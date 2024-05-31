В Госдуму внесли законопроект о полном запрете вейпов

В пояснительной записке отмечается, что запрет продажи вейпов и жидкостей к ним принят уже в 32 странах

31 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Вейпы окажутся под запретом / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете вейпов в России, сообщил в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов. Документ опубликован на сайте парламента.

"Учитывая безусловную актуальность проблемы и серьезный общественный запрос на ее скорейшее урегулирование, надеемся на поддержку нашей инициативы большинством коллег-депутатов. Вейпы – зло!" – написал Нилов.

В пояснительной записке отмечается, что запрет продажи вейпов и жидкостей к ним принят уже в 32 странах, еще в 79 государствах ограничена их реклама или установлены запреты на их употребление в общественных местах.

Напомним, обсуждения по запрету вейпов в России начались еще весной 2023 года. 1 июня 2023 года вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.