В Госдуму внесли законопроект о полном запрете вейпов
В пояснительной записке отмечается, что запрет продажи вейпов и жидкостей к ним принят уже в 32 странах
31 мая 2024, 16:00, ИА Амител
В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете вейпов в России, сообщил в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов. Документ опубликован на сайте парламента.
"Учитывая безусловную актуальность проблемы и серьезный общественный запрос на ее скорейшее урегулирование, надеемся на поддержку нашей инициативы большинством коллег-депутатов. Вейпы – зло!" – написал Нилов.
В пояснительной записке отмечается, что запрет продажи вейпов и жидкостей к ним принят уже в 32 странах, еще в 79 государствах ограничена их реклама или установлены запреты на их употребление в общественных местах.
Напомним, обсуждения по запрету вейпов в России начались еще весной 2023 года. 1 июня 2023 года вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
16:06:33 31-05-2024
Выбор каждого. А вот пассивные курильщики, задыхающиеся от табачного дыма- беззащитны...Хоть законы и есть, только дымят повсюду и в подъездах и на остановках... Эти хоть других так не травят.