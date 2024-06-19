В Барнауле на День города откроют памятник лебедю Андрюше

Он расположится неподалеку от прежней локации

19 июня 2024, 15:32, ИА Амител

Лебедь Андрюша / Фото: alamandi-club.com

В Барнауле установят памятник лебедю Андрюше и торжественно откроют его в День города в этом году, сообщили на сайте гордумы.

Ранее скульптура вместе с другими лебедями располагалась на мосту у Нового рынка. Когда путепровод закрыли на реконструкцию, депутаты и общественники решили отреставрировать птиц и передать в зоопарк и ДШИ "Традиция", а Андрюшу забрали родственники Валерия Метелицы – автора этих скульптур.

"Пока мост реконструировали, депутаты и общественники разработали концепцию и макет памятника лебедю Андрюше, который решено разместить неподалеку от прежней локации скульптуры и торжественно открыть в День города", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в районе Нового рынка может появиться мурал с портретом Метелицы и Андрюши. По мнению депутата Николая Савинского, если воплотить и эту идею, то получится создать уже комплексную локацию, "которая может стать еще одной точкой городских экскурсионных маршрутов".