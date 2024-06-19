В Барнауле на День города откроют памятник лебедю Андрюше
Он расположится неподалеку от прежней локации
19 июня 2024, 15:32, ИА Амител
В Барнауле установят памятник лебедю Андрюше и торжественно откроют его в День города в этом году, сообщили на сайте гордумы.
Ранее скульптура вместе с другими лебедями располагалась на мосту у Нового рынка. Когда путепровод закрыли на реконструкцию, депутаты и общественники решили отреставрировать птиц и передать в зоопарк и ДШИ "Традиция", а Андрюшу забрали родственники Валерия Метелицы – автора этих скульптур.
"Пока мост реконструировали, депутаты и общественники разработали концепцию и макет памятника лебедю Андрюше, который решено разместить неподалеку от прежней локации скульптуры и торжественно открыть в День города", – говорится в сообщении.
Помимо этого, в районе Нового рынка может появиться мурал с портретом Метелицы и Андрюши. По мнению депутата Николая Савинского, если воплотить и эту идею, то получится создать уже комплексную локацию, "которая может стать еще одной точкой городских экскурсионных маршрутов".
15:36:57 19-06-2024
Да уж......
15:50:38 19-06-2024
❤️❤️❤️
15:59:59 19-06-2024
Хорошо . но только его одного пжста. не надо туда те страшные еще пихать что были там.
14:18:32 04-07-2024
Гость (15:59:59 19-06-2024) Хорошо . но только его одного пжста. не надо туда те страшны... Что хорошего?
16:00:28 19-06-2024
в почему Андрюша?
16:24:35 19-06-2024
гость (16:00:28 19-06-2024) в почему Андрюша?... Андрюша так Метелица назвал птицу в память об отце и брате.
16:50:32 19-06-2024
Гость (16:24:35 19-06-2024) Андрюша так Метелица назвал птицу в память об отце и брате.
16:24:24 19-06-2024
мумию напоминает (сугубо личное мнение).
16:27:02 19-06-2024
но только его одного пжста. не надо туда те страшные---- страшнее него там никого и не было.
16:33:29 19-06-2024
Хорошая новость, побольше бы арт объектов в городе.
16:50:28 19-06-2024
Гость (16:33:29 19-06-2024) Хорошая новость, побольше бы арт объектов в городе.... да. людей выселить.
ибо нефиг.
00:31:09 20-06-2024
Гость (16:33:29 19-06-2024) Хорошая новость, побольше бы арт объектов в городе.... а крашеные покрышки у подъездов чем не объект арт?
17:05:06 19-06-2024
Почему вместо нормального слова "место" сплошь одни "локации"?!
17:53:17 19-06-2024
Гость (17:05:06 19-06-2024) Почему вместо нормального слова "место" сплошь одни "локации... И муралы
22:04:18 19-06-2024
Юс (17:53:17 19-06-2024) И муралы... И ещё мандалы
21:14:35 19-06-2024
Гость (17:05:06 19-06-2024) Почему вместо нормального слова "место" сплошь одни "локации... тривиальная дефиниция термина "локация" не корреспондирует с вашим ЕГ и вы впадаете в когнитивный диссонанс?
00:32:38 20-06-2024
Мусик (21:14:35 19-06-2024) тривиальная дефиниция термина "локация" не корреспондирует с... О, мозг вселённой заговорил.
08:14:55 20-06-2024
Мусик (21:14:35 19-06-2024) тривиальная дефиниция термина "локация" не корреспондирует с...
Тут уместнее лексема "коррелирует", а не "корреспондирует".
14:17:01 04-07-2024
Гость (17:05:06 19-06-2024) Почему вместо нормального слова "место" сплошь одни "локации... Норма - Заимств. из нем. Norm или франц. norme – то же от лат. norma. – Т.
20:01:23 19-06-2024
Гость (16:24:35 19-06-2024) Андрюша так Метелица назвал птицу в память об отце и брате.
20:33:45 19-06-2024
Серьёзно думаете, что туристам это интересно? Памятники зекам и прочим непонЯтно кому?
21:03:41 19-06-2024
Здорово!
22:07:45 19-06-2024
у меня с этим лебедем неприятные ассоциации (именно когда трубу в него превратили), проезжая мимо (не очень часто) и глядя на него, потом вскоре всегда происходили неприятные ситуации. даже старалась не смотреть ,чтоб не "накликать". вот такой момент..
00:28:57 20-06-2024
Гость (22:07:45 19-06-2024) у меня с этим лебедем неприятные ассоциации (именно когда тр... последние два года всё ок?
10:33:54 20-06-2024
Жора (00:28:57 20-06-2024) последние два года всё ок?... а вы все равно не поверите.