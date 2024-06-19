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В Барнауле на День города откроют памятник лебедю Андрюше

Он расположится неподалеку от прежней локации

19 июня 2024, 15:32, ИА Амител

Лебедь Андрюша / Фото: alamandi-club.com
Лебедь Андрюша / Фото: alamandi-club.com

В Барнауле установят памятник лебедю Андрюше и торжественно откроют его в День города в этом году, сообщили на сайте гордумы.

Ранее скульптура вместе с другими лебедями располагалась на мосту у Нового рынка. Когда путепровод закрыли на реконструкцию, депутаты и общественники решили отреставрировать птиц и передать в зоопарк и ДШИ "Традиция", а Андрюшу забрали родственники Валерия Метелицы – автора этих скульптур.

"Пока мост реконструировали, депутаты и общественники разработали концепцию и макет памятника лебедю Андрюше, который решено разместить неподалеку от прежней локации скульптуры и торжественно открыть в День города", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в районе Нового рынка может появиться мурал с портретом Метелицы и Андрюши. По мнению депутата Николая Савинского, если воплотить и эту идею, то получится создать уже комплексную локацию, "которая может стать еще одной точкой городских экскурсионных маршрутов".

Барнаул Хорошие новости День города

Комментарии 25

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гость

15:36:57 19-06-2024

Да уж......

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Элен без ребят

15:50:38 19-06-2024

❤️❤️❤️

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Гость

15:59:59 19-06-2024

Хорошо . но только его одного пжста. не надо туда те страшные еще пихать что были там.

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Гость

14:18:32 04-07-2024

Гость (15:59:59 19-06-2024) Хорошо . но только его одного пжста. не надо туда те страшны... Что хорошего?

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гость

16:00:28 19-06-2024

в почему Андрюша?

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Гость

16:24:35 19-06-2024

гость (16:00:28 19-06-2024) в почему Андрюша?... Андрюша так Метелица назвал птицу в память об отце и брате.

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Гость

16:50:32 19-06-2024

Гость (16:24:35 19-06-2024) Андрюша так Метелица назвал птицу в память об отце и брате.

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Мусик

16:24:24 19-06-2024

мумию напоминает (сугубо личное мнение).

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Гость

16:27:02 19-06-2024

но только его одного пжста. не надо туда те страшные---- страшнее него там никого и не было.

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Гость

16:33:29 19-06-2024

Хорошая новость, побольше бы арт объектов в городе.

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Гость

16:50:28 19-06-2024

Гость (16:33:29 19-06-2024) Хорошая новость, побольше бы арт объектов в городе.... да. людей выселить.
ибо нефиг.

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Жора

00:31:09 20-06-2024

Гость (16:33:29 19-06-2024) Хорошая новость, побольше бы арт объектов в городе.... а крашеные покрышки у подъездов чем не объект арт?

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Гость

17:05:06 19-06-2024

Почему вместо нормального слова "место" сплошь одни "локации"?!

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Юс

17:53:17 19-06-2024

Гость (17:05:06 19-06-2024) Почему вместо нормального слова "место" сплошь одни "локации... И муралы

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Гость

22:04:18 19-06-2024

Юс (17:53:17 19-06-2024) И муралы... И ещё мандалы

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Мусик

21:14:35 19-06-2024

Гость (17:05:06 19-06-2024) Почему вместо нормального слова "место" сплошь одни "локации... тривиальная дефиниция термина "локация" не корреспондирует с вашим ЕГ и вы впадаете в когнитивный диссонанс?

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Жора

00:32:38 20-06-2024

Мусик (21:14:35 19-06-2024) тривиальная дефиниция термина "локация" не корреспондирует с... О, мозг вселённой заговорил.

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Гость

08:14:55 20-06-2024

Мусик (21:14:35 19-06-2024) тривиальная дефиниция термина "локация" не корреспондирует с...
Тут уместнее лексема "коррелирует", а не "корреспондирует".

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Гость

14:17:01 04-07-2024

Гость (17:05:06 19-06-2024) Почему вместо нормального слова "место" сплошь одни "локации... Норма - Заимств. из нем. Norm или франц. norme – то же от лат. norma. – Т.

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тамара

20:01:23 19-06-2024

Гость (16:24:35 19-06-2024) Андрюша так Метелица назвал птицу в память об отце и брате.

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Гость

20:33:45 19-06-2024

Серьёзно думаете, что туристам это интересно? Памятники зекам и прочим непонЯтно кому?

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гость

21:03:41 19-06-2024

Здорово!

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Гость

22:07:45 19-06-2024

у меня с этим лебедем неприятные ассоциации (именно когда трубу в него превратили), проезжая мимо (не очень часто) и глядя на него, потом вскоре всегда происходили неприятные ситуации. даже старалась не смотреть ,чтоб не "накликать". вот такой момент..

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Жора

00:28:57 20-06-2024

Гость (22:07:45 19-06-2024) у меня с этим лебедем неприятные ассоциации (именно когда тр... последние два года всё ок?

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Гость

10:33:54 20-06-2024

Жора (00:28:57 20-06-2024) последние два года всё ок?... а вы все равно не поверите.

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