей продукции несовершеннолетним запрещена. И все-таки подростки приобретают устройства для курения и жидкости к ним как в специализированных магазинах, так и через интернет, акцентировала внимание на проблеме Наталья Казанцева.

Высокомаржинальный бизнес

Вместе с тем количество торговых точек по продаже табачной и никотиносодержащей продукции в Алтайском крае продолжает только расти. Сегодня в регионе их насчитывается 7489, сообщил главный специалист отдела государственного регулирования и развития потребительского рынка управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Касько.

Председатель комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Юрий Овиденко отметил, что закон о потреблении никотиносодержащей продукции был принят еще семь лет назад. За это время в области регулирования произошли серьезные изменения, поэтому возникшие пробелы в законодательстве нужно срочно устранять. В частности, следует ужесточить санкции за административные правонарушения.

"Быстрый рост числа вейп-шопов обусловлен их очень высокой маржинальностью по отношению к табачным магазинам. Она достигает 200-300%. Многие вейп-шопы работают с нарушениями. Их открывают, даже понимая, что будет наложен штраф. Но те штрафы, что сегодня прописаны в законе, легко перекрывается за счет маржинальности", – сказал Овиденко.

Он также напомнил, что в Госдуму 31 мая внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов. Соответствующий документ опубликован на портале Госдумы. А в Перми уже действует региональный закон, который запретил торговлю ими.

Часть участников круглого стола сошлись во мнении, что в Алтайском крае необходимо ввести полный запрет на продажу вейпов в нелицензированных точках. А стоимость лицензии сделать настолько высокой, чтобы мелкие предприниматели просто не могли себе позволить ее приобрести – по принципу регулирования оборота крепкого алкоголя. Кроме того, необходимо кратно увеличить штрафы за распространение табакосодержащей продукции среди несовершеннолетних и вовлечение их в потребление.

При этом Евгений Касько выразил уверенность, что запреты и ограничения должны вводиться на территории всей Российской Федерации. Если закон будет принят на Алтае, но при этом вейпы не запретят в соседних регионах, это даст отрицательный эффект: рынок еще сильнее уйдет в тень. Кроме того, поставки такой продукции идут и из Казахстана, акцентировал внимание чиновник.

"Продажа будет носить нелегальный характер. Ни для кого не секрет, что очень много табачной продукции по сниженным ценам приходит из Казахстана. Не афишируя, она продается в приграничной местности. С этим борются, но пока, к сожалению, похвастаться особо нечем. Поэтому если есть необходимость в введении запретов и ограничений, нужно двигаться к ним на федеральном уровне", – сказал он.

Одним запретом продаж проблему не решить, убежден председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Александр Лазарев. Требуется комплексный подход: "Бить нужно по всем направлениям".

Во-первых, нужно в разы увеличить штрафы для тех, кто занимается реализацией такой продукции с нарушениями, чтобы было более жесткое административно-финансовое воздействие. Во-вторых, необходимо усиливать борьбу с фальсификатом. Для этого к вопросу должны подключиться МВД и таможня. В-третьих, важно, чтобы в обществе возникла нетерпимость этой проблемы, сказал Александр Лазарев.

"Сегодня эта индустрия получает колоссальную прибыль, и маленькие штрафы ничего не решают. Значит, нужно сделать их болезненными. Требуется регулировать производство, чтобы не было фальсификатов. Но мы ничего не сделаем без таможенной службы, МВД, которые за этим должны четко следить. Важно, чтобы в обществе возникла нетерпимость этой проблемы. Нужно активировать население на борьбу", – говорит депутат.

Но самое фундаментальное направление, с которым нужно работать, – создание для молодежи альтернативных источников получения удовольствия. Чтобы они не тянулись к сигаретам и вейпам, их нужно заинтересовывать спортом, волонтерством, общественной деятельностью.

"Сейчас в районах создают стадионы, и в выходной день они переполнены. Нужно и дальше двигаться в этом направлении. Ребятам нужна самоотдача, нужно где-то соревноваться и конкурировать. И, конечно, колоссальные усилия должны быть направлены системой образования. Начиная с садика и уже в школе, в том числе личным примером, нужно делать так, чтобы в обществе была нетерпимость к курению", – заключил Александр Лазарев.