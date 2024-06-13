Какой масштабный фестиваль пройдет на День города в Барнауле?

На мероприятие власти Барнаула намерены потратить более миллиона рублей

13 июня 2024, 13:30, ИА Амител

Фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем" / Фото: amic.ru

Фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем" пройдет в парке "Центральный" на День города. Власти краевой столицы намерены потратить на него более миллиона рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

В ходе фестиваля состоится карнавал-шествие национально-культурных объединений Барнаула от проспекта Ленина по ул. Мало-Тобольской до парка "Центральный" (до дерева Дружбы). Каждый участник шествия получит праздничную дудку "язычок", а также флажок с символикой фестиваля.

В парке организуют национальную деревню из 22 конструкций. У каждого "жилища" будет своя табличка. Кроме того, запланирована концертная программа. По два творческих номера с национальным колоритом подготовят не менее 25 национально-культурных объединений и творческих коллективов. Вести фестиваль будут двое ведущих.

Сделают в парке и национальную спортивно-игровую площадку, всего она будет включать три игры: стрельбу из лука, гигантское домино и городки. Участники получат призы – ручки, магниты и наклейки. Игры будут длиться не менее двух часов. А еще частью фестиваля станет фотовыставка.

Итоги закупки подведут 21 июня. Фестиваль проведут до 1 октября, а значит, День города состоится до этой даты. Контракт вступит в силу с момента подписания и будет действовать до конца 2024 года.

Напомним, что фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем" проходит в последние годы на каждый День города. В прошлом году на мероприятие потратили 990 тысяч рублей.